Todas con americana roja: el uniforme feminista del PSOE que recuerda a la chaqueta de pana de ellos

Es difícil no encontrar en la memoria esas imágenes mitad en blanco y negro mitad en un incipiente color distorsionado de un peludo y jovencísimo Felipe González, Alfonso Guerra, el ya fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba o Joaquín Almunia con la chaqueta de pana y el jersey de cuello vuelto. Era un cambio en la estética de la entonces nueva política que acompañaba a un gran cambio ideológico: romper con los trajeados señores de la derecha y acercarse más a como vestía la gente del pueblo en su día a día.

Esas fotos, todos con la pana, sólo hombres, son el pasado de un PSOE que quiere salir de su 40º Congreso celebrado en Valencia explícitamente más feminista. Si el fondo lo ha puesto la aprobación de algunas tesis concretas feministas como la abolición de la prostitución o una Ejecutiva por primera vez en la historia con más mujeres que hombres; la forma la ha puesto la americana roja, el uniforme oficial que han llevado todas las mujeres socialistas importantes en estos días de congreso. Ya sea combinada con camiseta blanca o negra.

La primera que se ha calzado el uniforme de feminista socialista ha sido Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, que en el cierre del Congreso coincidía con la otra mujer fuerte del partido, Adriana Lastra, en la chaqueta roja y una camiseta blanca. (Si bien es cierto que la mujer de Sánchez ha optado por una americana más estilosa y una camiseta más escotada)

Pero no ha sido la única. La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, en su estilo mucho más conservador que el de sus compañeras de partido, compareció con una chaqueta roja para la entrega de los premios Manuel Marín. La exvicepresidenta Carmen Calvo llevó también la suya. Y hasta una de las invitadas estrella, la alcaldesa de París y candidata de los socialistas franceses a la Presidencia de Francia, Anne Hidalgo, dio su discurso con una americana roja y la camiseta blanca.

Llegaron uniformadas la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra, Idoia Mendía, o una de las nuevas incorporaciones a la Ejecutiva, la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, que la ha combinado con camiseta negra y que será la encargada en comisión del Emprendimiento e Impacto Social.

Los estilistas aseguran que la americana es una de las piezas más importantes en el look de una mujer cuando quieren dar un aspecto profesional, asumiendo una prenda tradicionalmente masculina y haciéndola suya. Mientras que el rojo, además de ser clarmente el color del PSOE, en este caso, también se asocia con una mujer fuerte, con carácter, que quiere destacar y puede vincularse a personas que se muestran rápidas en la toma de decisiones e incluso que crean muchas expectativas.

Una Ejecutiva feminista

La foto de la nueva Ejecutiva que sale del 40º Congreso será, sin duda, más diversa y feminista que nunca, al margen de las americanas rojas. De la lista de los 42 integrantes que se ha dado a conocer, un 60% son mujeres (concretamente 25 mujeres frente a 17 hombres) y además están representados todos los territorios.

"Siempre he dicho que el siglo XXI será el de la revolución feminista o no será y lo está siendo en el PSOE", ha asegurado a Efe Adriana Lastra, mostrando su satisfacción con la renovación y también con la diversidad que refleja la Comisión Ejecutiva.

"Refleja la diversidad de nuestro país" y "el poder municipal, con unas alcaldesas maravillosas que se han incorporado", ha añadido la dirigente del PSOE.



Pero la lista de la comisión no ha sido el único guiño a la política feminista. Una de las grandes decisiones que sale de este congreso acaba con el debate de las mujeres de izquierda entre ser abolicionista o regulacionista en el tema de la prostitución. Se ha impuesto la tesis de Carmen Calvo y de muchas mujeres socialistas en que hay que terminar con la explotación del cuerpo de la mujer y se impulsará en esta legislatura una ley integral para abolirla, que incluirá medidas para sancionar a los clientes.

En concreto, la comisión del Congreso encargada de debatir la parte de la ponencia relativa al feminismo ha aceptado la enmienda presentada por la delegación de la Comunidad Valenciana y el PSOE se ha comprometido a presentar "una ley integral para la abolición de la prostitución que ha de proteger y atender a las víctimas, sancionar a los prostituidores y proxenetas y castigar todo tipo de proxenetismo".

"Abolir la prostitución es un proceso que debe estar marcado por iniciativas legislativas y cambios sociales, al tiempo que requiere de políticas públicas eficaces que ofrezcan una salida a las mujeres y hagan de la prostitución una práctica del pasado", añaden. Y se incluye el compromiso concreto de sancionar a los clientes de los prostíbulos, como una de las grandes medidas.

Sin embargo, la mayor polémica entre las feministas socialistas durante el Congreso ha venido porque Calvo y muchas de las mujeres fuertes del partido no han podido imponer su postura respecto a la ley 'trans' aprobada por el Gobierno y concretamente sobre el polémico término de la autodeterminación de género que ya le costó sus más y sus menos a la exvicepresidenta del Gobierno con la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Aunque las mujeres del PSOE ya han manifestado, por cauces oficiales y oficiosos, que se oponen mayoritariamente a este término y a que se incluya en la ley, el Congreso del PSOE se ha mantenido fiel a las tesis del Gobierno de coalición y no ha tomado ninguna decisión que contradiga la ley estrella de Montero, junto a la del 'sí es sí'.

Vientres de Alquiler

En cambio, sí ha habido mayor acuerdo y se han aceptado casi todas las enmiendas que habían planteado sobre vientres de alquiler y en contra "del uso sinonímico" de los conceptos "sexo" y "género". Las ponentes han valorado positivamente que "se han eliminado las referencias a conceptos jurídicamente indeterminados como 'Q' o '+'".

Según han precisado a Europa Press delegadas de la comisión sobre feminismo, la enmienda que pedía no inscribir en los consulados a los menores nacidos por gestión subrogada no ha sido atendida, pero la ponencia marco sí recogerá que el partido se posiciona contra los vientres de alquiler no sólo en España sino también a nivel internacional.

