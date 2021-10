Huda I, la rica emiratí que creó el mayor festival de música clásica: "Mis retos venían de las tradiciones"

La música y el arte como instrumentos para romper las barreras que nos separan y unir culturas. Con esta idea en mente Huda Alkhamis-Kanoo creó en 1996 la Fundación de Música y Arte de Abu Dhabi (ADMAF, por sus siglas en inglés), que con los años se ha convertido en una de las más importantes a nivel internacional. Kanoo, mecenas y filántropa cultural, es una pionera en la promoción del arte en Emiratos Árabes Unidos y ha dedicado su vida educar a las nuevas generaciones y a ayudar a artistas de todos los ámbitos.

Desde pequeña siempre le encantó el arte en todas sus formas y ya en el colegio se unía a las representaciones teatrales y proyectos culturales, algo que nunca ha abandonado. "Creo que es una pasión con la que nací", cuenta a MagasIN mientras toma un café en el Palm Court del Hotel Ritz de Madrid. Asegura que la música es curativa aunque, admite entre risas, "no soy capaz de leer una nota".

Kanoo ha venido a España para impulsar, a través del Festival de Abu Dhabi, su colaboración a la gira europea de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y otorgar un reconocimiento a la pianista española Paloma O'Shea, viuda de Emilio Botín. Creado en 2004, el Festival de Abu Dhabi es "una celebración de la Fundación" y, aunque se centra en la música clásica, reúne a artistas de diferentes disciplinas y que llegan de todos los rincones del mundo.

Eso sí, los inicios no fueron fáciles y "las dificultades nunca paran". "Los retos al principio venían de nuestra tradición porque en el Golfo Pérsico la música clásica no existía como parte de nuestra cultura. Cuando llegué tuve que hablar con la gente y enseñar al público una comunidad internacional, la belleza de mezclar. Cuando abrimos las puertas a los tesoros de la música clásica la gente lo abrazó porque es bonita. Es conocimiento, si hay algo que no conoces y le abres la puerta, tienes personas que conectan y avanzan".

"Mi otro gran reto no fue solo traer la música clásica y empezar el movimiento, fue fundar algo que no es parte de nuestra tradición y encontrar el dinero para hacerlo. Nosotros creemos en la innovación y el conocimiento. Lo que aprendí con ello fue que si hablas desde el corazón y eres honesto, la gente te seguirá", relata.

Relación con España

España lleva años siendo invitado al Festival de Abu Dhabi con representantes como Eduardo Paniagua e instituciones como la Compañía Nacional de Danza o el MACBA. Y es que la fundadora de ADMAF considera muy importante el vínculo con nuestro país y asegura que "lo tiene muy presente". "Los españoles y los árabes construimos la mayor civilización del mundo. No importa qué antecedentes o religión tengamos, cristianos, musulmanes o judíos, estuvieron juntos. Así que la misión es histórica".

Además, aprecia los valores compartidos por Emiratos y España. "La tolerancia, el respeto, la generosidad de corazón de los españoles... Esto sería lo primero. Me gustaría es que la gente de España conozca más Emiratos y sepa que somos un país joven y creativo que cree en la camaradería, basada en la tolerancia y el respeto".

Las mujeres artistas

Como ejemplo de impulso femenino, Kanoo tiene muy presente la necesidad de conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Para ello, de nuevo recurre al arte como el medio ideal para lograrlo. "Las artes y la música son las herramientas para solventar los problemas juntos. Cuando quieres avanzar a través de ello, encuentras la forma de alcanzar la igualdad".

"En todo el mundo tenemos que trabajar más para conseguir la igualdad de la mujer. La vida está cambiando y con ese cambio necesitas modificar las leyes y proteger a la mujer, brindarle las mismas oportunidades. En mi país no es solo una prioridad, es un deber para los gobernantes liderar sobre la igualdad entre hombres y mujeres", afirma.

Lo tiene claro, lo prioritario es darles las mismas oportunidades para "que su mérito sea su trabajo". "Soy muy positiva sobre esto, por eso he podido lograr lo que he logrado. Por eso a las jóvenes artistas les diría que sigan con ello y nunca se rindan. Nadie os dará lo que queréis en bandeja de plata, id y cogedlo, conseguidlo por mérito y nunca os rindáis".

Sigue los temas que te interesan