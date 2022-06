Las pedidas de mano más románticas y originales de famosos y anónimos

Uno de los momentos más importantes en una relación es la pedida de matrimonio. Por eso, aquellos que deciden prometerse, tratan de hacerlo de una forma romántica y original ya que será un momento que nunca olvidarán.

Acostumbramos a ver pedidas de mano en restaurantes románticos y lugares simbólicos, pero hay personas que deciden ir un paso más allá a la hora de sorprender a su pareja.

Te mostramos a continuación nuestras favoritas, románticas y originales, de famosos y anómimos, y quién sabe, tal vez te sirvan de inspiración.

["Aquí pido tu mano, dámela por carnaval": así hincó la rodilla en pleno escenario Adrián]

Los famosos

Estas han sido las pedidas más bonitas y diferentes de futbolistas, cantantes, influencers...

Marcos Llorente y Paddy Noarbe

El futbolista del Atlético de Madrid sorprendió a la influencer fitness en el Wanda Metropolitano en julio del pasado año. La llevó con la excusa de asistir a un homenaje que le harían a él. Y, una vez allí, nada pareció indicar lo contrario.

Las pantallas del estadio emitieron un vídeo con las mejores jugadas de Llorente y un periodista comenzó a entrevistarles. Llegó un nuevo vídeo, pero este no era deportivo, sino que recogía la historia de amor de la pareja con Álex Ubago como banda sonora. Y, tras estos emotivos momentos, llegó la pedida.

Laura Escanes y Risto Mejide

El polémico publicista y presentador de televisión impresionó a su pareja y a todos los asistentes al monólogo del humorista Manu Sánchez subiendo al escenario:

"Me prometí a mí mismo que no me daría ni miedo ni vergüenza mostrar lo que siento. (...) Una de las cosas buenas que le puede pasar a alguien es enamorarse y me prometí que si encontraba a la persona correcta no la dejaría escapar".

Y así comenzó el discurso con el que pidió matrimonio a la influencer en 2015. En mayo de 2017 la feliz pareja se casó y desde entonces forman una bonita familia a la que ha llegado una nueva integrante. Su hija Roma.

María Castro y José Manuel Villalba

La actriz recibió durante su visita a El Hormiguero una de las mayores sorpresas de su vida. Después de la entrevista, Pablo Motos dio paso al colaborador Jandro para que hubiera un truco de magia.

Este hizo aparecer del interior de una figura orienta al actor José Manuel Villalva, novio de la actriz y padre de la hija que ambos tienen en común. Tras la impresión inicial, a María Castro le esperaba una aún mayor: una pedida de mano en directo.

Evaluna y Camilo

El cantante asombró a su pareja y a todos sus fans con esta original pedida. Contó con un cómplice, un productor de cine que se inventó el lanzamiento de una película para que la artista lo presentara y, como era una nueva producción, le pidió que invitara a su familia.

Se comenzó a proyectar un vídeo diferente, que acabó con las palabras "Mi vida es vida, pero contigo, mi futuro es futuro si solamente es contigo". Acto seguido, el cantante se levantó y delante de la sala preguntó: "Evaluna, ¿te quieres casar conmigo?".

Los anónimos

Durante un vuelo

El vuelo 234 del 8 de julio de 2017 fue diferente. Jean Carlos es piloto de la Fuerza Aérea de Perú y cogió el micrófono del avión: "Tengo el privilegio de que ella sea mi enamorada. Joana, quiero hacerte por siempre feliz".

Tras una romántica declaración de amor a miles de metros de altura, le pide que se dé la vuelta y tras ella, sus compañeras sostienen un cartel que dice: "¿Te quieres casar conmigo?".

¡Un flashmob!

Virginia sorprendió a Fany con un espectacular flashmob que no podía ni imaginarse en el que participaron profesionales, amigos y familia.

Una doble fila de militares levantó sus espadas hacer camino a Virginia, que se declaró con una rosa que escondía un anillo.

En una residencia

El 25 de octubre de 2013, una enfermera trabajaba en una residencia de mayores ajena a lo que le esperaba. De pronto, compañeros e internos, compinchados, sostuvieron mensajes en papel que la dirigieron hasta su pareja.

Este sostenía una declaración de amor al más puro estilo Love Actually. Con la canción Casarme contigo, él se acercó, se arrodilló y le propuso matrimonio con decenas de internos detrás.

El militar ¡de uniforme!

La entrega de despacho de la Escuela de Suboficiales de la Armada de 2019 terminó de manera especial para uno de los sargentos, que pidió matrimonio a su pareja con la colaboración de sus compañeros.

