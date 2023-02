Claudia Piñeiro: “Cumples como madre porque la sociedad te obliga”

Guionista de televisión. Escritora de extensas obras literarias, siendo una de las autoras argentinas más traducidas, Claudia Piñeiro ha sido galardonada con premios nacionales e internacionales. Rosa Sánchez de la Vega se ha citado con Claudia en la propia editorial, días después de saludarse en los premios Alfaguara 2023. La autoras es miembro del jurado.

La dramaturga Claudia Piñeiro, autora de 'El tiempo de las moscas'

El portón marca el adentro del afuera. El instante en el que se abre. Los tres pasos necesarios para pasar de un lado a otro. Y, de nuevo, el portón que se cierra, esta vez tras de sí. Para volver a entrar quizás debería volver a equivocarse. Pero ¿se equivocó? Quince años después no hay respuesta que la satisfaga. Inés sale en libertad después de cumplir condena. Su amiga, la Manca, saldrá también en poco tiempo.

Inés, cuyo apellido, Experey, le recuerda lo que fue y, a la vez, lo expulsa, lo repele.

Con el apellido de soltera ella no se siente identificada. Cuando se divorció de Ernesto Pereira, con muy malos términos, se le ocurre ponerse el apellido de su marido con el “ex” delante, como un recuerdo inolvidable.

¿Qué es MMM?

Muerte, Mujer, Moscas. Tienen que ganarse la vida de forma honrada, pero no saben cómo. Una, por su situación social y porque no está preparada para trabajos muy sofisticados. Y la otra, porque era la mujer de Ernesto Pereira y, con ello, tenía más que suficiente.

La Manca trabaja como detective para investigar y conseguir un mejor divorcio. Inés se especializa en fumigar y matar insectos, pero lo hace de una manera muy particular, porque ella cree que hay insectos que no deberían matarse. De esta forma, se cuestiona a quién es válido matar y a quién no. Ella no se siente asesina, pero mató a una persona y ahora tiene que entrar en la casa de los clientes a matar insectos.

Su ideario: Fumigar sin fulminar a insectos.

María la Manca y su búsqueda. La de encontrar a su padre. Tal vez para devolverle los golpes que ella recibió.

Sí. Claramente es una mujer que ha tenido una vida muy difícil. La Manca viene de una familia que sufre la violencia de su padre.

La amante de su marido le había quitado lo que tenía. Ahora, quince años después, Inés sospecha que lo que le usurparon lo había perdido mucho antes.

Una puede pensar, como Inés, que es culpa de la amante. Ella, que creía tener un marido perfecto, una hija perfecta, una vida perfecta. Dentro de la cárcel tiene conversaciones con mujeres reales y se da cuenta de que su vida era inventada. Y comprende que hay otros caminos y otras formas de ser mujer. Sale en libertad a un mundo que cambió de manera brutal y tiene que hacer como un curso acelerado de ser mujer.

¿Su propia condena habría sido diferente?

Sin duda, también cambiaron la forma de juzgar a las mujeres. Quince años atrás, un hombre mataba a una mujer y no se consideraba que había más agravantes. Incomprensiblemente, algunos quieren volver. Pero los jueces están obligados a evolucionar. Tienen que hacer cursos de género para que entiendan cómo juzgar determinadas cuestiones cuyo enfoque antes era desde conceptos muy patriarcales.

¿La justicia se te mete adentro, pero se toma su tiempo para juzgar y dejar a muchas en el limbo entre el delito y la sentencia?

Hay muchas personas que pasan largo tiempo en prisión porque la justicia tarda mucho en resolver determinados casos. Si resulta que es culpable ese tiempo, resta su condena; pero si es inocente, se comieron sus días de libertad.

¿Qué es el perfeno?

Es un veneno. Cuando en mis novelas aparecen muertos, averiguo todo lo que está relacionado con la forma de morir. Hice un curso sobre entomología forense. Me pareció muy interesante como un insecto, un ser vivo, viene a contar la muerte. Hice cursos de criminología y me impresiona el prejuicio de algunos que no quieren hablar de la muerte y peor cuando te dicen: "Qué raro: mujer y que te interesen esos temas".

¿Parir a una hija no lleva intrínseco sentirse madre?

Inés es una mujer que fingió ser madre y, por lo tanto, no pudo generar un vínculo con su hija. Cuando ella acepta que nunca quiso serlo y que lo hizo porque la sociedad se lo pedía, es cuando puede hacer algunos pequeños movimientos para acercarse a su hija.

La sanidad y su lento proceder ante un caso urgente.

Estas anomalías del sistema generan corrupción. En Argentina, tenemos problemas económicos. Los médicos trabajan muchas horas y ganan poco. No hay recursos suficientes para atender a la población con rapidez y eso da pie a que, a veces, aparezca algún médico poco ético que te ofrece la posibilidad de atenderte en su consulta privada. Eso genera la duda si él no ayudó a que se le atendiera con la urgencia que necesitaba.

El tiempo de las moscas pasa cuatro veces más lento que para las personas.

Tal vez si para Inés ese tiempo se ralentizara de esa manera, hubiera actuado de otra forma.

Ella se lo pregunta, pero no encuentra la respuesta. Porque, en realidad, no sabe qué habría hecho. Piensa que si hubiera tenido el mismo tiempo que las moscas, tal vez, el disparo habría acabado en el sillón y no matando. Todo sería muy diferente si tuviéramos cuatro veces más de tiempo para pensar en nuestros actos.

¿Te gustaría que tuviéramos ese tiempo?

A veces sí y otras veces no.

Para tener más tiempo de vida, yo firmo.

No para tomar decisiones. Demorarlo también tiene su precio.

En la cárcel el tiempo parece ir más despacio.

Da la sensación de que sí, pero imagino que debe ser muy impactante pensar en todo ese tiempo que te queda por delante.

La novela trabaja sobre cierta hipocresía de la sociedad cuando te dicen que, pasada tu condena, serás recibido igual que cuando te fuiste, y no es así porque, cuando sales, no tienes las mismas posibilidades de trabajo ni de sociabilizar. Te miran diferente, se apartan. Es una promesa falsa de rehabilitación. No existe.

