¿Ya no disfrutas tanto de tu vida íntima? Los mejores consejos de una experta para remediarlo

¿El paso del tiempo tiene una influencia en nuestro deseo y, de forma más amplia, en nuestra relación personal? Aunque cada pareja sea un mundo, varios expertos apuntan a que la sexualidad, efectivamente, cambia y evoluciona puede cambiar para bien pero también para mal.

[Los 8 beneficios del sexo en la salud de las mujeres]

En el segundo caso, cabe preguntarse por qué y sobre todo, cómo remediarlo. La rutina, la falta de tiempo, la ausencia de deseo... son solo algunas causas. Reflexionamos sobre la renovación de nuestra vida sexual con Cecilia Bizzotto, socióloga y portavoz de JOYclub España. En 2005, JOYclub empezó como un pequeño foro. A lo largo de los años, consiguió consolidarse como un espacio donde descubrir el erotismo y el placer hasta llegar a ser la red social liberal de referencia en Europa. Despejamos dudas.

¿Cuáles son los beneficios de renovar nuestra sexualidad?

Tener una vida sexual plena es importante para muchos aspectos de nuestra vida y es, de hecho, un derecho humano básico: tenemos derecho a la libertad sexual, al placer sexual, a la expresión sexual emocional…

Y, además, una buena calidad sexual implica consecuencias positivas para nuestro cuerpo y, sobre todo, para nuestra mente (mejora el sueño, liberamos endorfinas, combate la depresión y el estrés, incrementa la autoestima y la autoerotización…).

¿El mundo digital nos puede ayudar?

Por supuesto, tanto para descubrir ideas, prácticas, juegos que nunca se nos hubiera ocurrido como para buscar herramientas y recursos concretos con los que poner en práctica esas ideas y para conocer gente que pueda adentrarse en nuestras fantasías.

Todo eso es a lo que nos dedicamos a hacer desde JOYclub: dar ideas, herramientas y poner en contacto a los miembros de nuestra Comunidad.

¿Por qué se debe incluir este propósito en nuestra lista de deseos para el año nuevo?

Porque, a pesar de lo que nos han dicho siempre, el sexo es algo fundamental para nuestra vida. Eso sí, el sexo entendido como deseo, erotización, cariño, sensualidad, amor a nuestro cuerpo y el de las personas que tenemos cerca… No tiene por qué involucrar necesariamente la penetración, o provocar orgasmos.

Para tener una buena salud sexual, es necesario cuidar nuestro deseo en profundidad. Para ello, el trabajo sobre el placer y la innovación en la sexualidad es muy necesario.

Es muy difícil sentir atracción por nuestras parejas o por nosotras mismas si nos dejamos imbuir por el estrés de la cotidianidad, si no innovamos en nuestra sexualidad, si no le damos prioridad al placer, o si no tenemos una buena autopercepción. Por ello, si tu propósito es mejorar tu vida sexual este 2023, hemos de darle un giro a la rutina.

¿Qué es lo que provoca tener que plantearnos esta necesidad? ¿Cuáles son los síntomas?

No hace falta darnos cuenta de que tenemos una mala o baja vida sexual para plantearnos la necesidad de renovarla y ponernos a pensar cómo. Más bien al contrario, es generalmente cuando estamos bien y disfrutamos de nuestra vida erótica cuando podemos “celebrarla” creando momentos nuevos y aportando elementos diferentes de disfrute.

Sin embargo, algo que evidencia que necesitamos dar un giro a nuestra vida sexual es cuando percibimos un descenso de la lívido, del deseo. Si ya no nos apetece fantasear, no tenemos ganas de masturbarnos, si cuando nos acostamos con nuestras parejas sentimos que el encuentro es predecible y ya sabes cómo va a acabar.

Si, en definitiva, no sentimos ese deseo y esas ganas, debemos empezar a prestar atención a lo que está pasando y buscar nuevas fórmulas para volver a definir nuestro placer.

¿Hay factores claves como la edad?

No, ni el hecho de que seamos jóvenes o mayores tiene que ser una justificación para no vivir la sexualidad plenamente y hacer realidad nuestras fantasías sexuales. Cualquier edad es buena.

¿Qué se puede hacer para renovar la sexualidad de una pareja?

Renovar la sexualidad no solo es “probar cosas nuevas” tipo roles, juguetes o posturas. Aunque todo eso es fabuloso y nos puede ser de gran ayuda y aportar mucha chispa a la pareja, es mucho más importante trabajar sobre la líbido.

Y, para ello, lo primero que debemos hacer es darle al deseo un papel central o más importante del que le estamos dando, porque el deseo no surge así sin más y tan fácilmente, no es un botón de “on” y “off”. No es decir por la noche o cuando queramos “Venga, vamos a follar”.

Por ello, debemos empezar cuidando el deseo, la atracción. Eso se construye empezando por sentirnos a gusto en nuestro cuerpo y aceptarlo tal y como es, haciendo sentir a nuestra pareja deseada, unas palabras llenas de morbo dichas al oído, besarnos con lengua, una foto explícita mientras estamos trabajando.

Eso es darnos importancia y sorprendernos, y lograremos reconducir ese deseo que estábamos perdiendo. Aumentará nuestra apetencia y, para muchas parejas, puede ser en sí mismo una renovación en la cotidianeidad.

¿Qué podemos hacer cuando hemos caído en la rutina?

Como me dijo un gran sexólogo, Sergio Fosela, en una entrevista que le hice para la Revista de JOYclub: “Podemos follar siempre en la misma postura haciendo la misma práctica toda la vida y estar súper felices, enamorados y desearnos a diario. No es lo que haces, es cómo lo haces.”

Pero incluso con todo y con eso, la innovación es realmente importante para evitar caer en la monotonía. Si ya lo cuidamos y aun así sentimos que nos falta algo o que siempre hacemos lo mismo, lo que tenemos que hacer es probar cosas nuevas.

¿Qué ideas se te ocurren para innovar en la sexualidad, para romper la monotonía?

¡Hay tantas! Podemos empezar jugando a calentarnos, explorar todo nuestro cuerpo, dejando de lado los genitales. En un video que hice para redes sociales conté un montón de ideas como, por ejemplo, hacernos un masaje erótico por todo el cuerpo sin usar las manos.

Podemos comenzar probando con los masajes tántricos, ejercicios del Tantra y respiraciones que nos ayudan a estar más presentes en el encuentro, centrándonos en nosotros y en el otro al 100% (también tienes un tutorial para eso en JOYclub, de hecho, hicimos un curso completo en video).

Otras ideas son los juegos de roles (y si añadimos disfraces ya es la bomba), probar posturas nuevas, incorporar juguetes eróticos o lubricantes innovadores, probar prácticas que nunca haya (por ejemplo, si nunca has probado el sexo anal, este puede ser tu año). Y si vuestra fantasía es el sexo en grupo, por ejemplo, registraros en una red social como JOYclub puede ser el primer paso para un año increíble.

También podemos jugar a atarnos, incorporar elementos BDSM al juego sexual, vendándonos… ¿Qué tal si regalas a tu pareja una sesión de placer, vendando sus ojos, atando sus manos y pies y haciendo de todo para que se derrita de placer? Puedes añadir juegos como el bondage genital (hice un tutorial con una experta para que aprendas a hacerlo).

¿Qué otras maneras existen para explorar el placer?

Otra idea es abrir la relación, ya sea solo en el plano sexual o en el plano afectivo también. No necesariamente una relación ha de ir cuesta abajo para proponer acciones de este tipo.

Puede hacer que conozcamos a otras personas fuera de la relación con las que llevamos a cabo y compartamos momentos sexuales tan satisfactorios que, inmediatamente después, nos den ideas para poner en práctica con nuestra pareja real.

Solo si se está preparado, nada tiene por qué salir mal sino todo lo contrario. Una manera similar para renovar nuestra sexualidad es iniciarse en un club swinger. El morbo ante lo desconocido y la tensión sexual que simplemente se genera al entrar al local, llenará de adrenalina la vida sexual de la pareja.

Una pareja que reconoce estar satisfecha sexualmente, ¿también puede mejorar en este aspecto?

Evidentemente. La libido y el deseo son fluctuantes y, a veces, en momentos de picos de estrés o situaciones vitales concretas (por ejemplo, la maternidad) el deseo puede disminuir.

Si hemos construido una buena base, sólida, en la que podemos hablar sin tabúes y abiertamente de fantasías con nuestra pareja, si estamos abiertas a la innovación, si gozamos de una buena vida erótica…

Si tenemos todos esos factores cubiertos, es bastante poco probable que caigamos en la monotonía. Así que, si quieres estar con tu compañero/a sexual mucho tiempo y tener una vida llena de erotismo junto a esa persona, debes prestar atención a tu sexualidad.

¿Todos deberíamos replantearnos nuestra sexualidad? ¿Esta es una necesidad que solo tienen las personas con pareja o es también necesario replantear nuestra sexualidad a nivel individual?

En absoluto. Nos la debemos plantear absolutamente todo el mundo. Aunque estemos solteras o, aunque tengamos vínculos sexuales, pero no afectivos, la renovación del deseo es importante siempre. No hay que dejarlo de lado jamás.

Trabajar nuestra sexualidad en soledad resulta, a mi parecer, fundamental. Por ejemplo: plantéate cómo te masturbas. ¿Te tocas más allá de tus genitales? ¿Lo haces sólo para buscar orgasmos? ¿Lo haces siempre de la misma manera o innovas en tus masturbaciones? ¿Fantaseas en tu imaginación o miras porno? Contestando a estas preguntas verás que seguro que hay mucho que podrás mejorar de tu sexualidad en solitario.

Tanto si estás soltera como si no, te recomiendo que este 2023 trabajes en la aceptación de tu cuerpo, en quererlo tal y como es y desearlo. Mírate al espejo con amor, quiere tu piel como si fuera la de otro, trata de olvidarte de esos supuestos desperfectos que la sociedad te dice que están mal.

Acaríciate, hazte el amor. Utiliza lubricantes o juguetes si quieres. Imagina y fantasea largo y tendido, deja volar la imaginación, lee literatura erótica. Olvídate del orgasmo y disfrútate.

Sigue los temas que te interesan