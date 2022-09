3 de 50

Eva Cantero es CEO y fundadora de THE CROSS EXPERIENCE, primera plataforma que conecta con expertos y profesionales “para ayudar a resolver retos actuales”. También fue directora de Talento, Identidad y Comunicación Interna de Pascual.

Afirma que nunca llegó a pensar en esta edad: “Nunca me he proyectado en edades, quizás porque nunca me ha importado sumar edad, más bien vivir con intensidad cada día, cada momento sin encajarlo en lo que correspondería o sería lo estándar en cada década”. Reconoce: “Mi mayor certeza, es saber que de un modo u otro resolveré con mis propios recursos la NO certeza. Eso hace que no me pare nunca, que sea una mujer de acción”.

Una pregunta pendiente: “No recuerdo que nadie me preguntara nunca '¿Qué es lo que más te ha sorprendido en tu vida?'. Sin duda diría que yo misma, cada día me auto-sorprendo, me reto, me descubro, y redescubro, porque creo que me conozco y todavía me doy cuenta de que NO. ¡Me encanta pensar que hay muchas 'Eva' en mí por explorar!”.