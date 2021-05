La rebelión de Billie Eilish: "Si por enseñar mi cuerpo soy una puta, estoy orgullosa de serlo"

Con un cabello rubio que recuerda a la icónica Marilyn Monroe y una estética que parece sacada de un episodio de Mad Men, Billie Eilish ha posado entre prendas de Gucci y lencería de Agent Provocateur para la portada de British Vogue de junio.

Un editorial, que lejos de frivolidades, enmarca una de las entrevistas más sinceras de la artista. Con tan solo 19 años, Billie Eilish se ha convertido en todo un referente adolescente que se aleja de las toxicidades de la industria y la sexualización femenina. Desde sus inicios ha mantenido firmes sus discuros 'body positive' y feminista. "Se trata de lo que te hace sentir bien", comenta durante la entrevista y haciendo alusión a la ropa que ha escogido.

"De repente eres una hipócrita si quieres enseñar tu cuerpo. Y eres fácil o eres una guarra y una puta. Si lo soy por hacerlo, entonces estoy orgullosa. Yo y todas las chicas somos putas. A la mierda, ¿sabes? Démosle la vuelta y empoderemos de eso", explica en la entrevista.

La ganadora del Grammy 2021 a la mejor grabación del año por 'Everything I Wanted' ha decidido hablar sin censuras sobre los abusos que sufrió de pequeña, la constante sexualización que se ha hecho de su cuerpo en el sector musical y sobre la importancia de quererse tal y como eres.

¿Nueva Eilish?

Un cambio de imagen que desde el medio llaman "transformación", pero que no cambia la constante lucha interna de la artista, que continúa peleando para dejar de lado los comentarios sobre su apariencia física y hacerse valer por su talento como compositora y cantante.

"No me conviertas en un modelo a seguir porque te excite. Se trata de recuperar ese poder, mostrarlo y no aprovecharlo. Y yo ya no voy a permitir que me posean" expresa. "Cuanto más se preocupa Internet y el mundo por alguien que está haciendo algo a lo que no están acostumbrados, más lo colocan en un pedestal alto, lo cual es aún peor", afirma.

Eilish decide posar con un corsé, una de las prendas más controvertidas de la historia de la moda por ser un símbolo de la opresión patriarcal a la que se sometía a las mujeres. Y aunque la elección de esta prenda también ha abierto un debate en torno a ella, Billie Eilish lo ha zanjado con un "Puedo hacer lo que quiera".

' Body positive '

Esta portada también supone un punto de inflexión en el terreno profesional de Eilish, que decidió vestir ropa holgada y que impidiera intuir su figura tras una lluvia de comentarios sobre su aspecto físico y sus atributos al inicio de su carrera.

Una razón más por la que este editorial de moda ha sorprendido tanto a sus seguidores y ha incendiado las redes. La artista ha decidió cómo y cuándo mostraba su cuerpo, sin dejarse llevar por las tendencias ni las imposiciones de una industria que continúa sexualizando la imagen femenina entre las artistas musicales.

"Debes ser exactamente quien te sientes, como eres y quieres ser en ese momento", dice Eilish. "Se trata de lo que te hace sentir bien. Si quieres operarte, hazlo. Si quieres llevar un vestido que la gente piensa que te queda grande, ¡a la mierda! Si sientes que te queda bien, te ves bien", añade la artista estadounidense.

Abusos a menores

Los abusos sufridos durante su infancia han sido otro de los temas abordados en la entrevista. “No importa quién eres, cuál es tu vida, tu situación, de quién te rodeas, qué tan fuerte eres, qué tan inteligente eres. Siempre pueden aprovecharse de ti. Ese es un gran problema en el mundo del abuso doméstico o la violación con menores de edad”, relata en la revista.

Unos abusos a menores que también explora en su último single, 'Your Power', que sirve de aperitivo para los fans ante la espera de su nuevo álbum, 'Happier than ever'. Un proyecto que verá la luz el próximo mes de julio y que, sin duda, promete dar mucho qué hablar.