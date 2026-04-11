Ya es oficial: la Guardia Civil avisa sobre esta nueva estafa a los conductores españoles que llega a tu teléfono móvil

Tras las escapadas vacacionales muchos han recorrido las carreteras españolas y puede que más de uno espere algún tipo de sanción en las próximas semanas.

En este contexto la Guardia Civil advierte a todos los conductores de un nuevo tipo de estafa que llega a los teléfonos móviles. Concretamente por vía SMS, se denomina smishing y es una variante del phishing, donde se utilizan mensajes falsos, aparentando que provienen de fuentes fiables como bancos o servicios públicos.

La diferencia principal es que el smishing se hace exclusivamente mediante SMS o aplicaciones de mensajería. En concreto la alerta que hace el organismo va dirigida a aquellos que reciban una notificación habiendo sido supuestamente sancionados por ir a velocidades superiores a las permitidas.

📩Tras periodos vacacionales como #SemanaSanta, te pueden llegar mensajes texto fraudulentos que suplantan a @DGTes, con el fin de sustraer datos personales.



⚠️Informan al destinatario sobre presunta multa de tráfico, solicitando pinche un enlace adjunto.🔗



¡No piques!👉¡No… pic.twitter.com/3nB2UhRjmh — Guardia Civil (@guardiacivil) April 6, 2026

Con ello, los delincuentes buscan sustraer información confidencial, como cuentas del banco o contraseñas e incluso se pueden instalar sistemas malware. Cuyo objetivo es dañar, explorar o controlar los dispositivos y redes vinculados al servidor concreto al que se acceda.

En este caso intentan suplantar a la Dirección General de Tráfico (DGT), por lo que ante esta situación la recomendación es clara. No se debe pinchar en ningún caso en el enlace que se adjunta en el mensaje.

En el caso en el que se haya clicado lo primero que se debe hacer es contactar con la entidad bancaria rápidamente para tomar medidas y proteger las cuentas de las que se hayan dado los datos.

Además se debe documentar en todo momento la situación realizando capturas a todos los mensajes y los enlaces recibidos con los que poder denunciar el suceso.

Es vital informarse en los canales oficiales. La DGT únicamente comunica las sanciones a través del código postal o mediante el tablón edictal.

Aunque existe una excepción siempre y cuando el conductor se haya inscrito de forma voluntaria en la Dirección electrónica Vial (DEV). Un espacio en el que se pueden recibir las comunicaciones y notificaciones por parte del organismo de manera telemática.

En este caso, tal y como argumenta la DGT, sí se podría recibir una notificación vía SMS o a través del correo electrónico que el usuario haya facilitado previamente y con el que se haya asociado el DNI electrónico o certificado digital.

Por lo que, ante estas nuevas circunstancias, recuerde asegurarse bien de dónde proviene el mensaje y acuda siempre a las fuentes oficiales para verificar si la sanción es correcta.