Irene Montero quiere que sus centros 24h contra la violencia sexual afloren el 92% de casos sin denuncia

El mismo día en que la Unión Europea celebraba los 10 años de la Convención de Estambul contra la violencia de género, el Consejo de Ministros aprobaba la creación de centros de atención 24 horas para mujeres víctimas de violencias sexuales. El Gobierno aprueba la primera partida de 18,7 millones de euros para llegar al 92% de casos de violencias contra la mujer que se quedan sin denunciar en España, según los estudios oficiales.

"Sólo el 8% de los casos llegan a las autoridades en nuestro país", braman fuentes oficiales del Ministerio de Irene Montero, "y eso es porque las mujeres tienen miedo, suelen tener reparo en denunciar, miedo a no ser creídas, no saben dónde ir, no tienen quién les asesore".

Y es que, a la vista de las estadísticas de muertes por violencia de género en España, saber que nueve de cada diez violencias se quedan sin denunciar, da cuenta de la magnitud de un problema social de primer orden.

Según la ministra, éste es "el primer paso y lo haremos de la mano de las Comunidades Autónomas". Montero destacó que así "cumplimos con el Convenio de Estambul para la lucha contra la violencia contra las mujeres y con la Ley de Libertad Sexual, que incluye la creación de estos centros".

Aunque la norma aún no ha pasado su trámite parlamentario, para Montero es clave haber adelantado ya esta medida. Con su creación "seguimos cumpliendo con nuestro mandato de proteger a todas las víctimas de todas las violencias machistas, lanzando un mensaje claro a todas las mujeres de este país: os creemos, no estáis solas."

Resultado desigual

El Convenio es importante, sí, aunque haya tenido resultados desiguales. El más llamativo de todos, precisamente, es que el país que sirvió de sede a la Convención que le dio nombre hace una década acaba de abandonarlo. Turquía se ha salido, en un golpe regresivo calificado de "muy grave" en la UE.

El motivo alegado, que "normaliza la homosexualidad", ya resulta anacrónico para los partícipes del texto -y para la propia Turquía de 2011-, pero el motivo real es peor, la deriva totalitaria de Recep Tayyip Erdogan, aspirante a califa del islam y a la regresión del país desde su laicismo fundacional.

Pero aunque España y Finlandia sean tomadas como ejemplo en los avances al amparo de este texto, la Unión Europea aún no es unánime en este campo.

Evelyn Regner, responsable del comité de derechos de las mujeres e igualdad de género del Parlamento Europeo, advertía ese mismo martes que hay estados miembros de la UE donde se está "retrocediendo en la igualdad". Y citó a Hungría, Letonia, Lituania, Eslovaquia, República Checa y Bulgaria como ejemplos, además de los "pasos atrás" de Polonia.

Seguir avanzando

Por el camino, el Ministerio de Igualdad quiere seguir avanzando. Incluso aplicando ya medidas que están en la Ley de Libertad Sexual que lleva un año poco menos que guardada en un cajón, a la espera de los retoques en su redacción, "constantes y encadenados", que le llegan de los ministerios socialistas.

E Irene Montero ha logrado no sólo sacarla adelante, sino poner financiación estatal para que las Comunidades Autónomas empiecen ya la "construcción o remodelación de edificios" que sirvan de sede, cuanto antes, para los centros de atención 24 horas a las víctimas. Ya existen dos locales así en España, uno en Madrid, impulsado por el anterior gobierno municipal de Manuela Carmena y reforzado ahora, y otro más reciente en Asturias.

Aunque bajen las víctimas mortales, y con ser la más trágica, ésta no es la estadística que mejor muestra la profundidad del problema, advierten en Igualdad. Y es que, aparte del pico de agosto de 2016 -en el que el 016 recibió caso 10.000 llamadas de auxilio e información-, fue el pasado mes de abril de 2020, en pleno confinamiento duro por la pandemia, cuando la convivencia forzada de potenciales víctimas con sus maltratadores en el hogar, más se puso de manifiesto, con 8.692 llamadas reportadas.

Fuentes del Ministerio de Igualdad destacan el avance que supondrán estas sedes, "adonde podrán acudir las víctimas aunque no hayan presentado denuncia alguna". Es más, los centros están pensados precisamente para ellas, con atención legal, sociosanitaria y personal, como primer paso para fomentar la confianza en las instituciones dentro de un colectivo especialmente vulnerable. "Deben sentirse acompañadas, creídas, amparadas. Que no teman quedarse solas en el proceso, ni desatendidas".

Estos centros de atención integral 24 horas son los que el Convenio de Estambul recomienda a todos los países que lo firmaron desde 2014. El reparto equitativo -alrededor de un millón por región- de los fondos autorizados será entregado a las CCAA con un encargo "finalista" para emplearlos en la construcción o rehabilitación de edificios para crearlos.

Fondos europeos

Y aunque sea une medida recogida en la Ley de Libertad Sexual, el cargo de estos primeros 18,7 millones es a los fondos europeos de recuperación. Al no haber llegado aún las primeras partidas de Bruselas, "desde Igualdad avanzamos el dinero a las autonomías para que vayan poniéndolo en marcha". Además, las fuentes consultadas en el Ministerio de Montero destacan que éste es "sólo es el 30% de la partida total, y habrá otras transferencias más adelante".

El resto de fondos irán destinados a la dotación de cada centro de Entonces con "personal especializado para la atención psicosocial, psicológica y jurídica". También es una primera entrada para el acompañamiento de lo que supone una agresión sexual, "que te cuenten cuál es el procedimiento, que tienen que hacer, que pruebas te tiene que coger, etc".

Así que en conclusión, explica Igualdad, el Gobierno cumple su compromiso de emplear los fondos europeos con perspectiva de género, en uno de los tres ejes transversales que los vertebran: la digitalización de la economía, la cohesión territorial y la igualdad.

"Se tratará, en definitiva, de centros como de primera atención", como recoge el artículo 25 de la Convención: "La creación de centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violaciones y de violencias sexuales, apropiados, fácilmente accesibles y en número suficiente, para realizarles un reconocimiento médico y médico forense, y darles un apoyo vinculado al traumatismo y consejos".