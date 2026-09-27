Baloncesto, equipos de fútbol y macroeventos: la automoción china se decanta por los grandes patrocinios

La segunda oleada de aterrizaje de las automovilísticas chinas en Europa empieza a caracterizarse por generar una imagen de marca reconocible. Si en un primer momento las firmas del gigante asiático iniciaron su andadura en el Viejo Continente con el objetivo de emprender operaciones en otra región para ganar cuota de mercado, ahora la estrategia pasa por ser conocidos.

Y eso, en un mercado conformado por un extenso número de siglas de automovilísticas chinas, puede generar confusión.

Por ello, la estrategia que siguen en la actualidad los distintos fabricantes chinos es la de apostar por los grandes patrocinios.

Lo cierto es que estos movimientos dieron comienzo en 2024 con la celebración de la UEFA Euro 2024 de Alemania. En dicho evento deportivo, la mayoría de los patrocinadores eran chinos, tales como la automovilística BYD, la financiera Ant Group o el fabricante de smartphones Vivo.

Ahora, el despliegue ha sido mayoritario y no se circunscribe únicamente al deporte rey. Otros deportes, como el baloncesto o los grandes macroeventos, también se han convertido en las plataformas preferidas a la hora de apostar por estos patrocinios.

BYD apuesta por el fútbol y SailGP

BYD, el mayor fabricante y vendedor de vehículos eléctricos a nivel mundial, ha decantado su estrategia de patrocinios por el fútbol.

La multinacional china se ha convertido en los últimos meses en el socio principal de automoción de equipos como el Mánchester City, el Paris Saint-Germain o el Inter de Milán. Es decir, BYD se ha aliado con uno de los máximos exponentes de la Premier League, el vigente campeón de la Champions League y de la Ligue 1 y ha hecho lo propio con el campeón de la Serie A italiana.

Acuerdo BYD y PSG. BYD

Estos acuerdos se han firmado en el último año, prueba de la importancia que han dado las automovilísticas chinas a su crecimiento fuera de su mercado doméstico, que sufre una guerra de precios desde 2025.

Se trata de patrocinios de alto impacto dado que los tres equipos cuentan con multitud de aficionados no sólo en sus respectivos países, sino también a nivel mundial.

Si bien la apuesta de BYD por el fútbol es mayoritaria, no es el único deporte en el que invierte el fabricante chino de automóviles y baterías.

Denza, la marca premium del grupo BYD, es el patrocinador principal del equipo español de SailGP, una competición también conocida como la Fórmula 1 del agua, denominado Los Gallos.

GAC, el primero en el fútbol español

En el caso de España, el primer fabricante automovilístico chino en apostar por el patrocinio de un equipo español ha sido GAC Group.

A mediados de julio de 2026 firmó un acuerdo de patrocinio con el Burgos Club de Fútbol para las dos próximas temporadas con opción a una tercera.

Se trata de la primera colaboración entre un fabricante automovilístico chino y un club profesional del fútbol español.

Recientemente, GAC Group ha anunciado un patrocinio con el Villarreal Club de Fútbol para la presente temporada y con posibilidad de una más opcional.

De esta situación tampoco escapa la Selección Española de Fútbol que cuenta con Ebro como uno de sus socios patrocinadores.

Cabe recordar que en el accionariado de Ebro participa, aunque de forma minoritaria, el grupo Chery.

GWM, nuevo patrocinador de la ACB

Otro de los cambios que se han producido a nivel de patrocinios ha sido en la ACB, también conocida como Liga Endesa.

Uno de los nuevos patrocinadores oficiales es GWM (Great Wall Motor), el consorcio automovilístico chino que acaba de iniciar operaciones comerciales en España y que prevé contar con una gama formada por siete modelos en los próximos seis meses.

GWM será el patrocinador oficial de la Liga Endesa, la Copa del Rey, la Supercopa Endesa y la Minicopa Endesa las próximas tres temporadas, hasta 2029.

Pero este patrocinio también pone de manifiesto la situación que atraviesa la industria automovilística debido al continuo desembarco de automovilísticas del gigante asiático. Desde 2021, el patrocinador principal de movilidad de la ACB era Toyota, el mayor fabricante y vendedor de vehículos a nivel mundial desde 2020.

Geely llega a los macroeventos

Más allá de las distintas competiciones deportivas, los grupos automovilísticos chinos también se han decantado por el patrocinio de los macroeventos.

Es lo que ha sucedido con Geely, el consorcio automovilístico propietario de la marca homónima, de Volvo Cars, de Zeekr, Polestar y Lynk & Co, entre otras.

Geely, patrocinador oficial de la gira de Shakira en Europa. Geely

Geely Auto se ha convertido en el patrocinador oficial de los 12 conciertos de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, el macroevento que la cantante colombiana Shakira celebra en la capital de España.

La colaboración entre Geely Auto y el macroevento de Shakira no se limitará a acompañar los doce conciertos, sino que llevará la experiencia de la gira a distintos puntos de Madrid y acercará el universo de la marca a cientos de miles de personas, convirtiendo la música, la movilidad y el entretenimiento en una experiencia compartida.

Omoda abrió el camino

Ahora bien, el camino de los patrocinios en los macroeventos lo inició Omoda con el Mad Cool Festival.

La automovilística del grupo Chery comenzó esta colaboración con el festival en 2025 y lo mantuvo en 2026.

Sin duda, hablamos de eventos caracterizados por la masiva afluencia de asistentes, lo que permite generar una imagen de marca reconocible para un público joven, al cual suelen dirigirse estas enseñas.