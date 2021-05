La apuesta más feminista de Spotify para visibilizar a las artistas: "Talento hay a rabiar, hay que buscarlo"

Actualmente solo 1 de cada 5 artistas en las listas de éxitos es una mujer, un dato arrollador y que difiere mucho de la realidad en lo que respecta al número de mujeres artistas y su influencia en el panorama musical. Para cambiar esta situación, Spotify ha lanzado EQUAL, un programa con el que busca dar visibilidad a las artistas, compositoras, músicas y productoras a través de diferentes playlists de la plataforma y campañas de marketing.

"Las mujeres somos el 50% de la población y partimos de que, si miramos los datos, vemos que lamentablemente estamos infrarrepresentadas en todos los aspectos. En Spotify lo que hacemos es asumir nuestra responsabilidad y aportar nuestro granito de arena para que la igualdad, al menos en el aspecto del audio, sea cada vez más real", explica Melanie Parejo, jefa de música de la plataforma en el sur de Europa, a MagasIN.

Una de las características más distintivas de Spotify es sin duda la variedad de playlists que ofrece. Hay para todos los gustos: desde listas de música dividas por géneros, a los éxitos en cada país, los 'descubrimientos semanales' o con canciones elegidas para los diferentes estados de ánimo. Aprovechando ese éxito, la principal acción de EQUAL será generar playlist locales (en 35 mercados que abarcarán 50 países) con 50 canciones de 50 mujeres. Vanessa Martín, Bad Gyal, Zahara, Kora, Santa Salut o Rosalía son solo algunas de las que se pueden escuchar ahora mismo en la lista de España.

Las artistas que ocupan las portadas de EQUAL en distintos países. Rozalén, abajo, la segunda por la izquierda.

Además, cada mes, una artista diferente ocupará la portada. En España, la primera en hacerlo ha sido Rozalén, una de las cantautoras más reconocidas en nuestro país y que abandera diferentes causas sociales, entre ellas el feminismo. "Le hemos pedido que participe porque está en un momento muy dulce. Ya lleva varios en su carrera y nos parece que su compromiso también representa mucho lo que queremos", explica Parejo, que apunta: "No todo serán artistas tan conocidas como ella, también queremos comprometernos con otras menos famosas, pero nos gustaba ir de la mano de Rozalén para arrancar este proyecto".

Rozalén, por su parte, destaca la "potencia" de esta iniciativa porque los datos "confirman una realidad" que no es "real porque hay muchísimo talento". "En los últimos años todo el mundo está apostando por dar visibilidad a las mujeres, pero queda mucho por hacer y si las plataformas como Spotify nos echan un cable de esa manera pues me parece un acierto lo mires por dónde lo mires", asegura.

El Santo Grial

Uno de los objetivos de EQUAL es poner el foco también en las mujeres de la industria que habitualmente no se conocen tanto, como es el caso de las letristas o productoras, porque "mujeres compositoras y talento femenino hay a rabiar, solo que tienes que buscarlo y mostrarlo". Pero Parejo cuenta que uno de los mayores retos será la lista de reproducción Equal Noteable, "donde se busca el Santo Grial": encontrar canciones que estén compuestas, interpretadas y producidas por mujeres.

"Creo que vamos a demostrar que se puede. Tenemos interés en que vaya mucho más allá de la persona que se pone delante del micro".

Y es que concretamente la producción de música es uno de los terrenos más masculinizados y a la vez más importantes de la música. Aunque ninguna alcanza a saber la razón de que esto ocurra, Rozalén lo relaciona con el poder. "Yo delego muchísimo mi productor. Soy la primera que tengo micromachismos y aunque sea música muchas veces prefiero que elija él. Un productor manda mucho y toma decisiones muy importantes. Creo que es un puesto muy alto".

Parejo, por su parte, aduce a que se trata de "cosas más profundas". "Son herencias de patrones sociales que se van inculcando, y además muy en silencio porque no te das cuenta hasta que de repente miras a tu alrededor y dices: 'Anda, no hay ninguna mujer en esto'. Por eso cuando haya una hay que ponerle el foco, porque cuando una chica no se ve reflejada, no ve un ejemplo puede pensar 'igual no está hecho para mí'. Por eso es muy importante crear esos referentes, aunque sean escasos".