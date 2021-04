La última provocación de Irene Montero: ficha a una mujer trans a favor de los vientres de alquiler

Yo cada vez que Irene se hace la sueca aplaudiendo a personas que defienden la mercantilización de la mujer, me acuerdo que de que por desgracia no se puede desvotar. Tía, no sabes las esperanzas que tenía puestas en ti y lo mucho que estás decepcionando a las feministas. https://t.co/M9jSGBDFsh