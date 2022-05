Prepara tu cuerpo para el verano en 7 semanas de forma saludable y completa (3 de 7)

Una semana más seguimos con el plan de 7 capítulos para preparar el cuerpo para el verano a nivel global en 7 semanas, con consejos sobre ejercicio, alimentación, salud mental, cuidado de la piel, del pelo, indicaciones sobre el armario y nuestras recomendaciones de libros o lecturas que pueden gustarte para estos días. Nos encontramos en la semana 3 de la preparación y estas son las nuevas recomendaciones de los profesionales.

Semana 3 de 7

Ejercicio físico

Debemos centrarnos en cumplir con al menos 3 días a la semana de ejercicio físico: andar, correr, nadar, montar en bici, entrenamientos… pero hay que proponérselo y cumplir con ello, no por obligación sino por sentirnos bien con nosotros mismos y satisfechos con cumplir con lo propuesto.

Información proporcionada por Ana Belén Benito Lacón, personal trainer y profesional de nutrición deportiva.

Alimentación

Durante esta semana es hora de intentar ir eliminando el consumo habitual de azúcar y dulces; no quiere decir que no se pueda consumir ocasionalmente pero no habitualmente, intentaremos que al menos los dulces sean caseros y controlar el azúcar que llevan. En esta semana también nos centraremos en incorporar de 2 a 3 piezas de fruta diarias en nuestra alimentación, que nos aportan muchos nutrientes y fibra.

Información proporcionada por Ana Belén Benito Lacón, personal trainer y profesional de nutrición deportiva.

Salud mental

Esta semana te propongo que aproveches el comienzo del verano para cultivar la "ecpatía". Si bien estoy segura de que sabes lo que es la empatía, quizás este concepto de "ecpatía" sea nuevo para ti. Pues bien, paso a explicártelo pues es muy sencillo.

La ecpatía es un término propuesto por el doctor y catedrático en Psiquiatría José Luis González de Rivera. Él habla de la importancia de compensar los posibles excesos que nos puede traer el hecho de tener demasiada empatía, como puede ser el de no tener en cuenta nuestros propios sentimientos, olvidarnos de uno mismo o el contagio o secuestro emocional que nos pueden producir los demás.

A través de la ecpatía, tomamos conciencia de nosotros mismos y llevamos la atención a nuestro interior: nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestra experiencia personal. De esta forma, no nos perdemos en la negación de nuestra propia experiencia, deseos y necesidades con el fin de satisfacer al otro o bien ser complacientes.

La ecpatía nos hace fuertes y nos protege de la manipulación, del abuso emocional, de la anulación o supresión de nuestras necesidades, criterios, opiniones y valores, de olvidarnos de nosotros mismos, perdernos y dejarnos arrastrar por los demás.

Información proporcionada por Alejandra Sánchez Yagüe, fundadora y CEO de Mindtraining, organización dedicada al entrenamiento mental, desarrollo personal y organizacional y compuesta por un equipo de expertos en Psicología, Mindfulness, Coaching, Programación Neuro-lingüística y Neurociencias.

Cuidado de la piel

La importancia de la hidratación: es crucial que la tengamos muy en cuenta para mantener la piel sana y en condiciones óptimas antes de verano y después de las vacaciones. Por ello, debemos elegir productos que nos dicte el diagnóstico previo de piel y cabello que hemos realizado, porque los expertos que lo realizan saben qué cosméticos tienen la capacidad para retener el agua en la piel, es decir, texturas que no sean muy densas por el calor, pero cuya formulación sí nos permita mantener un nivel óptimo de hidratación.

Información proporcionada por Paz Torralba CEO de The Beauty Concept.

Cuidado del pelo

Al igual que con la piel, el cabello requiere cuidados muy concretos para mantenerlo fuerte antes de comenzar la exposición solar y los baños en el mar o los largos paseos por la montaña bajo los rayos. Por ello, hay que tener en cuenta que debemos aportarle un extra de hidratación con curas de refuerzo o con tratamiento que hidraten el cabello de una forma muy efectiva. Además, al igual que con la piel, es importante que en la rutina de alimentación contemos con verduras y frutas para facilitar esa actividad hidratante.

Información proporcionada por Paz Torralba CEO de The Beauty Concept.

Armario

Para lograr un armario sostenible de cara a este verano, tenemos que pensar cuáles van a ser nuestras principales ocupaciones y actividades en estos meses de calor e ir acomodando las prendas en función de ellas. ¿Nuestro objetivo? Tener un armario sencillo y con prendas que estén bien a la vista para inspirarnos en el día a día y tener modelitos que funcionen, sin complicarnos demasiado.



Ilusiónate con el cambio de estación, sueña con nuevas aventuras y descarta sin pena alguna aquellos vestidos, camisetas que ocupan sitio, pero ya no te pones ni te inspiran, y que van y vienen año tras año. Dona aquellas prendas que en su momento te enamoraron, porque eran tendencia, pero después de dos veranos siguen sin uso. Quédate con lo que refleje tu estilo actual.

Información proporcionada por Ana Gamallo, asesora de imagen.

Libros y lecturas

Portada del libro La Señora March.

La Señora March es la primera novela de la escritora madrileña Virginia Feito. La escribió en inglés y, antes de ser traducida y editarse en España, ya había conquistado a lectores y editores de Estados Unidos e Inglaterra. Hasta el punto de que Elisabeth Moss, una de las actrices protagonistas de la serie Mad Men y productora de El cuento de la criada, compró los derechos de esta opera prima para adaptarla a la gran pantalla.

De Virginia Feito han dicho los críticos que su estilo recuerda a las novelas de Patricia Highsmith. El resultado es un thriller psicológico de terror con toques de sátira que, una vez que se empieza a leer, no se puede soltar.

Sigue los temas que te interesan