La primera en coger la batuta de la Orquesta de Madrid: "Quiero mostrar a la mujer en la música"

La Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) da comienzo este jueves la temporada de funciones con un concierto inaugural en el Auditorio Nacional de Música. Una temporada muy diferente en la que Marzena Diakun llevará la batuta y hará historia como la primera mujer directora titular de la Orquesta.

"Para mí es un gran honor el actuar con esta orquesta porque tiene una gran tradición y estoy deseando trabajar con estos talentosos músicos", ha declarado Diakun a MagasIN. "Es muy importante para mí esta posición porque de alguna manera puedo dar forma al programa, la música… Así que estoy muy contenta. Y por supuesto, Madrid es un centro de arte, no solamente de música, que está muy presente, sino de todas las artes, así que es muy importante para mí estar aquí".

La directora de la ORCAM fue elegida el pasado diciembre como "resultado de un proceso de selección de la Consejería de Cultura y Turismo, que ha apostado por un modelo regido por los principios de libre concurrencia, publicidad, igualdad, mérito y capacidad". "Estoy orgullosa por que las mujeres brillen y vayan rompiendo barreras gracias a su talento y su capacidad, en el mundo de la cultura y en cualquier ámbito", expresó entonces la consejera de Cultura y Turismo del Gobierno regional, Marta Rivera de la Cruz, al conocerse el nombramiento.

Trayectoria internacional

Marzena Diakun con la los miembros de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Jesús Madriñán

Marzena Diakun (Polonia, 1981) cuenta ya con una larga trayectoria y no es la primera vez que trabaja en España. Anteriormente actuó con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, de Sevilla y la de Galicia. Se formó en su Polonia natal, en Austria, Suiza y Estados Unidos, y en 2010 terminó su doctorado en Artes Musicales en la Academia de Música de Cracovia.

Ha desarrollado su carrera profesional fundamentalmente en Polonia y Francia. Entre su repertorio está haber trabajado también con la Orquesta de la Suiza Francófona, la Filarmónica de Liverpool, la Sinfónica de Bournemouth, la Orquesta de Cámara de Lausanne o la Sinfónica de la Radio de Praga, entre otras. Desde la ORCAM destacan además que "fue aclamada internacionalmente en París durante la temporada 2015/2016 después de varios conciertos con la Orquesta Filarmónica de Radio Francia".

Entre sus premios y galardones se incluyen el segundo puesto en el prestigioso Concurso Primavera de Praga y en el Concurso Internacional Fitelberg, así como el Pasaporte Polityka, premio al mejor artista de música clásica, de 2016. Asimismo, fue nominada para el Premio a la Mejor Innovación Clásica de 2019. En la actualidad, es la primera directora invitada de la Orquesta de Cámara de París y profesora titular en la Academia de Música Karol Lipinski de Wroclaw, donde imparte su propia clase de dirección desde 2013.

Mezcla de estilos

Diakun es una gran defensora de la música contemporánea, algo que estará presente en el programa que ha preparado para la ORCAM esta temporada. La directora apuesta por dar a conocer compositores eslavos, así como utilizar "todos los conjuntos de los que dispone la ORCAM". "Espero que sea también una reunión con artistas españoles, conocer estrellas internacionales y crear también una amistad en el escenario. Quiero mostrar al público, no solamente piezas muy reconocidas de Beethoven, Mozart o Chaikovski, también algo menos conocido, otras composiciones y compositores. De alguna manera siempre quiero construir el programa para que sea muy diferente a otras orquestas. No solo muchas piezas con coro, no solo orquesta…", explica.

Marzena Diakun con los miembros del Coro de la Comunidad de Madrid. Jesús Madriñán

"Hay unas líneas principales. Por supuesto, como con el primer concierto, también habrá esta línea de mostrar a la mujer en la música, es la música que describe también a la mujer. Me gustaría también mostrar mi parte de Europa con algunos compositores eslavos como Bohuslav Martinů. Quizá en las próximas temporadas sigamos estas líneas con otros nombres como Krzysztof Penderecki".

Sea como sea, Diakun garantiza una "mezcla de estilos" que incluye "música de Bach, pero también con una transición muy contemporánea de Sebastian Bach a, por ejemplo, Leopold Stokowski". La directora destaca también la importancia que tendrá la naturaleza esta temporada y se muestra "muy feliz" por dar más protagonismo al coro en algunas piezas. "Queríamos mostrar también lo bueno es el coro de la ORCAM".

