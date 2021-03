23 de 46

Gisela Armengol (38 años) llevaba cinco años como comandante de vuelo en España cuando le ofrecieron cubrir una subcontrata para una compañía saudí, Flydeal, en Arabia Saudí. "Me lo pensé muchísimo. Es un reto ir a trabajar a un sitio donde no sabía ni siquiera si me responderían como mujer comandante. A lo mejor no me hacían caso. A lo mejor les pedía selectarme el combustible cinco toneladas y ni me respondían". Se atrevió y gracias a ello se convirtió en la primera mujer comandante (extranjera) en una aerolínea saudita. Ninguna mujer había volado tan alto y con tanta responsabilidad en ese territorio.