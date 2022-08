Siete tendencias en sombreros para ir a la moda y protegida este verano en la playa

Todas ansiamos el verano por el calor, el moreno y los looks que lo acompañan. Pero, hay veces que no solo basta con combinar bien las partes de arriba y abajo junto con los zapatos y el bolso.

Es en ese momento cuando el sombrero es el mejor aliado para elevar un look y es que las tendencias para este verano brindan una amalgama de opciones en sombreros, por lo que seguro encuentras uno que te convenza y con el que te sientas guapa.

El colorido y los estampados son una de las claves para los sombreros este verano y es que, además de ir a la moda, estarás protegiendo tu cara del sol y las manchas.

Esto son los sombreros en tendencia para este verano:

Crochet

Sin duda el crochet no pasa de moda y menos en verano. En faldas, vestidos, tops o en bolsos, el crochet es un estilo atrevido a la par que original, y que ahora llega a los sombreros.

Una opción con la que ir fresquita y a la moda. Lo cómodo de este sombrero es que lo puedes guardar en el bolso sin riesgo de que se estropee, ya que es una tela muy versátil y manejable

Sombrero crochet de Tous .

Sombrero crochet de H&M.

Anudado al cuello

El estilo que recuerda a cuando te ibas de acampada con el colegio y tu madre te decía que te pusieras un sombrero y lo anudaba al cuello. Ahora vuelve, siendo más rompedor que nunca.

Sombrero anudado al cuello de MANGO.

Un estilo que es combinable con todo tipo de sombreros tanto en forma como estampados. El sombrero tiene un aire a un gorro de lluvia se lleva y mucho, tanto en el estilo bucket como en paja o cowboys que son tendencia también este año.

Estilo 'Cowboy'

Están de moda los festivales y sus respectivos looks, incluso cuando no acudes a uno de ellos. Sin duda el look festivalero este año no puede ir sin las botas y el sombrero cowboy o estilo 'vaquera'.

Sombrero cowboy paja de Bershka.

Además, no cuesta mucho encontrarlo, y es que seguro que tienes uno parecido entre las cajas de tu armario. Aunque la novedad está en llevar este look aún más alto con otro tipo de tejidos, una cowboy más 'arreglada'.

El marrón no tiene por qué ser solo el color asociado al estilo vaquero. El verano te da la oportunidad de innovar y atreverte a combinar miles de tejidos, estampados y colores. Ahora, el estilo cowboy puede ser rosa, azul o con brillos.

Bucket

Otro de los estilos que lleva arrasando unas cuantas temporadas es el estilo bucket hat o gorro 'estilo cubo'. En invierno con materiales que resisten al frío y en verano con colores, estampados atrevidos y tejidos veraniegos.

Tejido vaquero, pana, crochet, o colores vivos como el amarillo, naranja o azul eléctrico en tendencia este verano. Sin duda, cualquier opción es buena para este tipo de gorro.

Combinar el sombrero con el outfit es otra de las formas para hacer que tu look pase de desapercibido a ser el que más llame la atención de la playa.

Canotier

¿Alguna vez has ido a la feria o a una boda de verano? Este sombrero recuerda a ese estilo andaluz con rasgos toreros y estivales. El sombrero canotier es un sombrero que recuerda a otros, pero que destaca por una cabeza baja y ala ancha.

Un sombrero que dice "elegante" estés en la playa, de invitada en una boda o de copas con amigas.

Pamela

El más concocido por las amantes de la playa y el aliado para evitar quemarte con el sol. Sin duda la pamela siempre será el sombrero clave tanto para ir guapa a la playa como elegante a una boda.

Un sombrero que no pasa de moda y que puede ser más o menos grande que siempre llamará la atencion.

Sombrero Fedora

Un híbrido entre el sombrero cowboy y el canotier. Es el líder en tendencia este año y el aclamado por las amantes de la moda. Son muchas las influencers que combinan este sombrero con sus looks, tanto para los festivales, salidas con amigas y sus vacaciones en la playa.

