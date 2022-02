14 canciones de 'amor' que no debimos haber cantado, tampoco en San Valentín

¿Alguna vez has pensado en el significado de algunas canciones que creías que hablaban de amor? Aprovechamos el Día de San Valentín para recordar algunas canciones que no deberíamos haber cantado, desde La mataré de Loquillo, hasta Used To Love Her de Guns N'Roses.

Catorce canciones que, seguramente, has bailado o escuchado más de una vez, pero que transmiten mensajes machistas sobre celos, control y relaciones tóxicas.

1. Every Breath You Take, de Police

Police lanzó el tema Every Breath You Take, Cada aliento que tomes, en su álbum Synchronicity (1983). Lo que parecía una melodía empalagosa y amorosa, no más lejos de la realidad, oculta algo oscuro. Incluso Sting, su autor, llegó a calificarla como una canción "maligna".

En una entrevista en Isle of Noises, Sting explicó que su intención era escribir un tema romántico y envolvente, pero "después me di cuenta de que había otro lado de mi personalidad involucrado, uno repleto de control y celos". Sus versos lo demuestran: Cada aliento que tomes, cada movimiento que hagas, cada atadura que rompas, cada paso que des, te estaré vigilando.

2. Blurred Lines, de Robin Thicke, T.I. y Pharrell Williams

El verano de 2013 Robin Thicke con Pharrell Williams y el rapero T.I. lanzaban Blurred Lines, convirtiéndose en uno de los temas más exitosos de ese año. Sin embargo, la pegadiza melodía iba acompañada de frases como: Eres la zorra más caliente de este lugar, tuve una zorra pero no era tan mala como tú o ¡Buena chica! Sé que quieres.

El videoclip acompañaba a esas frases un tanto sórdidas con imágenes en las que podía leerse: "Robin Thincke tiene una gran ...". Al final, muchos seguidores expusieron sus críticas a la canción y al cantante en redes sociales.

3. Devuélveme a mi chica, de Hombre G

Seguro que han escuchado Devuélveme a mi chica, de Hombres G, más de una vez. Forma parte de esas canciones que todavía sigue sonando continuamente en cada casa o interpretada por cada orquesta del país.

La letra habla sobre un joven que está enamorado de una mujer que no le hace caso. Desesperado, pide al chico con el que está ella que se la devuelva, literalmente, como si fuera un bolso.

4. Love The Way You Lie, de Rihanna

La canción Love The Way You Lie, lanzada en 2010 por Rihanna y el rapero Eminem fue todo un éxito y, todavía hoy, sigue estando presente. Sin embargo, algunas frases no son del todo acertadas, pues contribuyen a normalizar una relación tóxica: Sólo te quedas ahí, y me escuchas llorar. Pero está bien, porque me encanta tu forma de mentir o ella me odia, y eso me encanta.

5. Propuesta indecente, de Romeo Santos

Se trata de una de las canciones más criticadas de Romeo Santos que provocó un gran debate en las redes sociales. Y lo cierto es que sólo hace falta escuchar alguna frase como: Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, ¿me darías el derecho a medir tu sensatez?, para darte cuenta de que se está hablando de una escena en la que un hombre intenta aprovecharse de una chica y se justifica con el alcohol.

6. La mataré, de Loquillo y los trogloditas

La mataré, de Loquillo, describe en primera persona a un maltratador. Sus versos todavía siguen generando debate a día de hoy: Que no la encuentre jamás o sé que la mataré. Por favor, sólo quiero matarla a punta de navaja besándola una vez más.

7. Run For Your Life, de The Beatles

Los celos y el control vuelven a Run For Your Life, Corre por tu vida de Los Beatles, una canción amenazante y agresiva. Su letra dice: Preferiría verte muerta, niña, que con otro hombre. Además, John Lennon, en el libro Lennon Remembers (1971), de Jann Simon Wenner, fundador de la revista Rolling Stone, declaró: "Nunca me ha gustado esta canción".

8. Cuatro babys, de Maluma

Maluma llenaba las discotecas con su canción Cuatro Babys en 2016. Su letra y videoclip provocaron discusiones en redes sociales, llegando, incluso, a crear una petición en Change.org que contaba con 92.108 firmas para que se retirara el vídeo.

La canción habla en primera persona y promueve la cosificación de la mujer con estrofas como: Estoy enamorado de cuatro babys. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero.

9. Animals, de Maroon 5

La polémica estaba servida cuando la banda Maroon 5 lanzó la canción Animals en 2014. A frases como: Cariño, esta noche estoy dándote caza, te persigo, te como viva, se une un videoclip que muestra al protagonista, Adam Levine, como un carnicero psicópata que se obsesiona de una clienta.

Incluso la que fue vicepresidenta en ese momento de la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto (RINN), Katherine Hull Fliflet, aseguró en un comunicado que "el vídeo de Maroon 5 es una peligrosa representación de las fantasías de un acosador. Nadie debería confundir el acto criminal del acoso con un romance".

10. Used To Love Her, de Guns N'Roses

Yo solía amarla, pero tuve que matarla: así comienza Used To Love Her de Guns N'Roses, la sexta canción de su álbum G N' R Lies. Esa frase llega a repetirse unas ocho veces durante los 3 minutos de duración. La polémica que despertó llevó a la banda a declarar que se trataba de una broma. Incluso llegaron a decir que la letra no iba por ninguna exnovia de los componentes del grupo, sino sobre la perra de Axl Rose, el vocalista.

11. La muda, de Cali & El Dandee

La muda, de Cali & El Dandee convierte, sin lugar a dudas, a la mujer en un objeto de deseo, sumisa y esclava. Simplemente con escuchar el inicio de la canción, puedes imaginar lo que procede: Quiero una mujer bien bonita, callada que no me diga na. Que cuando me vaya a la noche y vuelva en la mañana no diga na.

12. Vegas, de Eminem

Eminem despertó un revuelo contra su tema Vegas en 2014. Cantaba frases como: Hacerme el desayuno, perra, eso es un requisito previo o perra muéstrame esas tetas pequeñitas de nuevo. Literalmente, rapea sobre cómo violar a una chica: La empujo en la parte trasera, pero apuesto a que si le lamo, ella me perseguiría.

13. Niños vs. niñas, de Porta

Todos los institutos de España cantaban Niños vs. Niñas de Christian Jiménez Bundó, El Porta en 2006. Su letra, completamente sexista con frases como: las niñas de hoy en día son todas unas guarras. Incluso el Instituto Nacional de la Mujer le remitió una carta de protesta.

"Esa canción la escribí con 14 años. Y no me arrepiento de haberla escrito. Fue en clave de humor. Yo tengo madre, tengo hermana, tengo amigas y tengo pareja. Me intenté hacer el gracioso y no era consciente de que no lo estaba siendo", explicó a este periódico en 2017.

14. Señora de las cuatro décadas, de Ricardo Arjona

La canción de Señora de las cuatro décadas del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona habla sobre una mujer de 40 años que desea volver a ser joven a través de versos como: Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir qué hay detrás de esos hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. Esta canción también llegó a versionarla Bertín Osborne.

