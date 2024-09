Mi moto no tiene etiqueta y no podré circular en 2025 ¿Qué hago? ¿Compro un 'scooter' de gasolina o eléctrico?

A la izquierda el Kymco Sky Town (gasolina); a la derecha el Velca One (eléctrico). José Luis Cano

En España actualmente hay un total de cuatro millones de motocicletas censadas, según el último anuario de la DGT. Y de todas ellas, un total de 1,18 millones, es decir, casi el 30% del total, no tienen etiqueta de la DGT (el distintivo ambiental) por ser muy antiguas (con 24 años o más). Esto significa, por tanto, que este millón de usuarios empieza a tener restricciones a la movilidad con su motocicleta.

Un buen ejemplo es Madrid. En la provincia existen un total de 112.246 motos que no tienen etiqueta (casi el 10% del total). Por tanto, estos vehículos (y sus usuarios) no podrán acceder ni desplazarse por la capital desde el próximo 1 de enero de 2025, ya que todo el municipio de Madrid es ZBE y se endurece también para los vehículos de dos ruedas.

Esto significará que en cuestión de tres meses esas motos o bien se quedan en algún garaje; o bien se matriculan como históricas (si tienen 30 años o más); se llevan a pequeñas localidades sin restricciones o simplemente se achatarran.

Ambas motos son muy parecidas en tamaño: a la izquierda la Kymco y a la derecha la Velca. José Luis Cano

Por ello, de aquí a final de año, habrá muchos usuarios que estén pensando qué hacer en 2025. Y muchos de ellos es probable que piensen adquirir una nueva moto para seguir disfrutando de la movilidad por la ciudad. Así que desde EL ESPAÑOL hemos pensado que sería interesante realizar una comparativa entre dos motos que son novedad pero que son muy diferentes entre sí.

Ambas son 'scooters' y se parecen. Pero en realidad por dentro son completamente diferentes. Entre otras razones, porque vamos a comparar una moto con motor de combustión (de gasolina) con otra 100% eléctrica. Analizamos cómo se conduce cada una, qué características tienen, autonomía, consumo, restricciones, precio y ayudas... En definitiva, todos los apartados necesarios para intentar ayudar en una toma de decisión.

En cuanto a las motos elegidas, comenzando por el modelo de combustión se trata de la Kymco Sky Town, un 'scooter' de 125 que está a la venta en España desde principios de septiembre. Y en relación con la moto eléctrica hemos optado por la Velca One, una moto eléctrica de origen chino que termina de ensamblarse en España añadiendo mejoras (neumáticos, ajustes, tornillería, etc.).

Así es la Kymco Sky Town

Comenzando por el 'scooter' taiwanés, se trata de una moto sencilla y con una orientación urbana. Destaca inicialmente por su diseño atractivo de tintes futuristas. Es un 'scooter' con un motor de 11 CV de un solo cilindro que cumple con la normativa Euro 5+, que será obligatoria en las motos desde 2025.

La kymco Sky Town 125 tiene un precio de 2.999 euros. José Luis Cano

Es un 'scooter' muy ligero y compacto (pesa 126 kilos) y se llega bien al suelo puesto que el asiento está a 77 centímetros. Su velocidad máxima puede rondar los 110 km/h de marcador en condiciones favorables. En cuanto al chasis Kymco asegura que ahora es más rígido (un 20% más) que su antecesora; dispone de un depósito de 7 litros con lo que presenta una autonomía de hasta 280 kilómetros; y cuenta con elementos como el ABS, disco de freno delantero de 220 mm. y disco trasero de 200 mm.

Pantalla de la Kymco Sky Town 125. José Luis Cano

Además, también se ofrece con un baúl de serie de alrededor de 30 litros que permite guardar un casto integral. Y bajo el asiento, también cabe otro casco integral, además de contar con espacio para una cazadora.

Espacio bajo el asiento del Kymco Sky Town 125. José Luis Cano

Otros elementos destacables son la toma USB, doble guantera y la pantalla LCD. Y por último el precio: ya que está disponible con matrícula gratis por 2.999 euros.

Kymco Sky Town 125 Características Longitud 1.940 mm Anchura 750 mm Altura del asiento 770 mm Peso 126 kg Motor Monocilíndrico 4 tiempos Refrigeración Ventilación forzada Cilindrada 125 Potencia 11 CV Par máximo 10,6 Nm Depósito 7 litros Consumo 2,5 litros Freno delantero 220 mm Freno trasero 200 mm Velocidad máxima 100 km/h Autonomía 220 km Neumático delantero 110/70-14 Neumático trasero 130/70-13

Así es la Velca One

Siguiendo con la Velca One, tenemos que señalar que estamos ante una moto completamente diferente, ya que aunque parezca un 'scooter' similar al de gasolina, nada tiene que ver. Y es que el conducir una moto o 'scooter' eléctrica es una experiencia completamente diferente, como luego veremos.

En este sentido, lo primero que cabe señalar que es que la Velca One, en realidad está basada sobre una plataforma 'open source'. Esto quiere decir que es un chasis que Velca en España ha tomado para la One pero es más que probable que en otro mercado se conozca con otro nombre de una marca diferente.

La Velca One tiene un precio inferior a los 6.500 euros; después hay que restar las ayudas. José Luis Cano

A este chasis, además, el equipo de Velca ha sumado una batería de gran capacidad (8,2 kWh). Para hacerse una idea de lo que supone un coche eléctrico puede tener una batería que comienza entre los 40 y los 50 kWh; así podemos decir que esta moto lleva una buena batería eléctrica que, además, está firmada por CATL, uno de los fabricantes más prestigiosos.

Pantalla en la Velca One. José Luis Cano

Siguiendo con las características de la Velca One, este 'scooter' sorprende porque logra una buena velocidad máxima (125 km/h) cuando normalmente un 'scooter' de 125 de combustión no suele marcar más allá de 110 km/h. Y siguiendo por la autonomía, la Velca One homologa 220 kilómetros de autonomía.

Espacio bajo el asiento del Velca One. José Luis Cano

Estas cifras, por tanto, dan un consumo de alrededor de menos de 4 kWh cada 100 kilómetros, si bien desde Velca señalan que su consumo máximo es de 6 kWh (luego veremos cuál es la autonomía real). En cuanto al precio, son 6.490 euros, si bien hay ayudas a la compra.

Velca One Características Longitud 1.950 Anchura 790 Altura del asiento 760 Peso 103 kg Potencia 7 kW (9,4 CV) / pico 12 kW (16 CV) Batería 74V 72Ah CATL Litio Capacidad batería 8,2 kWh Consumo máximo 6 kWh cada 100 km Freno delantero 230 mm Freno trasero 220 mm Velocidad máxima 125 km/h Autonomía 220 km Tiempo de carga 4,5 horas Neumático delantero 110/70-13 Neumático trasero 130/60-13

Principales diferencias

A la hora de hablar de las diferencias entre una y otra son muchas. Por ejemplo, lo que más llama la atención es el sonido y las vibraciones. Una moto de combustión como la Kymco Sky Town tiene un sonido poderoso del motor, sobre todo a la hora de acelerar desde parado. Por el contrario, la Velca One no suena absolutamente nada. Y tampoco vibra. Y esto es algo que sorprende desde el primer momento. Tanto es así, que con la Velca hay que tener en cuenta que los peatones y otros coches no saben si estamos a su alrededor.

También la aceleración es ligeramente mejor en la eléctrica. En este sentido, la Velca One no tiene una aceleración excesivamente fulgurante para ser una eléctrica, pero al final de unos metros sí consigue una velocidad mayor que la Kymco. Y esto se traduce también en una mejor velocidad máxima para la eléctrica. De hecho, tal y como hemos señalado la Kymco Sky Town puede rondar los 110 km/h de marcador y la Velca One alcanza los 125 km/h.

Con estas motos el coste por kilómetro es muy económico. José Luis Cano

En cuanto a la maniobrabilidad, aquí pensamos que la Kymco Sky Town es ligeramente más ágil. Como la eléctrica corta el motor cuando tocamos el freno, con la de combustión podemos jugar más con los frenos y el acelerador cuando estamos en apoyo; a diferencia de la eléctrica. De ahí que con la Velca One tengamos que controlar muy bien las inercias, y esto requiere adaptación.

En materia de capacidad, gana la Kymco. Sobre todo porque bajo el asiento cabe un casco integral. En la Velca, en cambio, no cabe un integral (sí uno de tipo jet) por tener la batería justo debajo del asiento. En este sentido, no obstante, ambas motos ofrecen un baúl que permite incorporar cualquier tipo casco.

Otro aspecto a tener en cuenta son los acabados y las calidades. Y aquí tenemos que señalar que Kymco tiene unos mejores acabados y calidades que la Velca One, ya que esta última cuenta con algunos plásticos que parecen envejecer más rápidamente.

Un scooter de este tipo es una solución perfecta para ciudades como Madrid. José Luis Cano

Y ahora vamos con los consumos. Con ambos 'scooters' se pueden realizar unos 160 kilómetros aproximadamente en una conducción rápida. Sí, sabemos que las autonomías oficiales son mayores. Pero luego la realidad es algo más justa, ya que al ser 'scooters' de poca potencia sueles ir casi siempre al máximo.

En este sentido, con la Kymco Sky Town llenar el depósito cuesta algo menos de 10 euros, algo que se realiza en un par de minutos. Por tanto, si con él podemos recorrer unos 160 kilómetros o algo más el coste aproximado cada 100 kilómetros con la Kymco Sky Town está por debajo de los 6 euros aproximadamente.

Con la Velca One, recargar por completo la batería supone un precio de 1,6 euros, con un coste de 0,20 euros el kWh. Por tanto, el consumo real de la Velca One rondará un euro cada 100 kilómetros. Como contrapartida, el tiempo de recarga de la Velca One es de 4,5 horas y se necesita un enchufe de tipo schuko cerca.

Ambas motos pueden llevar baúl trasero donde cabe el casco integral. José Luis Cano

Precio de la eléctrica y la de gasolina

Siguiendo con los precios, tal y como hemos señalado, la Kymco Sky Town tiene un precio de 2.999 euros. Por su parte, la Velca One tiene un precio de venta al público de 6.490 euros.

La Kymco Sky Town no tiene ayudas. Y, sin embargo, la Velca One, al ser eléctrica, sí las tiene. A la cifra de la Velca, por tanto, habría que restar las ayudas del Plan Moves (en nuestro caso con achatarramiento) que son 1.300 euros.

Y también hay que restar el 15% de incentivo en la próxima declaración de la renta. Por tanto, si bien es cierto que no son ayudas directas (es decir el usuario tiene que adelantar el dinero) estaríamos hablando de que este 'scooter' tiene un precio aproximado con incentivos de entre 4.300 y 4.500 euros. Por tanto, la moto de combustión es entre 1.300 y 1.500 euros más económica que la eléctrica.

Pongamos ahora que el uso del 'scooter' es de entre 5.000 y 10.000 kilómetros al año. Aquí el coste con una moto de combustión rondará entre los 300 y los 600 euros anuales, mientras que la eléctrica como máximo el coste es de 160 euros en electricidad al año. Por lo tanto, en cuatro años, el precio de la electricidad sería de unos 480 euros, mientras que el de combustión es de 1.800 euros. Este es el tiempo, por tanto, que pensamos que podría ser la eléctrica amortizada.

Diferencias Kymco Sky Town Velca One Precio 2.999 € 6.490 € Ayudas 0 € 1.200 € - 1.300 € (Plan Moves) IRPF 900 € Combustible / Energía 30.000 km 1.800 € 480 € Coste total 4 años (30.000 km) 4.800 € 4.770 €

Por todo ello, podemos decir que aproximadamente en cuatro años se podría amortizar la diferencia. Y a partir de ahí, con la Velca One se puede ahorrar dinero. Y todo ello, además, sin contar las revisiones (que también son más baratas); por no hablar de la ausencia de emisiones y de la libertad de movimientos en zonas con restricciones, como el centro de Madrid (Gran Vía, Alcalá, Puerta del Sol)...

¿Cuál me compraría? Pues aquí dependerá de las necesidades de cada usuario. Por ejemplo, si eres un convencido de que tenemos que reducir las emisiones y, además, tienes la posibilidad de tener un enchufe, vives en una ciudad con restricciones y puedes adelantar una mayor cantidad de dinero, sin duda la Velca One es la mejor opción. Si no tienes enchufe, tu ciudad no tiene restricciones y el presupuesto está más ajustado, la Kymco Sky Town es más que recomendable...

No obstante, tanto una como otra, la Velca One y la Kymco Sky Town son dos 'scooters' muy interesantes que permiten moverse por una gran ciudad en el día a día de forma económica y rápida.