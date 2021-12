Malasmadres exige al Gobierno el teletrabajo y la baja de padres o madres por menores contagiados

El aumento de contagios durante los días cercanos a fin de año han hecho saltar las alarmas para los padres y madres de los más pequeños, muchos de ellos sin vacunar aún y con grandes dudas en torno a la vuelta a clase después de las fiestas navideñas.

Ante esta situación, la Asociación Yo No Renuncio, del Club de Malasmadres, traslada "la gran preocupación de las familias españolas, que llevan dos años sin ninguna ayuda para la conciliación, ante un posible cierre o retraso en la vuelta al cole tras la Navidad Yo No Renuncio pide la extensión del teletrabajo, bajas laborales para padres o madres de menores positivos y la reducción de jornada sin pérdida salarial", según afirmaban en una nota de prensa.

Para dar a conocer su reivindicación, han lanzado una campaña en redes sociales con los hashtags #LosNiñosNoSeCuidanSolos #LasNiñasNoSeCuidanSolas.

Medidas necesarias

Yo No Renuncio subraya la necesidad de tomar todas las medidas necesarias para evitar el retraso en el reinicio del curso escolar o el cierre de los centros educativos. La Asociación ha querido ser un altavoz de la opinión de miles de familias que temen que esta ola de Omnicron castigue a los más pequeños, y perjudique la conciliación de padres y madres de toda España.

Desde el comienzo de la pandemia, la Asociación Yo No renuncio ha venido denunciando la difícil situación que atraviesan las familias, a las que, según denuncian, "no se les ha prestado ningún tipo de ayuda para poder conciliar".

“Hemos pedido reiteradamente las bajas laborales para el padre o la madre de un menor positivo, y no se ha aceptado. Hemos pasado una o varias cuarentenas preventivas, atendiendo a nuestros hijos e hijas en casa, renunciando a nuestro trabajo, ya sea a través de vacaciones o de días sin sueldo”, recuerda Laura Baena, presidenta de la Asociación Yo No Renuncio y fundadora del Club de Malasmadres.

La Asociación considera que un posible cierre de los colegios sería "una catástrofe" para todas las familias españolas, ya que entienden que el colegio es "la única fórmula para conciliar en España". La Asociación denuncia que no se están tomando medidas fundamentales para evitar la expansión del virus, como el teletrabajo obligatorio.

Las madres las más afectadas

Según el estudio Yo No Renuncio, casi una de cada cuatro mujeres españolas (22%) ha renunciado a todo o parte de su trabajo durante el último año para cuidar de sus hijos e hijas. De ese 22% de mujeres madres que ha renunciado a todo o parte de su trabajo, un 21% ha cogido excedencias o días sin suelo; un 11% ha solicitado la reducción de jornada al 100%, sin sueldo también; y un 74% ha tirado de sus días de vacaciones para atender a los menores durante las cuarentenas preventivas.

La encuesta revela también que a un 37% de mujeres madres se les ha denegado la opción de teletrabajar a pesar de realizar tareas compatibles con el trabajo a distancia. YNR considera que "el teletrabajo no es una medida de conciliación por sí misma si no va a acompañado de una flexibilidad horaria, pero al menos ha sido un gran apoyo para muchas familias que no tienen o han tenido colegio, extraescolares o el apoyo de familiares (abuelos y abuelas) o personal contratado".

Esta encuesta pone datos a una realidad que la asociación venía denunciando: las madres son las que están soportando los cuidados. Cuando un niño o niña está obligado a mantener cuarentena preventiva, son las mujeres las que se encargan de cuidarlos/as en el 80% de los casos. Desde que estalló la pandemia, la asociación ha realizado un intenso trabajo para evidenciar la ausencia de medidas de conciliación en España. A través de la campaña ‘Esto no es conciliar’, Yo No Renuncio consiguió casi 300.000 firmas pidiendo medidas extras de apoyo, firmas que llevó a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y al ministro de Inclusión, José Luis Escrivá.

Sigue los temas que te interesan