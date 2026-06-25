El Grupo Volkswagen vende a Bain Capital el 51% de su firma de motores industriales por 7.400 millones de euros

El Grupo Volkswagen ha acordado vender al fondo estadounidense Bain Capital el 51% de Everllence, antigua Man Energy Solutions, en una operación que el consorcio automovilístico alemán estima que le reportará 7.400 millones de euros en ingresos.

Con la nueva estructura accionarial, en la que BNP Paribas ha actuado como asesor exclusivo para Bain Capital, el Grupo Volkswagen mantendrá una participación del 49% en el medio plazo. De esta manera, el consorcio fortalece significativamente su posición financiera en el marco de su proceso de transformación.

La compañía, uno de los principales fabricantes mundiales de motores, turbomaquinaria y soluciones para la descarbonización, fue adquirida por el gigante alemán del automóvil en 2018 tras escindirla de su marca de camiones Man.

De esta manera, gracias a esta nueva estructura accionarial, Everllence podrá continuar su crecimiento en mercados dinámicos como el transporte marítimo, los centros de datos y el sector energético, ha reconocido el Grupo Volkswagen.

Al cierre de mayo de 2026, el valor contable de Everllence en el balance del Grupo Volkswagen ascendía hasta los 3.400 millones de euros. Además, la compañía cuenta con 16.000 empleados y una facturación de 4.900 millones de euros.

Como parte de la operación, se han acordado garantías para los centros de trabajo de la compañía en Alemania.

Así las cosas, las instalaciones de Augsburgo, Oberhausen, Berlín, Hamburgo y Ravensburg permanecerán operativas bajo la nueva estructura accionarial, al menos hasta finales de 2030. Asimismo, se excluyen los despidos por causas objetivas durante ese periodo.

Oliver Blume, consejero delegado del Grupo Volkswagen, ha asegurado que "con esta operación queremos generar valor para todas las partes: unas estructuras y unos procesos más ágiles permitirán a Everllence seguir creciendo en mercados tan atractivos como los centros de datos, el sector energético y el transporte marítimo".

"Al mismo tiempo, nos permitirá centrar aún más nuestros esfuerzos en nuestro negocio principal", ha añadido el directivo alemán.

Cabe recordar que el gigante alemán del automóvil se halla inmerso en un profundo proceso de transformación. Para mejorar la eficiencia operativa, el Grupo Volkswagen ha puesto en marcha un programa de ahorro de costes. Hasta la fecha, el Grupo Volkswagen ha logrado un ahorro de costes por valor de 1.000 millones de euros, cifra que crecerá hasta los 6.000 millones de euros de cara al final de la década.