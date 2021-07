Ángeles Arboleda: “Hay que romper con los cánones de belleza establecidos”

La voz de Ángeles Arboleda (Barcelona, ) ya sonaba entre las paredes de su casa cuando desde bien pequeña hacia conciertos a sus padres junto a sus hermanas. Lo que comenzó siendo un juego de niñas poco después le llevó a los 14 años a los bares de Barcelona y más tarde a la televisión, en el programa Factor X.

Ahora lanza su single debut Mujer de Mentira”, compuesto por ella y producido por Abraham Mateo con quien Ángeles está trabajando en más proyectos y al que le une una amistad, desde hace tiempo.

Con sus canciones, Arboleda busca transmitir “ilusión y energía positiva”. Un objetivo que cumple en este debut, “un mensaje claro y directo a la sociedad de que no tienes que dejar de ser tú ni tu esencia por nada ni por nadie”, tal y como explicaba durante nuestra entrevista.

Mujer de Mentira

En el videoclip que acompaña esta canción pop con guiños urbanos, latinos y flamencos, la compositora Ángeles Arboleda opta por mostrar mujeres diferentes, una diversidad y un grupo de chicas reales que reafirma el mensaje de empoderamiento. “Es importante romper con los cánones de belleza establecidos por la sociedad o por quien los dictó. Todas somos hermosas por fuera y por dentro, y eso tiene que verlo todo el mundo”, recalca al artista.

Como otras muchas artistas, Arboleda afronta los obstáculos en sus primeros pasos en la industria musical, por su juventud, pero también por ser mujer. “Por desgracia aún todavía ocurre y yo misma he podido vivirlo o estar en ese tipo de situaciones, pero en tu mano está obedecer o simplemente luchar por que cada quien vista de la manera que se sienta más a gusto y libre”, afirma.

Feminismo en la música

A través de la música, esta joven de 22 años se empodera. “Ser una persona libre me ayuda a empoderarme, valorarme a mi misma y mi trabajo, a veces no estamos acostumbrados a premiarnos nosotros mismos por nuestros esfuerzos y logros, y creo que es importante para sentirte orgullosa de ti misma y empoderada con tu trabajo”, añade. “El feminismo nos ha ayudado a visibilizar el trabajo de la mujer en la insignia musical”.

Ella opta por música bailable que se aleje de las letras machistas del reggaetón mas antiguo y que suele rodear la música urbana. “Creo que lo que podemos ofrecer está muy alejado del reggaetón machista al que suele estar la gente acostumbrada de escuchar, se puede hacer y consumir este género sin necesidad de denigrar a nadie ni faltar el respeto”. Es precisamente lo que busca con Mujer de Mentira, un primer paso en la música que es toda una declaración de intenciones. Solo queda esperar para ver cual es su siguiente paso.

La letra

Tú me diste un amor de mentiras

Si causaste algo fue una herida

Pero te di mi corazón

Tu no cuidaste mi corazón

Solo recibí una noche fría



Yo siempre evité las despedidas

Yo dije no a tus mentiras

Yo dije no yo no podía.

Ser una mujer a tu parecer,

Ser una mujer a tu parecer.



Con alma de hierro pero con diamantes,

Pide lo que quiera pero a tus amantes.



Yo te he dado todo todo de mi,

Yo te he dado todo todo de mi.

Pero no estaré más a tu medida,

No voy a ser mujer de mentiras.

Yo te he dado todo todo de mi,

Yo te he dado todo todo de mi.

Pero no estaré más a tu medida,

No voy a ser mujer de mentiras.

Yo te he dado todo



Lo que me duele no es perder tu corazón,

Lo que me duele es que tuve la razón.

Desde el primer momento que nos conocimos

Debimos separarnos pero no lo hicimos.

Lo que me duele no es perder tu corazón,

Lo que me duele es que tuve la razón.

Desde el primer momento que nos conocimos

Debimos separarnos pero no lo hicimos.

Ser una mujer a tu parecer,

Ser una mujer a tu parecer.

Con alma de hierro pero con diamantes,

Pide lo que quiera pero a tus amantes.

Yo te he dado todo todo de mi,

Yo te he dado todo todo de mi.

Pero no estaré más a tu medida,



No voy a ser mujer de mentiras.

Yo te he dado todo todo de mi,

Yo te he dado todo todo de mi.

Pero no estaré más a tu medida,

No voy a ser mujer de mentiras.

Yo te he dado todo





Sigue los temas que te interesan