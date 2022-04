20 de 37

Aunque la denominación comercial 'pone' 125 en realidad no hace ninguna referencia a cilindrada alguna ya que es eléctrica y, por lo tanto, no tiene motor de combustión ni centímetros cúbicos. En Seat, no obstante, han querido hacer ese guiño con la denominación 125 para dejar 'claro' con el nombre que se puede conducir con el carné de coche. Además, tal y como hemos señalado anteriormente, este nuevo modelo es un scooter (un tipo de motocicleta) que es 100% eléctrico, es decir no expulsa emisiones en su desplazamiento y solo funciona con un motor eléctrico alimentado de batería.