El drama de la conciliación en la pandemia: 1 de cada 4 madres ha renunciado al trabajo por los cuidados

La pandemia ha manifestado aún más lo lejos que está España en materia de conciliación laboral y familiar, un problema que sobre todo afecta a las mujeres. Según un estudio elaborado por la plataforma Malasmadres, a lo largo del 2020 una de cada cuatro madres han tenido que renunciar a todo o parte su trabajo para poder cuidar de sus hijos.

"La pandemia pone de manifiesto que la conciliación está lejos de ser una realidad. Los pilares en los que nos apoyamos las madres, los abuelos y los colegios, han estado fuera de juego. No podemos olvidar la situación que hemos vivido porque se sigue dando con las cuarentenas preventivas y los confinamientos, y no tenemos ayudas ni soportes a nivel de conciliación", ha manifestado Laura Baena, fundadora de Malasmadres y presidenta del movimiento Yo No Renuncio.

Este martes, 23 de marzo, Día Mundial de la Conciliación, Baena ha comparecido en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para presentar los objetivos del movimiento para conseguir una conciliación real y efectiva en España que haga que ninguna mujer se vea obligada a renunciar, ni a su trayectoria laboral ni a la maternidad.

Entre esos objetivos se encuentran conseguir "una sociedad en la que ser madre no esté penalizado laboral y socialmente" y que "el cuidado de los hijos sea una responsabilidad social, no solo de las mujeres".

Ha pedido también que las empresas apuesten por medidas de conciliación y corresponsabilidad reales. "¿Qué pasaría si no vivíeramos atrapadas en esas medidas de conciliación que solo nos ofrecen la reducción de jornada o la excedencia? Hay una palabra clave: flexibilidad. Somos ejemplo de cómo multiplicamos la productividad y somos rentables, los datos lo demuestran". En este sentido, ha afirmado que no solo las grandes empresas tienen que comprometerse, "también las pequeñas que no cuentan con el apoyo gubernamental".

6 de cada 10 renuncian

En los más de cinco años que lleva luchando Malasmadres por la conciliación, no se han conseguido los avances necesarios para lograr una conciliación efectiva. En 2020, un poco antes de la llegada de la pandemia, presentaron el estudio Las invisibles, en el que midieron "el grado de invisibilidad de las madres en los ámbitos laborales y sociales".

El resultado es terrible: "El 75% de las mujeres han visto afectada su trayectoria laboral al covertirse en madres" y "una de cada tres se han visto discriminadas en el ámbito laboral (cambiándole de puesto, las tareas y responsabilidades...)".

Así, según el estudio Somos equipo publicado en 2017, "6 de cada 10 mujeres hemos renunciado a la trayectoria profesional al convertirnos en madres", ha citado Baena en primera persona.

"Luché dos años por intentar conciliar y no tener que renunciar. Somos mujeres que nos han educado en una igualdad aparente, ser lo que queramos ser, pero luego llega el techo de cemento de ser madre tan imposible de superar".

"En este año hemos hablado con 6.500 mujeres a través de nuestro teléfono amarillo de la conciliación", ha afirmado Baena, en referencia al número habilitado por Yo No Renuncio para "responder las numerosas dudas que nos llegaban sobre asuntos como la excedencia o reducción de jornada".

Consecuencia: menos hijos

Hace menos de una semana, Malasmadres presentó datos que mostraban que una de cada tres mujeres buscó ayuda psicológica y "5 de cada 10 sufieron ansiedad y estrés" durante la pandemia, justo el momento en el que más difícil ha sido conciliar. En 2015 elaboraron otro estudio que decía que "el 80% de las madres no podían conciliar y solo tenían 54 minutos de tiempo libre" lo que, para Baena, "al final afecta también a la salud mental".

Baena ha alertado de que esta falta de conciliación debería preocuparnos, ya que tiene un efecto directo en la tasa de natalidad del país, que lleva años a la baja. "Hay una creencia de que las mujeres ahora somos más egoístas porque no queremos tener más hijos o no queremos ser madres, pero no es así. El estudio Somos equipo, contestado por más de 100.000 mujeres, muestra que el 78% de ellas no tienen más hijos por la falta de ayudas y posibilidad de conciliar".

Hombres comprometidos

El último objetivo de Malasmadres es que "exista un pacto social y político que prevea un marco normativo". Así, la presidenta de Yo No Renuncio ha aplaudido los permisos igualitarios intrasferibles, que "son importantes para que el hombre se implique" pero los considera insuficientes. "¿Qué pasa luego? Solo el 8% de los hombres para su jornada laboral cuando su hijo o hija enferma".

"Queremos hombres comprometidos que no estén por obligación. Necesitamos una legislación, pero también que ellos den el paso".

Además, "esa corresponsabilidad no llegará nunca si el hombre no se implica en la conciliación, independientemente de quién aporte más dinero". Y es que, "el 45% de las mujeres se encargan de los cuidados en el hogar frente al 9% de sus parejas aunque ambos aporten lo mismo".

"Esto no va de que las madres estemos por encima de otros, se trata de igualdad y de ver que la conciliación beneficia a la sociedad", ha sentenciado.