Juan José, mecánico: "0,15€ que cuesta una junta, puede hacer que te gastes más de 1.000€ en el coche"

Muchos conductores utilizan artículos para la conservación de sus vehículos, pero lo que no saben es que, no todos ellos son beneficiosos. Aunque sea un artículo generalizado, los sistemas son extremadamente delicados.

En este contexto Juan José expone el riesgo, "15 céntimos que puede costar una junta, puede hacer que te gastes más de mil euros en cambiar un componente por desconocimiento", asevera.

El experto destaca a los conocidos productos 3 en 1, con los que se prometen beneficios como la restauración, la limpieza o una optimización de combustible.

Un error poco conocido

El problema, según revela el mecánico, reside en la grasa que contienen, ya que genera un error en el circuito estanco. Todo, por no ser compatible con la goma, lo que produce su erosión.

El resultado sería una dilatación, produciendo una fuga de los componentes. En el caso que se propone, confirma que "vamos a tener una avería carísima por culpa de una tontería".

Algo que se podría haber solucionado fácilmente con productos preparados para el tipo de goma específica.

Y no solo se queda aquí el fallo, ya que si además entra agua, "te vas a cargar las cosas por no haberlo hecho bien", recalca.

Aunque la solución, no es dejar de utilizar los productos, ya que como argumenta él, siempre han sido algo habitual para el mantenimiento.

Pero con este ejemplo, hace más que evidente la importancia de la compatibilidad con los componentes del circuito motor. De este modo lo muestra a través de sus redes.

Por ejemplo, uno de los lugares donde no se deben utilizar los productos 3 en 1 es en el caudalímetro, debido a que pueden dejar una película, o incluso dañar el sensor MAF, el cual es realmente delicado.

Se trata de un dispositivo encargado de medir la cantidad de masa de aire que entra en el motor, se suele situar entre el filtro del aire y el colector de admisión.

Para esta pieza en concreto, lo recomendable sería un spray específico, debe ser de evaporación rápida y con residuo cero.

En cuanto a su aplicación, no se debe frotar. A su vez, tiene que quedar completamente seco antes de colocar el MAF y conectar sus clemas. Si se monta húmedo, puede haber fallos en su lectura e incluso dañarse.

Algunos síntomas que indican defectos en este componente, son la falta de potencia, dificultades de arranque, tirones o mala aceleración, además de un aumento de consumo.

En definitiva, la necesidad de prestar atención a la composición de los materiales tan delicados del motor de un vehículo, es vital si se quieren evitar males mayores.