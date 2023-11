Así recibí en tiempo récord 1.000€ en ayudas por un punto de carga de coche eléctrico

Instalación del punto de carga en nuestro domicilio particular.

Si tiene algún amigo o compañero de trabajo que haya comprado un coche eléctrico o que haya instalado un punto de recarga en casa y haya pedido las ayudas del Plan Moves (que ya va por su tercera generación) es más que probable que le diga que está cansado de esperar. Y razón, desde luego, no le falta. Son muchos los usuarios que se quejan señalando que llevan más de un año o incluso dos años esperando para recibir la subvención.

Nosotros, en EL ESPAÑOL, queríamos vivir la experiencia en primera persona para después contarlo. Nos referimos a la instalación del punto de carga que realizamos en nuestro domicilio el pasado invierno y que ya contamos en este reportaje.

Pero también queríamos conocer cómo es la espera para recibir la subvención del Plan Moves. En definitiva, queríamos comprobar cuánto se tarda en cobrar las ayudas además de conocer el proceso y la documentación hay que aportar. Un relato que intentaremos describir a continuación.

Finales de febrero: comienza el proceso

Y comenzamos con el día de partida, que fue el pasado 27 de febrero de 2023. Podemos decir, por tanto, que este día es cuando se pone en marcha el cronómetro de este experimento. Tras meditarlo durante semanas decidimos en casa instalar un punto de recarga de coche eléctrico en el garaje particular.

Así que recurro a una empresa instaladora. Es entonces cuando conozco a Ionclick y a su responsable Carolina Collado. Ionclick es una empresa instaladora de Madrid, que destaca por ofrecer valores añadidos al cliente como una gran atención en la instalación, así como en la solicitud de las subvenciones.

Desde Ionclick rápidamente nos contestan y nos ofrecen la instalación de un punto de recarga por un presupuesto de 1.700 euros (IVA incluido). Además, desde esta instaladora nos remarcan que se preocupan mucho para que las ayudas del Plan Moves 3 se cobren cuanto antes, aspecto clave para nosotros. Así que examinamos el presupuesto y lo aceptamos para que la empresa instaladora inicie los trámites para crear el expediente.

Carolina Collado, CEO de IonClick.

Expediente M3A2#14325

Nada más aceptar el presupuesto, la empresa instaladora comienza el proceso y desde la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid ya nos otorgan un expediente. Somos el expediente M3A2#14325.

Eso sí, el hecho de abrir el expediente ya supone comenzar a preparar la documentación. Esta, quizás, es la parte más burocrática y pesada del proceso. En este caso la primera documentación que nos pide el instalador incluye:

Nombre

Dirección de la vivienda y del punto de carga

DNI

Número de cuenta bancaria

Certificado de titularidad de cuenta bancaria

Justificante de pago del punto de carga

Certificado de residencia fiscal en España

Presupuesto firmado

Boletín de solicitud de incentivo (BOSI)

Declaración responsable de que no he solicitado otra subvención del Plan Moves

Todos estos documentos, casi una decena, tenemos que mandárselos al instalador. Y conviene también hacerlo lo antes posible. Finalmente, dos semanas después -el 13 de marzo-, y una vez recopilada la documentación, se la enviamos.

No hay fondos disponibles

Una vez enviada la documentación, desde la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid el primer mensaje que nos mandan es que actualmente "no hay fondos disponibles y que quedamos en lista de espera". Una respuesta que según nos señalan desde Ionclick es habitual a la espera de que se asignen más fondos o se liberen expedientes. No obstante, a nosotros nos sorprende este correo puesto que el Plan Moves 3 tiene presupuesto y todavía no se ha gastado.

Ha pasado ya un mes desde la aceptación del presupuesto y el siguiente paso es la instalación del punto de carga. Lo realizan el 19 de abril, fecha en la que abonamos el pago del dinero de la instalación (1.700 euros).

Llega el 31 de mayo (alrededor de tres meses después) y volvemos a recibir comunicación de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid para decirnos que "nuestro expediente, el cual estaba en lista de espera, ha sido asignado con fondos y dispone, por tanto, de reserva del incentivo solicitado". Esto es una buena noticia, puesto que supone que estamos más cerca de recibir la subvención.

Sin embargo, todo no será tan rápido. En el mes de junio, dos meses después de realizar la instalación, nos dicen desde la instaladora que nos van a realizar una inspección del punto de carga. "Estas inspecciones no se realizan a todos los usuarios, sino que son aleatorias y se hacen para comprobar que todo está correcto", nos afirman. Nosotros, como es lógico, aceptamos la inspección y recibimos al técnico independiente que viene a nuestra casa a revisar el punto.

Boletín de la instalación.

Ya tenemos el boletín

Un mes después, a finales de junio, se nos comunica que la empresa instaladora, la OCA (Organismo de Control Autorizado) e Industria nos ha dado el visto bueno a la instalación y la revisión y ya tenemos, por tanto, el boletín tramitado y validado.

Tras el verano, en septiembre nos vuelve a llegar una nueva comunicación. Se nos dice que el expediente continúa su evolución si bien hay que enviar una segunda documentación que es el justificante definitivo del pago de la instalación.

Unos días más tarde, a finales de octubre, desde la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid nos señalan que "el expediente M3A2#14325 ha sido aceptado y queda pendiente de pago".

Ingreso de la subvención del Plan Moves 3.

Ingreso de 956 euros

Y finalmente, a principios de noviembre recibimos una nueva comunicación de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid señalando que se ha realizado el pago en la cuenta. Entramos en el banco y vemos que ese mismo día ya contamos con el ingreso de Fenercom (Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid). Un ingreso de 956 euros. Por lo tanto, podemos decir (a falta de incluirlo en la declaración de Hacienda del año que viene) que el punto de carga, instalación incluida, en realidad ha supuesto una inversión de alrededor de 750 euros.

Eso sí, la espera ha sido larga. En total, ha sido algo más de ocho meses lo que hemos tardado en recibir la subvención del Plan Moves 3. Una espera que incluso podemos decir que nos sentimos afortunados porque es inferior a la de otros usuarios que la han solicitado. A continuación, hacemos un repaso de cómo ha sido el calendario…

Fecha Desarrollo 27 de febrero Petición de presupuesto a Ionclick para la instalación del punto de recarga. Recepción y aceptación del presupuesto. 27 de febrero Se crea el expediente M3A2#14325 en la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. 13 de marzo Entrega de la documentación requerida: declaración responsable firmada, BOSI firmado, presupuesto firmado, certificado de residencia en España y certificado de la cuenta bancaria. 14 de marzo Respuesta de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid diciendo que la solicitud se ha registrado pero que actualmente no hay fondos disponibles. 19 de abril Instalación del punto de carga y pago al instalador: 1.700 euros. 31 de mayo La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid comunica que el expediente M3A2#14325, que estaba en lista de espera, ha sido asignado con fondos y dispone, por tanto, de reserva del incentivo solicitado. 9 de junio Nos informan de que tienen que inspeccionar la instalación para comprobar que todo está en regla. 27 de junio La inspección realizada es resuelta como favorable; ya tenemos su boletín tramitado y validado 24 de septiembre El tramitador nos dice que los documentos son correctos y que el expediente pasa a pendiente de subida de la segunda documentación. Aquí nos piden el justificante de pago definitivo. 26 de octubre El tramitador pide más documentación. En este caso es la declaración responsable de subvenciones y obligaciones frente a la administración pública. 30 de octubre La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid señala que el expediente M3A2#14325 ha sido aceptado y queda pendiente de pago. 3 de noviembre La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid informa que se ha realizado el pago en la cuenta. El ingreso ya se ha realizado en el banco. Han pasado 247 días (algo más de 8 meses) desde la solicitud.

La importancia de elegir un instalador

Para comprender un poco más los procesos que tienen los instaladores y saber por qué unos usuarios reciben el dinero antes que otros del Plan Moves, hemos hablado con Carolina Collado, CEO de Ionclick, empresa instaladora que ha llevado a cabo nuestra instalación y ha gestionado el expediente para recibir la subvención.

"Si bien hay instaladores que pueden llegar a tener una media del ingreso de las subvenciones de dos años; en Ionclick la media de gestión de un expediente es de 12 meses, desde que se crea y hasta que se ingresa el dinero", nos dice la responsable de esta compañía instaladora.

"No obstante, también es cierto que hay expedientes que conseguimos para muchos de nuestros clientes que se acorten los plazos y se cobren en menos de 12 meses", afirma esta especialista. "Pero también hay que reconocer, a nuestro pesar, que hay otros que se alargan a 14 o 16 meses", dice. "Además, muchas veces desconocemos el motivo de los retrasos porque cuando preguntamos las razones no encontramos una respuesta certera y diferentes expedientes creados a la vez unos se cobran antes que otros", dice.

"Una de las razones por las que tenemos estas tasas de éxito es porque contamos con un departamento de subvenciones formado y profesionalizado. Este departamento lo que hace es que desde el primer momento se pone a trabajar en solicitar la subvención incluso antes de realizar la instalación. Además, lo que hacemos es tener preparada la documentación incluso antes de que sea solicitada y por supuesto antes de que se cumpla el plazo", señala. "Además, como tenemos mucha experiencia ya que llevamos desde 2019 tramitando el Plan Moves intentamos no cometer errores con los expedientes, ya que un error retrasaría el expediente", señala.

"Pero también hay instaladores que tardan muchos meses en aportar documentación y esto es inaudito", afirma. "Por tanto, también hay una gran parte de responsabilidad de las empresas que estamos tramitando el Plan Moves. En este sentido, hay que tener en cuenta que el hecho de tramitar el Plan Moves no se puede rentabilizar por nuestra parte ya que se hace de forma gratuita y supone tener un personal especializado, pero también reconocemos que es un valor añadido que ofrecemos a nuestros clientes", comenta esta experta.

"Para nosotros es una satisfacción que el cliente reciba el 70% de la inversión realizada con el punto de recarga si es un particular y del 30% para empresas. Una subvención que se suma a una instalación legalizada y con una garantía de tres años", nos dice.

"No obstante, también hay que reconocer que el Plan Moves 3, como todo, puede ser mejorable como todo en la vida", señala. "Al igual que muchos de nosotros, los instaladores, también podemos mejorar, el Plan Moves también puede evolucionar", afirma. "Y en este sentido pensamos que cuando las bases que se pueden modificar se modifiquen, nos avisen y nos informen de cómo cumplimentarlas de forma correcta en tiempo y forma", dice. "Las comunidades tienen que saber que nosotros estamos de su lado y no somos técnicos burócratas, sino que somos empresas que estamos intentando tramitar las subvenciones", concluye.

