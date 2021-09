"Aitana es delgada pero puede crear expectativas en las jóvenes": el daño de su menú con McDonald's

Si de algo no hay duda es que Aitana es un fenómeno de masas. La joven cantante convierte en oro todo lo que toca y por eso muchas marcas la buscan para que promocione sus productos. La última compañía en hacerlo ha sido McDonald's, que esta semana ha sacado el menú especial McAitana, compuesto por sus productos favoritos: hamburguesa CBO con extra de queso, patatas fritas, nuggets de pollo con salsa barbacoa, refresco y un mini McFlurry de Oreo con sirope de caramelo.

Incluso antes de que se pusiese el menú a la venta, miles de personas mostraban en las redes sociales sus ganas de hincar el diente a la comida. Sin embargo, tampoco han faltado las críticas hacia la artista por ceder su imagen a una cadena de comida rápida, lo que para muchos significa "incitar a la obesidad" de los más jóvenes.

En este sentido, más de un internauta ha criticado la doble vara de medir para las personas gordas y las delgadas, alegando que la reacción del público habría sido muy diferente si esta promoción la hubiese hecho una persona gorda. "Me imagino a una persona gorda haciendo la promo que hizo Aitana de McDonald's y madre mía lo que tendría que aguantar", se podía leer en Twitter.

Aitana cuenta con millones de fans (mismamente tiene más de dos millones de seguidores en Instagram) y, aunque tiene libertad absoluta para colaborar con las marcas que quiera, algunos expertos sí quieren dejar clara la influencia que pueden tener las promociones con famosos.

"Aquí el problema es que una persona que es influyente, y que en su caso es delgada, está promocionando algo que no va en línea con esa imagen que da. Entonces, es verdad que puede crear unas expectativas en gente muy joven que no tienen un conocimiento de lo que comen", declara la nutricionista Alba Lobo a MagasIN. "No obstante, es una persona que, en mi opinión, es libre de promocionar o de poner su nombre donde quiera. Sé que está habiendo mucho revuelo y muchas críticas hacia ella, pero no nos podemos meter y decir 'qué mal'".

La mala nutrición

Dejando a un lado el debate sobre si Aitana contribuye o no en fomentar la obesidad o la 'comida basura', Alba Lobo sí considera importante que, antes de dejarnos llevar por la oferta, recordemos que el menú McAitana contiene más de 1.700 calorías (sin contar con la bebida). "Para una mujer de entre 16 y 19 años la energía diaria que debe consumir es de aproximadamente, porque esto siempre depende de muchas cosas, 2.300 calorías. O sea, que quedarían para el resto del día 500 calorías. Solo con esta comida te has metido un 74% de la ingesta calórica diaria total recomendada para una joven de entre 16 y 19 años".

"Y luego, que no solamente son las calorías, sino que tenemos una cantidad de azúcares simples que por supuesto supera la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, grasas saturadas, hidratos de carbono refinados... Ahí está el problema", apunta la nutricionista.

Por esa razón, la experta asegura que lo idóneo no sería comerse el menú como capricho, sino directamente intentar evitarlo. "Yo recomendaría no tomarlo directamente, o al menos no tomar el menú completo. Pero vamos, que lo ideal es hacer este tipo de comidas en casa o ir algún sitio comidas de mejor calidad. Se trata además de practicar la alimentación consciente: comer lo que yo sé qué necesito para quedarme saciado y si esto es además de calidad pues mejor porque estoy cuidando mi cuerpo, que es lo que me va a acompañar toda la vida".

Por último, justamente para concienciar sobre la influencia de niños y jóvenes en este sentido, destaca "el importante papel de los padres en la educación nutricional" ya que "muchos adolescentes y niños digamos que siguen al líder, a esa figura, y no tienen un conocimiento de lo que comen".

