Ayuso reta a Sánchez y lanza ayudas para comprar coche que son más rápidas y valen también para los de gasolina

Actualmente cualquier persona que quiera comprarse un coche eléctrico tiene disponibles las ayudas del Plan Moves 3. Son unas subvenciones que provienen de los fondos europeos de recuperación y que el estado, a través del organismo IDAE, las reparte por medio de las comunidades autónomas.

Sin embargo, estas ayudas —de las que todavía quedan casi 93 millones de euros de aquí al 31 de diciembre— se suelen caracterizar porque son muy lentas (pueden tardar en cobrarse hasta dos años), son engorrosas (hay que presentar mucha documentación) y además solo están disponibles para los vehículos con etiqueta cero: es decir, los híbridos enchufables y los eléctricos puros.

Es un Plan Moves 3 que, desde numerosas asociaciones y marcas, se ha calificado de mejorable, ya que no consiguen reducir la edad media del parque —que ya supera los 14 años— ni tampoco incrementar la venta de eléctricos —que en España ronda el 5% de cuota de mercado—. Como contrapartida, sí hay que reconocer que son unas ayudas cuantiosas, puesto que hasta la fecha llevan ya repartidos casi 1.300 millones de euros, desde que se lanzara en 2021.

No obstante, el hecho de que exista el Plan Moves 3 no quiere decir que otros organismos de la administración no hayan apostado por sus propios planes de subvenciones. Así lo hizo, por ejemplo, la Xunta de Galicia, administración que presentó un primer plan con 3,1 millones de euros y al que se acogieron casi 1.400 particulares. Un plan del que ahora, además, se ha anunciado una nueva convocatoria.

Por su parte, Madrid, no como comunidad autónoma, sino como Ayuntamiento, también ha presentado en los últimos años un plan determinado (bautizado como Cambia 360) para que la instauración de las ZBE (Zonas de Bajas Emisiones) no sea traumática para aquellos que no puedan entrar con sus vehículos en el centro de la ciudad. Es un plan de 10 millones en 2023 y otros 20 millones en 2024 para ayudar a la compra de vehículos nuevos.

Nuevo plan de la Comunidad de Madrid

Sin embargo, la novedad reside ahora en que quien ha lanzado unas nuevas ayudas ha sido una administración diferente. En este caso, de trata de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso como presidenta, por medio de su Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

En concreto, el plan que acaba de comunicar la CAM (Comunidad de Madrid) se denomina Plan Mueve Madrid y según señalan desde la consejería correspondiente, se publicará próximamente en el BOCM (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid).

Y será cuando se publique cuando los ciudadanos de esta comunidad se puedan acoger a estas nuevas ayudas. Hasta entonces, por tanto, no está disponible.

Ahora bien… ¿En qué se diferencian estas ayudas respecto al Plan Moves 3? ¿Cuál me interesa solicitar si vivo en Madrid: el Plan Moves 3 o las ayudas de la CAM? ¿Es solo para vehículos eléctricos o también para coches de combustión? Pues para responder a estas preguntas hemos pedido ayuda precisamente a la consejería correspondiente de la Comunidad de Madrid para que nos aclare estas cuestiones…

Menor cuantía, pero entran los híbridos

Y lo primero que cabe señalar es que estas ayudas de la Comunidad Madrid están dirigidas a un público concreto. Se trata de personas físicas, residentes en municipios madrileños, o bien autónomos que desarrollen su actividad en una ZBE. Por tanto, habría que comprobar con la comunidad autónoma si cada uno de los casos particulares podría entrar en las ayudas.

Después, señalar también que estas ayudas de la CAM todavía no están disponibles, ya que hay que esperar a su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. En este sentido, si lo comparamos con el Plan Moves, este último está disponible desde 2021.

Otra cuestión es la duración. Aquí, sí es cierto que el Plan Moves acaba el 31 de diciembre de 2024, si bien hay esperanza de que se renueve. En cambio, las ayudas de la CAM son más largas en el tiempo, ya que están planificadas hasta el 31 de diciembre de 2026.

No obstante, esta fecha es más que probable que no se cumpla, puesto que la cuantía de la CAM es pequeña (8,5 millones) frente a la del Plan Moves 3 de 1.500 millones.

Otro dato importante es que la CAM obliga a achatarrar un "vehículo de categoría M1 y N1 sin distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT)" para poder optar las ayudas. Mientras que el Plan Moves, incluso sin achatarrar, sí se puede optar a las ayudas si se compra un vehículo cero.

También hay diferencias en el tipo de vehículo. Con el Plan Moves se incluyen coches de tipo turismo, comerciales y motocicletas. Sin embargo, con el Plan de la CAM las motos quedan excluidas.

También es diferente la cuantía de la ayuda, que en la Comunidad de Madrid es de hasta 2.000 euros, mientas que en Plan Moves 3 es de hasta 7.000 euros. Como contrapartida, eso sí, las ayudas de la CAM no tienen límites de dinero en la compra del vehículo, mientras que el Plan Moves sí tiene límite en los 45.000 euros.

Y donde sí hay diferencias es el tipo de vehículo que puedes adquirir. En este sentido, la CAM sí admite coches más allá de los eléctricos o los híbridos enchufables, ambos con etiqueta cero. En concreto, la Comunidad de Madrid permite adquirir los mencionados coches con etiqueta cero, pero también los de etiqueta eco.

Es decir, que entrarían en las ayudas los coches de gas (GLP), los híbridos ligeros (MEV) y los híbridos (HEV). De esta manera, un Dacia Sandero con GLP que ronda los 14.000 euros se podría beneficiar de estos 2.000 euros en el que caso de que el usuario achatarre un vehículo.

Y cierra la lista de beneficios del plan de la Comunidad de Madrid que, según sus responsables, se busca una mayor agilidad en el cobro de las ayudas frente al Plan Moves que es muy laborioso de cumplimentar y largo en el tiempo para recibir las ayudas.

En la siguiente tabla, por tanto, recopilamos la diferencia entre unos planes y otros:

Plan Moves 3 Plan Mueve Madrid (CAM) Para quién Para todos Personas físicas, residentes en municipios madrileños, autónomos que desarrollen su actividad en ZBE Inicio Desde 2021 Antes de final de año Finalización 31 de diciembre de 2024 31 de diciembre 2026 Dotación 1.200 millones 8,5 millones Ayudas Hasta 5.000 o 7.000 euros si se achatarra Hasta 2.000 euros si se achatarra un vehículo Tipo de tecnología del vehículo Híbrido enchufable o eléctrico Gas, Híbrido ligero, Híbrido, Híbrido enchufable y eléctrico Tipo de etiqueta Cero Eco y Cero Limitación del precio del vehículo Sí | 45.000 euros No Compatible con otras ayudas No Sí Documentación y cobro de las ayudas Documentación compleja y hasta 2 años Documentación sencilla y cobro rápido

¿Cuál elegir entonces?

Pues desde aquí pensamos que la respuesta es relativamente sencilla.

Si lo que se busca un coche con la etiqueta ECO entonces, el usuario vive en la Comunidad de Madrid y tiene un coche para achatarrar, directamente hay que solicitar la ayuda de la CAM.

Si por el contrario se busca un vehículo CERO y no se tiene excesiva prisa en cobrar las ayudas lo idóneo sería optar al Plan Moves 3, ya que las ayudas son mayores.