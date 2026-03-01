Blanca Romero (48), sobre el bonito pueblo donde se refugia con su hijo: "Aquí soy feliz, si me pierdo llamo a las 'vaques'"

Blanca Romero y el bonito pueblo donde reside con su hijo

Las celebrities nos tienen acostumbrados a lujosas mansiones en urbanizaciones privadas o exclusivos áticos en el centro de las principales ciudades.

Madrid, Barcelona... o incluso fuera de nuestras fronteras, son los principales destinos en los que las famosas instalan su hogar habitual.

Pero también hay quien decide alejarse de todo y encontrar la verdadera felicidad, reencontrándose consigo misma y apostando por lo que realmente quiere.

La ex modelo, actriz y presentadora, Blanca Romero (48 años) es el mejor ejemplo de todas esas personas que han decidido seguir un camino diferente a lo "habitual".

Lejos de las alfombras rojas y de capitales europeas en las que vivió durante años, la intérprete ha encontrado su refugio perfecto en un pequeño rincón verde de su Asturias natal.

En pleno corazón de Asturias

Peón, una aldea en el concejo de Villaviciosa, rodeada de montañas y con menos de 400 habitantes, es un lugar que podría pasar desapercibido en el mapa, pero que gracias a Blanca se ha convertido en objeto de fascinación.

Aquí, un escondite natural donde ha construido su hogar, su vida familiar y su nueva vida, Romero ha declarado abiertamente que es donde se siente más feliz.

Nacida en Gijón, Blanca Romero pronto dio el salto a la moda internacional. París, Milán, Londres, Nueva York o Japón fueron algunas de las ciudades donde trabajó en sus años dorados como modelo.

Posteriormente, conquistó la televisión española con su papel en Física o Química, serie que la catapultó a la popularidad.

Pero más allá del éxito profesional, Blanca siempre sintió la llamada de sus raíces. Tal y como confesó en una entrevista reciente, "me fui de Asturias muy joven, porque sentía que todo me quedaba pequeño; sin embargo, nunca dejé de sentir esta tierra como mi hogar".

Ese anhelo por volver al origen se materializó hace unos años, cuando decidió mudarse a Peón, muy cerca de Gijón. Allí compró un terreno y, con ayuda de su padre, construyó la casa de sus sueños.

Pueblo Ejemplar de Asturias 2023

El lugar elegido por Blanca no es casual. Peón, en el concejo de Villaviciosa, fue galardonado en 2023 con el Premio Pueblo Ejemplar de Asturias.

Se trata de un reconocimiento que entrega la Fundación Princesa de Asturias a las comunidades que destacan por su conservación del entorno, la tradición y la vida vecinal.

Valle de Peón, Villaviciosa, Asturias.

Con apenas 392 habitantes según el INE, Peón combina la tranquilidad de un enclave rural con la cercanía de grandes núcleos urbanos como Gijón u Oviedo.

Es un valle fértil, rodeado de montañas y prados donde pastan las "vaques", como dice Blanca con su característico acento asturiano.

No es difícil entender por qué la actriz lo eligió: la naturaleza lo envuelve todo, el silencio solo se rompe con el murmullo de los ríos y la vida transcurre a un ritmo pausado, alejado del estrés de la gran ciudad.

Casa hecha a medida

La vivienda de Blanca Romero es ya parte del imaginario de sus seguidores. Ella misma ha compartido algunas imágenes en Instagram y, según ha contado, la diseñó desde cero con ayuda de su padre, que era constructor.

Se trata de una casa de dos plantas, amplia, luminosa y rodeada de terreno. En su interior, predominan los tonos blancos, la decoración minimalista y los toques boho chic que reflejan la personalidad de la actriz. Grandes ventanales que son "un cuadro cada uno", según la guapa asturiana.

"Quería que mis hijos crecieran como yo lo hice, rodeados de monte y libertad", aseguró en una entrevista. Y lo cierto es que lo ha conseguido: en la finca hay espacio para correr, jugar y convivir con los dos perros adoptados que completan la familia.

En Peón, Blanca no solo ha construido un hogar, sino también un refugio emocional. Muy cerca de su casa viven sus padres y su hermana Tania, que participan de manera activa en su día a día.

Capital de la sidra y buen vivir

El concejo de Villaviciosa, al que pertenece Peón, es conocido como la capital de la sidra. Sus prados repletos de manzanos, su cercanía al mar Cantábrico y su rica gastronomía convierten a esta zona en un destino ideal para quienes buscan combinar naturaleza y tradición.

Además, Villaviciosa está estratégicamente situada a menos de media hora de Gijón y a poco más de 40 minutos de Oviedo. Esto permite disfrutar de la calma del entorno rural sin renunciar a los servicios y comodidades de la ciudad.

Casa de Blanca Romero en Asturias. Instagram

El secreto de Blanca Romero es vivir despacio. Su estilo de vida en Peón refleja una tendencia cada vez más extendida entre quienes buscan desconexión digital, contacto con la naturaleza y bienestar emocional.

La actriz ha sabido adelantarse a esta corriente, construyendo una vida más simple, pero plena, donde el lujo ya no está en lo material, sino en el tiempo, el silencio y los afectos.

"Cuando me pierdo, llamo a las vaques", bromeaba hace tiempo con naturalidad. Una frase que resume a la perfección su nueva filosofía de vida, enraizada en la tierra que la vio nacer.