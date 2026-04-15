Ya ha entrado en vigor: la ayuda de hasta 14.000€ que pueden pedir los conductores para comprar estos vehículos

Con el propósito de promover la movilidad sostenible el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado las Ayudas Cambia 360. Con ellas se pretende reducir de manera considerable la contaminación en la ciudad.

Los interesados en renovar flotas de mercancías o adquirir vehículos de micromovilidad eléctrica pueden solicitarlas desde este 15 de abril hasta el próximo 15 de septiembre.

El presupuesto inicial es de 9,7 millones de euros, aunque según la comunidad existe la posibilidad de aumentar la cifra hasta los 23,3 millones, todo depende de la demanda.

Cargando un coche eléctrico, primer plano. istock

De este modo se mantienen las siete Ayudas Cambia 360 promovidas desde el año 2020 por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante.

Van destinadas a la distribución urbana de mercancías, la adquisición de infraestructuras de recarga eléctrica, a micromovilidad y al achatarramiento de autobuses.

Las ayudas orientadas a la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) disponen de 1,15 millones de euros de financiación, de las que se llegan a destinar 14.000 euros por solicitante.

Para las categorías N1, se podrán obtener 11.000 euros si se compra una furgoneta o camión, siempre que estos cuenten con un distintivo medioambiental CERO emisiones. Mientras que si son con distintivo ECO serán 7.000 euros y 5.000 si es C.

Por otro lado, si se achatarra un vehículo se añadirá un incentivo de 3.000 euros, se debe tener en cuenta que este requisito es obligatorio para quienes quieran adquirir un modelo para el transporte con clasificación ambiental C.

En las categorías N2 se podrán recibir hasta 12.000 euros por petición, en ejemplares que cuenten con etiqueta CERO, a diferencia de en los ECO cuando la cifra desciende a 8.000 euros y en 6.000 para los C, con las mismas condiciones en los achatarramientos.

Y es que por segundo año se permite la financiación para aquellos vehículos que cuenten con dispositivos eléctricos de producción de frío para el control de las temperaturas de la mercancía.

En cuanto a la micromovilidad, transporte urbano de corta distancia se reservan unas ayudas de hasta 30.000 euros, siendo el máximo 2.000 euros por modelo. Siempre financiándose hasta el 50% del precio total.

Para las bicicletas eléctricas establecen el tope en los 400 euros, al mismo tiempo que para los ciclomotores eléctricos L1eB la cifra asciende a 600 euros.

Para las motocicletas eléctricas L3e, L4e y L5e el apoyo es de 1.000 euros. A su vez, desaparece la financiación para los cuatriciclos pesados y eléctricos ligeros L6eBP, la consecuencia no es otra que la ausencia de sus solicitudes.

Con estas contribuciones se pretende conseguir los objetivos de la Unión Europea para reducir la contaminación en todas las ciudades, mejorando la calidad del aire y reduciendo este 2026 los niveles de dióxido de nitrógeno.