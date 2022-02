Cinco planes para escapar de San Valentín y hacerte un regalo diferente

Hacer feliz a alguien pasa por empezar a quererse y respetarse a uno mismo. Deporte, mindfullness y nutrición son las bases de un retiro para amarse. Estas cinco propuestas para un San Valentín wellness tienen como objetivo fomentar hábitos de vida saludables porque quererse significa cuidarse. Una huida de los clásicos bombones y flores para escuchar al cuerpo y la mente en pareja, o individualmente. Masajes, alimentación saludable, técnicas de relajación y deporte en mano de profesionales con beneficios más allá del placer.

“Los tratamientos wellness como masajes aumentan las hormonas como la serotonina (conocida como la hormona de la felicidad) o la dopamina, a la vez que disminuyen los niveles de cortisol (hormona relacionada con el estrés). Esto equilibra el estado de ánimo, aumenta la sensación de bienestar y combate la ansiedad”, explica Rocío Escalante, wellness coach.

Estos cinco lugares elegidos equilibran los niveles mental, físico y emocional desarrollando sus tratamientos en la calma y contacto de la naturaleza.

Spa y Centro de Bienestar de SO/ Sotogrande

Spa & Centro de Bienestar de SO/ Sotogrande.

Un espacio de bienestar entre playas, sol y palmeras gaditanas del que salir queriéndose más. Está concebido dentro de un cortijo andaluz impregnado de detalles locales. En su spa encontramos varias opciones. Por ejemplo, SO/ SPA, ocho salas de spa con terapias naturales y cosmetología moderna, o 3 SO/ SPA con cabinas de tratamientos y crioterapia, flotarium y fisioterapia. Además de piscinas termales e hidráulicas, el resort cuenta con área de relax y Hammam SO/ FIT, con gimnasio, actividades fitness ac, yoga Shala y meditación para dar un enfoque holístico y natural a la belleza.

Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden

Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden.

Inspirado en la hospitalidad y esplendor asiático ha sido galardonado en cinco ocasiones como el mejor Spa de hotel de Europa (3.500 m2 de jardines, piscinas y 20 cabinas para tratamientos). Entre su variada oferta de tratamientos y rituales sus propuestas se basan en la armonía de los cinco elementos (espacio, agua, aire, fuego y tierra) y se desarrollan en manos de personal asiático.

La rosaterapia es uno de sus programas holísticos de Ayurveda más especial para mujeres. “Un ritual de belleza que fortalece el cuerpo y el espíritu con aromateria de tres tipos de rosa, técnicas de acupuntura, reflexología, estiramiento de abdominales, masaje con cuarzo rosa facial, técnica de trazo de polígonos y masaje linfático”, explica Anne-Marie Chauveau, la directora de The Oriental Spa Garden.

Castilla Termal Valbuena

Castilla Termal Valbuena.

Un hotel monasterio cinco estrellas 100% sostenible que se abastece de energías renovables y producciones térmicas propias en un enclave de viñedos. Los hoteles Tantum de Castilla Termal (Olmedo, Burgo de Osma, Solares y Valbuena) cuentan con aguas mineromedicinales para mejorar el bienestar con tratamientos de belleza de forma sostenible.

“El agua mineromedicinal filtrada y tratada que se está utilizando en las piscinas es la que se aprovecha para regar hasta el 60% de sus jardines y cubierta vegetal, que ha obtenido varios premios significativos por su construcción, diseño y por su eficiencia térmica”. Además, destaca su huerto ecológico, el jardín de especias y la eliminación de plásticos de un solo uso en todo el hotel para suponer el mínimo impacto medioambiental. En los amenities, por ejemplo, solo se usan dispensadores de cosmética natural elaborada con agua termal, cepillos de dientes y de cabello de bambú, así como cuchillas de afeitar o vasos de papel.

Spa de Hotel Lodge

Spa del Hotel Lodge.

Un íntimo spa en las montañas de Sierra Nevada para retirarnos de San Valentín con esquí y tratamientos postesquí para recuperar la piel tras la exposición al sol o recuperar los músculos. El Hotel Lodge boutique de estilo alpino incluye todo tipo de rituales de larga duración (2 horas), masajes y drenajes linfáticos, así como tratamientos en cabina. Además, cuenta con chorros de masaje subacuáticos, una sauna, un baño turco y un gimnasio.

Masaje relajante profesional

Una mujer recibe un masaje en el centro de belleza Rocío Escalante.

Sin grandes viajes acudir a las manos de un profesional es un gesto de amor. La asesora wellness Rocío Escalante recomienda las terapias manuales de estos masajes como autorregalo de bienestar y salud. “Nos ayuda a hacer frente al estrés, a equilibrar nuestras emociones, a conectar con nosotros mismos para disfrutar, mimar la piel y generar emociones positivas. Si además, apostamos por cosmética sensorial, con aromas agradables, esos beneficios se incrementan”.

También ayudan a descontracturar los músculos y descargar la tensión que solemos acumular en zonas como las cervicales, los hombros, la espalda… y que suelen producir dolores de cabeza.

Sigue los temas que te interesan