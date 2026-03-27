Arranca la Operación Especial de Semana Santa con un récord de más de 17 millones de desplazamientos por carretera

A las 15.00 horas de hoy da comienzo la Operación Especial de Semana Santa, en la que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se produzcan más de 17 millones de desplazamientos hasta la medianoche del 6 de abril.

Se trata del mayor número de movimientos previstos por carretera en la última década y más de 1,2 millones más en comparación con el año anterior cuando se previeron 15,8 millones de desplazamientos.

Lo cierto es que dicha Operación Especial se dividirá en dos fases: la primera será este primer fin de semana, desde las 15:00 horas del viernes 27 hasta las 00:00 del domingo 29 de marzo, días en los que Tráfico prevé que se produzcan 4,34 millones de desplazamientos; y la segunda, que estará comprendida entre el miércoles 1 y la medianoche del lunes 6 de abril.

Cabe recordar que el próximo 6 de abril es festivo en siete comunidades autónomas (Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana).

Pero también es importante tener en cuenta que es la primera gran salida del año en la que será obligatorio portar la baliza V-16 para preseñalizar cualquier incidencia que se pueda tener en carretera.

Horas con más tráfico

Para la primera fase de esta Operación Especial, Tráfico apunta que las horas más desfavorables para desplazarse por carretera en el día de hoy serán las comprendidas entre las 15 y las 22 horas.

Todo ello motivado por los movimientos de largo recorrido por el comienzo del periodo vacacional de Semana Santa, así como los desplazamientos de corto recorrido debido al inicio del fin de semana.

Para el sábado 28 de marzo, la franja de horas más desfavorables estará comprendida entre las 9 y las 14 horas.

Para el domingo 29 de marzo, la DGT prevé retenciones por la tarde-noche en los accesos a grandes núcleos urbanos. No obstante, estos desplazamientos serán de menor magnitud que los retornos de los domingos precedentes.

Por ello, Tráfico considera que las horas más desfavorables para viajar estarán comprendidas entre las 18 y las 22 horas.

Por ello, Tráfico instalará medidas de ordenación y regulación del tráfico para facilitar la salida de vehículos de los grandes núcleos urbanos, como carriles reversibles.

Zonas con más tráfico

En esta primera fase, la zona centro, que aglutina el norte de Cáceres, Madrid y Castilla-La Mancha, será la que concentre casi una cuarta parte de los desplazamientos en la primera fase de la Operación Especial.

Concretamente, la DGT estima que esta zona acaparará el 23% de todos los movimientos, lo que supone cerca de un millón de desplazamientos.

Le sigue la zona de Levante, con el 22% de los movimientos previstos hasta el próximo domingo 29 de marzo, lo que supone más de 950.000 desplazamientos.

Tanto la zona noroeste-cantábrico como la del suroeste aglutinarán el 14% de los movimientos por carretera en esta primera fase.