Aniol Canet: "España es el país del mundo con más motos eléctricas de Zero Motorcycles en sus cuerpos policiales"

En EL ESPAÑOL entrevistamos a Aniol Canet, director de Zero Motorcycles en España y Portugal. Una interesante charla para conocer la evolución de esta compañía de motos eléctricas en España y cuáles son los próximos objetivos. Así ha sido nuestra conversación…

¿Cómo está yendo este año 2024 para Zero Motorcyles?

Zero Motorcycles está creciendo al 5% en España. Es un crecimiento que viene porque cada vez hay más conocimiento de la marca y los usuarios reconocen a Zero Motorcycles como una marca de motos eléctricas de calidad.

¿Qué modelos de Zero Motorcycles compran más vuestros clientes?

Las motos que más se demandan son las que se pueden conducir con el carné de conducir de coche, las que se asemejan a una moto de 125 pero en eléctrica. Donde tenemos el principal desafío es en intentar convencer al usuario del carné de moto de mayor cilindrada, el carné de moto A2, para que salte a la movilidad eléctrica.

Zero DSRX.

¿Esta situación puede cambiar en 2025 con la prohibición de coches y motos antiguas en ZBE como Madrid?

Sí, pensamos que esto nos puede dar un empujón fuerte, sobre todo en las ciudades donde se tengan que implementar las ZBE. Aquí es cierto que habrá una demanda del scooter eléctrico. Pero desde Zero ofrecemos motos eléctricas que ofrecen mayor versatilidad. Y con las motos eléctricas la gente se empieza a dar cuenta del ahorro que empiezan a tener.

¿Cómo son vuestros clientes?

Muchos de ellos son tecnológicos, ya que la moto eléctrica ahora se parece casi más a un ordenador. También nos vienen usuarios que ya tenían un coche eléctrico y conocen las ventajas también de la moto pero quieren una moto eléctrica sin tener que sacarse el carné. Y el principal desafío es captar al cliente de moto tradicional.

¿Y cómo convencer al usuario que todavía es reticente a dar el salto a la moto eléctrica?

Creo que todo esto cambiará cuando seamos capaces de ofrecer una moto eléctrica con la misma autonomía que una moto de combustión. Cuando el tiempo de carga esté por debajo de 50 minutos y tengamos una buena infraestructura de recarga.

Zero DSRX.

¿Están evolucionando mucho las motos eléctricas?

Sí, todo está evolucionando mucho. Por ejemplo, nosotros en 2013 teníamos las baterías de 11,4 kWh de capacidad; en 2022 subimos a 14,4 kWh y ahora podemos montar baterías de 21 kWh. Antes con una carga hacíamos 200 kilómetros por ciudad, ahora podemos llegar a hacer 300 kilómetros.

Aniol Canet, responsable de Zero Motorcycles en España, Portugal y Andorra.

¿Cuál es la autonomía idónea para que no sea un freno una moto eléctrica?

Creo que la cifra idónea sería la de poder hacer 400 kilómetros a una velocidad rápida en torno a los 120 km/h en autopista. Lo difícil es encontrar el equilibrio porque la batería cuando se descarga muy rápido también se calientan y luego tardan en cargar.

¿Cuándo crees que las motos eléctricas conseguirán una autonomía similar a las de gasolina?

Viendo al ritmo que vamos, creo que en unos cuatro años podemos estar cerca.

Zero XE.

¿Y meter mucha más batería no es contraproducente por peso en una moto?

Bueno todo depende de donde cómo se haga el reparto de pesos. En los últimos modelos de Zero, el reparto de pesos está muy conseguido y todo aquel que la conduce lo dice. Además, hay que tener en cuenta que el peso de las baterías también irá disminuyendo con los años. Ahora pesa lo mismo una batería de 17 kWh que una de hace tres años de 14 kWh.

¿De dónde vienen las motos, cómo se fabrican?

Todo lo que es diseño y calidad se hace en Silicon Valley, en Estados Unidos. Allí, también está la primera fábrica que desarrolló la compañía y allí se fabrican todavía los modelos FX y FXE, que son los modelos de ciudad y de campo. Y también en Estados Unidos se desarrolla la parte ciclo. Y después tenemos otra planta en Filipinas que es donde hacemos los modelos de tercera generación: SR, SR/F, SR/S, DSR, DS, DS/X…

Batería extraíble en la Zero XE.

¿Y la batería?

En cuanto a la batería, está diseñada por Zero, pero la desarrolla un proveedor de china. Luego hay componentes de las motos que incluso son españoles, como los frenos que son J.Juan, porque en España tenemos muy buena industria de componentes. Por último, una vez fabricadas las motos en Estados Unidos o Filipinas se envía a Holanda y de ahí a cada distribuidor que ya la recibe montada y solo la tiene que revisar.

¿Cómo está Zero en venta y posventa?

Tenemos 16 puntos de venta en España y cinco puntos de asistencia técnica con taller. Y también tenemos dos distribuidores que se encargan de todo lo relacionado con las flotas policiales o bien de realizar el servicio técnico en otros puntos pero solo para las flotas de la Policía.

¿Qué objetivos tienen a corto y medio plazo?

Queremos cerrar este año con 19 puntos para estar presente en el mismo número de provincias y al año que viene abrir cinco o seis puntos para llegar a las 26 provincias y el mismo número de puntos. En cuanto a posventa de servicio técnico el año que viene estaremos en toda España.

Zero FX.

¿Y con estas cifras cuál es el volumen de ventas que esperan en 2024 y 2025?

Para este año estimamos vender unas 170 motocicletas. Y el año que viene tenemos que llegar a las 200 unidades. Estas cifras son solo de mercado particular. Las ventas a equipos de Policía se contabilizan en apartado diferente ya que son muy volátiles porque depende de que haya presupuestos en España, de los fondos europeos…

¿Y cómo surge esta colaboración con los cuerpos de Seguridad del Estado?

Empezamos en 2012 con el primer importador que hizo las primeras operaciones con motor de campo en algunas ciudades como Cádiz y Granada. Sin embargo, el verdadero impulso llegó en torno a 2015 con el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Barcelona que fueron los primeros en sembrar lo que después vino con flotas de la Policía Nacional a nivel estatal, que empezaron a comprar motos un poco más tarde con fondos europeos.

Esta demanda nos vino, además, porque para cargar los coches se necesitaba una infraestructura de carga elevada. Sin embargo, con las motos no. Y como Zero Motorcycles era la única marca que ofrecía algo que buscaban, hicieron una serie de pruebas y finalmente decidieron su compra. Tras CNP, también compró la Guardia Civil un total de 157 unidades para el Seprona.

Y todo esto ha hecho que España sea el país del mundo donde más motos policiales vende Zero Motorcycles. Incluso superamos a Estados Unidos, que es el país de origen de Zero Motorcycles. Y ni tan siquiera sumando todos los países europeos, se llega a las cifras de España…

¿Y esto es mérito solo vuestro como importador?

Es mérito nuestro y también de la administración que ha demandado nuestras motos. Y la prueba de ello es que siguen confiando. De hecho, ahora la CNP está probando la nueva unidad de la DSR/X porque la idea es que todo el parque de CNP y Seprona cambie a los nuevos modelos que ya están dadas de alta en Patrimonio del Estado.

Zero FX.

¿Cuántas motos podéis haber vendido hasta ahora a los Cuerpos de Seguridad?

CNP cuenta con 110 motos y Guardia Civil un total de 157. Y después si sumas las policías locales hay unas 220. En total son unas 500 motos repartidas por todos los cuerpos en España.

¿Y con estas cifras hay motos eléctricas de Zero en España que en el país de origen como es Estados Unidos?

Sí. Estados Unidos ha comprado cerca de 420 motos de Zero. Así que nosotros estamos por delante…

¿Y en el resto de mercado, en particulares, qué cuota de mercado tiene Zero Motorcycles en España?

Pues lo cierto es que no tenemos muchos competidores, así que rondamos más o menos el 25%. Pero si solo hablamos de motos de más cilindrada (aunque las eléctricas no tienen cilindrada) pues aquí tendríamos el 100% de las ventas porque no hay rivales.

¿Y scooter? ¿Zero tendrá un scooter próximamente?

Sí habrá un scooter aunque no será inmediato, pero sí que Zero Motorcycles tendrá un scooter una vez avanzado 2025. Más inmediato son nuestras motos de campo que simulan los 125 y los 49. Cuando tengamos todos estos modelos, el usuario que acceda al concesionario tendrá una opción para cada segmento del mercado.

¿Y al entrar en otros segmentos esto significa que Zero Motorcycles será también más accesible?

Estaremos dentro del nicho de mercado con el que entramos a competir. Hay que tener en cuenta que las nuevas motos más accesibles serán la gama de batería extraíble y bajo voltaje. El resto será de alto voltaje.

¿A qué potencia cargan estas motos?

La potencia mínima que pueden recibir es 3,3 kW y la máxima es de 12,6 kW.

¿Y corriente continua con una recarga rápida de al menos 50 kW en una moto podría ser?

Nuestras motos cargan en corriente alterna. Estamos en 12,6 kW que es una cifra ya muy razonable puesto que pasas del 0% al 80% en 50 minutos y del 0% al 100% en una hora y 15 minutos aproximadamente.

Por último, ¿qué ocurrirá con las baterías cuando lleguen al final de su ciclo de vida?

Zero Motorcycles ofrece una garantía de 100.000 kilómetros para las baterías. Pero tenemos estudios internos de que nuestras baterías pueden llegar a los 300.000 kilómetros con una pérdida de entre un 15% y un 20%. No obstante, para cuando eso ocurre y queremos dar un segundo uso a las baterías tenemos un acuerdo con la empresa Reneos para que estas baterías se reciclen y sean reconvertidas en baterías domésticas.