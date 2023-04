Así me han instalado un punto de carga de coche eléctrico en casa: cuánto cuesta y qué ayudas tiene

Noticias relacionadas El paso a paso de una instalación de un punto de carga de coche eléctrico en garaje comunitario

Como periodista de Motor de EL ESPAÑOL, una obligación principal de mi día a día es conocer todos los coches eléctricos que se venden en España. Por ello, he querido dar un paso más en esta transición hacia la movilidad eléctrica y he decidido poner un punto de recarga de coche eléctrico en mi plaza de garaje.

¿Las razones? La primera de ellas es que la red de recarga pública todavía no está excesivamente madura. Si bien hasta ahora he recargado en puntos de Iberdrola, Repsol, Ionity, Cepsa sin problema alguno, en casa siempre es más cómoda la recarga ya que puedes iniciar un desplazamiento más largo con la batería cargada y sin esperas.

Esta es la primera razón. Sin embargo, hay muchas más. Por ejemplo, el hecho de que recargar un coche eléctrico en casa es más barato. Con el precio del kWh en el domicilio a unos 0,20 euros, el coste de recorrer 100 kilómetros con un eléctrico se sitúa entre los 3 y los 4 o 4,5 euros; casi la mitad de precio que haciendo lo mismo en recarga pública.

Además, la recarga en casa siempre es más adecuada para el vehículo al ser una carga lenta y es infinitamente más cómoda para el día a día ya que cargo por la noche por lo que no tengo que planificar mi ruta en función de la recarga ni realizar paradas en mi jornada aprovecho la noche. Y la última razón por la que he decidido poner un cargador es porque tiene subvención.

En concreto, según el IDAE -organismo que gestiona el Plan Moves 3 de ayudas al coche eléctrico cediendo la gestión a cada comunidad autónoma- actualmente quedan unos 500 millones disponibles de unos 1.200 millones previstos. Unas ayudas que, en principio, tienen fecha de caducidad a 31 de diciembre de 2023.

Empresa instaladora del punto de recarga

Estos argumentos son los que me han llevado a instalar el punto de recarga en casa. Y para su realización he confiado su instalación en IonClick, compañía a la que ya conocíamos en EL ESPAÑOL por algún reportaje previo. Se trata de una empresa joven, pero con gran experiencia en la instalación de puntos de carga y con un 100% de instalaciones favorables, por parte de las revisiones realizadas por Industria.

Su directora, Carolina Collado, emprendió con esta compañía en torno al año 2019 cuando todavía el coche eléctrico era muy minoritario. Desde IonClick, además, no solo se preocupan por una gran atención al cliente y una instalación de calidad, sino que también acompañan a los usuarios en el proceso de pedir las ayudas procedentes de la Unión Europea, que se conocen como Plan Moves 3, algo que siempre es de agradecer ya que no es una tarea sencilla.

Además, desde IonClick aseguran que el proyecto es llave en mano, con el precio cerrado y que la instalación queda operativa en el día. Asimismo, también se encargan de la tramitación del boletín eléctrico, además de cumplir con los tres años de garantía en todos los elementos de la instalación. Argumentos, por tanto, más que suficientes para confiar en ellos para esta instalación.

Vivienda con preinstalación de coche eléctrico

Antes de la instalación del punto de recarga, los técnicos de IonClick tienen que desplazarse al domicilio para comprobar cómo es el edificio, dónde está el cuarto de contadores, dónde está la plaza de garaje y cuántos metros de acometida son necesarios…

Por todo ello, quedamos unos días antes de la instalación con Raúl, técnico de IonClick para el estudio pormenorizado. La vivienda pertenece a una urbanización cerrada con cerca de 100 pisos de nueva construcción (se ha entrado en 2023), promovida y comercializada por Pryconsa en el barrio de Vicálvaro, en Madrid.

Así que tras recibir a Raúl y darle acceso al cuarto de contadores y al garaje para ver la plaza, viene una primera cuestión para tener en cuenta. Y esta no es otra que, aunque estamos ante una vivienda de nueva construcción, que cuenta con la preinstalación de coche eléctrico, en realidad cuenta con algún inconveniente.

Es cierto que el garaje dispone de canalizaciones por el techo, si bien estas canalizaciones solo están reservadas para unos pocos portales (los impares) y no para el que vivo yo (los pares).

Por tanto, es verdad que tiene preinstalación de coche eléctrico, pero con una fórmula más barata para la constructora y menos práctica para el usuario, tal y como me indican desde IonClick con la experiencia que le avala.

Esta práctica está siendo lo más habitual no dotar de una preinstalación completa sino de la mínima para cumplir el reglamento vigente. Lo que propone la constructora es que exista un contador adicional en otro portal diferente y que de ahí se discrimine mi consumo.

Calos para atravesar el forjado

Sin embargo, como prefiero que la energía que gasto se contabilice en mi contador, la única solución es abrir canalizaciones nuevas. Algo que me sorprende ya que la vivienda es complementa nueva. Además, me resulta una situación injusta ya que las viviendas impares tienen más ventajas frente a las pares, que deberán hacer esta acometida inicial.

En concreto, lo que tienen que hacer los técnicos son unos calos que atraviesan el forjado. Y una vez realizados habrá que llevar las acometidas desde la plaza de garaje que está en la planta -2, hasta el cuarto de contadores que está en la entrada del portal, en superficie.

"¿Y cómo es posible que haya que hacer modificaciones en la vivienda si tiene preinstalación de coche eléctrico?", pregunto a los responsables de IonClick. Estos, por el contrario, tratan de quitarle hierro y señalan que es algo común que se hace en muchas viviendas. En lugar de que cada portal tenga un calo de mayor tamaño para tener un acceso independiente, muchas constructoras deciden hacer las viviendas con esta solución para cumplir con la legislación vigente, a pesar de no dar servidumbre desde todos los contadores.

"¿Y algún vecino se puede negar a tener que hacer ‘agujeros’ en una vivienda nueva?", vuelvo a preguntar a los responsables de IonClick, lo que responden, una vez más con transparencia: "no, una instalación de punto de recarga no requiere permiso en un garaje comunitario, siempre y cuando lo realice un instalador autorizado y se cumpla en todo momento la ITCBT52, emitiendo el correspondiente boletín eléctrico ante Industria", señalan.

Si bien tenemos que reconocer que realizar esta pequeña obra en el garaje nos genera cierta incertidumbre al ser una vivienda nueva, desde IonClick nos da toda la tranquilidad y certeza de que el resultado será efectivo y la instalación quedará en perfectas condiciones.

Instalación del punto de carga en el garaje

Llega el día de la instalación. Hasta mi domicilio se han desplazado Raúl, el técnico que estuvo haciendo las mediciones, y su compañero Christian. Son las 9,15 de la mañana y comienzan con el trabajo.

Y en este sentido, lo primero que hacen es buscar dónde está la línea de alimentación del portal. Esto es necesario para ver cuál es el mejor lugar para hacer el calo. Así que comienzan en la plaza de garaje, observan las columnas, las bajantes, los metros que separan cada elemento y hacen lo mismo en la zona de contadores.

Una vez tomadas las mediciones, ya tienen claro por dónde realizar el calo. Y para ello comienzan en la zona de contadores, que está a nivel de la calle. El calo es un agujero que se realiza en el forjado. Tendrán que atravesar, con unas máquinas especiales, entre 30 y 40 centímetros el forjado hecho de hormigón.

Así que inician el proceso con una enorme taladradora Hilti que cuenta con una broca de 45 centímetros. Es completamente manual y depende mucho de la experiencia del instalador, ya que tiene que tener cuidado a la hora de manejar esta enorme taladradora de gran fuerza.

Una vez realizado este primer calo, hay que llevar a cabo una segunda canalización. El primer calo era para comunicar el cuarto de contadores con la planta -1 del garaje. Y este segundo calo, por tanto, es para llegar de la -1 a la -2, que es donde está la plaza de garaje.

Aprovechamos que tienen que realizar este calo de nuevo para preguntar por su día a día. En este sentido, tanto Raúl como Christian nos dicen que llevan ya varios años realizando instalaciones de puntos de recarga de coche eléctrico y que a Ionclick ya la avalan miles de puntos de carga entre particulares, empresas, flotas, carga publica y parking públicos contando con una gran cartera de clientes que han pasado a la movilidad eléctrica de la mano de Ionclick.

Además, también nos recuerdan la importancia de realizar la instalación de punto de recarga en una empresa certificada como IonClick ya que los garajes tienen que recibir una inspección periódica cada cinco años y todo tiene que estar en regla porque, de lo contrario, la comunidad de vecinos puede ser sancionada.

Tubos con alto nivel de protección

Una vez realizados los calos comienza el montaje de los tubos de PVC de alta protección por los que irá el cableado. Son alrededor de 20 metros de tubo y es una operación que lleva algo de tiempo y que tiene parte de artesanía ya que en algunos lugares del garaje hay recodos, así que Raúl tiene que calentar los tubos para que se adapten a las formas y niveles del techo.

Tras la colocación de los tubos, comienzan a colocar el punto de carga en la columna del garaje. El punto de carga elegido es el Veltium Lite Zero T2, un aparato para recarga en monofásico de hasta 7,4 kw de potencia, con cable Menneke incorporado de 5 metros y con Bluetooth, IP54 (apto para exterior) e informes de consumos por periodos de tiempo.

Además, este cargador cuenta con un control de presencia, que inicia la carga cuando detecta la señal del móvil autorizado, por lo que en mi ausencia nadie podrá cargar, esta utilidad me explican desde Ionclick que es totalmente diferencial respecto al resto de puntos de carga.

Además, desde Ionclick y su equipo de ventas me explican las ventajas de confiar en este equipo y no en otro, dando importancia a aspecto como servicio posventa, contar con un acceso directo desde su app, para realizar preguntas o para trasladar incidencias además de poner en valor su electrónica y sus constante I+D , veo que tienen un amplio conocimiento del producto.

Por ello, me dejo aconsejar por Ionclick. Por otro lado, me informan desde Ionclick, ya que ellos testean muchos equipos y a ellos se les ofrece la posibilidad de instalar otras soluciones, que otras de las ventajas es la ergonomía de uso de la APP, no todas son igual de amigables para el usuario final.

Además, hemos pedido que, junto con el punto de carga, también nos instalen un enchufe de tipo schuko, ya que nos puede venir bien para cargar alguna moto eléctrica en un futuro. Este Schuko va dentro de un cuadro de protecciones eléctricas que incluye el diferencial, el protector de sobretensiones, el dispositivo de desconexión y conexión automática para rearme y todo ello cerrado con una llave para que solo lo podamos manipular nosotros.

Llega el momento de montar el cable para introducirlo en el tubo. Y para ello cogerán una guía que se unirá a los diferentes cables (de seis milímetros) que hay que introducir. Son los cables de fase, neutro, toma de tierra, control del balanceador…

La vivienda lo primero

Este último elemento, el balanceador dinámico de potencia, es un aparato muy necesario porque lo que hace continuamente es primar los consumos que está demandado la vivienda. Y la energía que queda libre en tiempo real es la que envía al coche. De esta manera, si por ejemplo yo tengo contratado 4,6 kW de potencia en casa y en la vivienda se está utilizando una lavadora, el lavavajillas, se está cocinando y yo enchufo el coche eléctrico, lo que permite al sistema es decirle que lo que quede libre vaya para el coche y no salte el diferencial.

Por lo que me explican que es la forma de optimizar de forma excelente la potencia que tengo contrada evitando tener que contratar más, me llevo una alegría. Además, por debajo de 1,5 kW el coche deja de cargar. Este balanceador en el caso del Fabricante Veltium se llama Curve y es un toroidal circular que se instalará en mi contador dentro del cuarto de contadores.

Y lo mismo con el rearme automático, que lo que permite es que en caso de que saltara el diferencial en el punto de carga, este se rearme de forma automática sin necesidad de tener que bajar al garaje.

Una vez que ya se ha introducido el cable por los tubos y se ha conectado al cuadro y al punto de carga, falta la conexión al cuarto de contadores. De esta manera, la energía que cargará al coche eléctrico será la que está contratada por la casa y se podrá además tarificar. Una operación que es cuestión de solo unos minutos.

Instalación de la app y primera carga

Ya está todo el proceso terminado, así que es el momento de hacer la primera prueba de carga. Y para ello hemos optado por un Volkswagen ID.5 GTX, un SUV de línea coupé con una elevada potencia y tracción total.

Previamente nos hemos descargado en el teléfono la aplicación del cargador que es la de Veltium. Esta aplicación tiene que estar activa, aunque sea en segundo plano, ya que el cargador nos reconocerá por medio de bluetooth cuando nos acerquemos al mismo (control de presencia). Así solo podremos utilizarlo nosotros impidiendo que algún usuario no autorizado utilice el cargador sin nuestro permiso.

Abrimos la aplicación y configuramos el cargador principalmente para decirle a qué horas queremos cargar. Esto también se puede hacer desde el vehículo, pero con el móvil es muy intuitivo. Aquí lo más recomendable es que adaptemos la carga a las horas que son más baratas, en el caso de tener una tarifa con nuestra comercializadora que beneficia con beneficios por tramos horarios.

En nuestro caso con el Plan Estable de Iberdrola y con la energía a 20 céntimos el kWh, podemos cargar el coche eléctrico a cualquier hora, ya que el precio es el mismo siempre.

Una vez enchufado el coche con la toma de tipo 2 comienza la carga. Y aquí vemos que el coche carga a más de 4 kW ya que en la casa apenas hay dispositivos funcionando. Esto significa, por tanto, que un coche eléctrico lo habríamos cargado en alrededor de 12 horas aproximadamente. Un tiempo más que de sobra para, por ejemplo, dejarlo la noche del viernes y recogerlo completamente cargado -y con batería para toda la semana- el sábado por la mañana.

Cuánto dinero cuesta un punto de carga y qué ayudas tiene

Han pasado alrededor de cinco horas desde que llegaran los instaladores de IonClick y ya podemos decir que ya hemos dado un salto inicial hacia la movilidad eléctrica. Desde hoy mismo podemos recargar por completo los coches eléctricos en casa y a un precio muy accesible.

Por último, toca hablar de cifras, para saber cuánto cuesta apostar por esta transición. En este caso IonClick nos ha realizado un presupuesto de 1.700 euros (IVA incluido).

Esta cifra se corresponde con la instalación del cargador, el cofre con protección bajo ITCBT52 todos los mecanismos son primeras marcas nacionales, por lo que debe incluir rearme automático Toscano y schuko adicional que es opcional, la instalación de hasta 20 metros de acometida con sus calos, el boletín eléctrico incluida las tasas y la posible inspección tras presentación a Industria, el cableado, balanceador dinámico y soporte para el cargador.

De esta cantidad, han solicitado a través del BOSI que he firmado, la cantidad de 1.190 euros que es el 70% de los costes elegibles los puedo recibir como ayuda a la instalación de puntos de recarga.

Se trata del Plan Moves 3, que está financiado por la Unión Europea. Una subvención que IonClick nos tramita de principio a fin, recibimos en un primer lugar a través de su departamento de subvenciones una pequeña guía de la información que debo recopilar, en todo momento me he sentido acompañado en mis dudas.

Por lo tanto, una vez que cobre las ayudas la inversión real para poner el punto de carga habrá sido de 510 euros (tengo que tener en cuenta que la subvención tengo que incluirla en la declaración de la renta correspondiente).

Ionclick se encargarán durante todo el proceso, dure los meses que dure, de documentar en cada fase lo que el tramitador les solicite de manera rápida y efectiva no agotando jamás los plazos laxos que se dan, además me insisten que delegue en ellos totalmente.

En este sentido, ya recibiré varios avisos del plan y que ellos también van a recibir, por lo que diariamente revisan esos avisos, velando por los cientos de expedientes que ya llevan tramitados en este plan desde el verano del 2021.

Desde IonClick diariamente trabajan para que cualquier aviso que se genere, que suelen ser muchos. Desde el verano del 2021 que arrancó el MOVES III al 2023 el tramitador ha variado respecto a la documentación a entregar, generando varias declaraciones responsables correspondientes por ejemplo a la compensación o no del IVA y que esto puede llegar a desesperar al solicitante.

Ellos, no obstante, me dan la confianza de que atenderán mi expediente de una manera certera y rápida, lo que les avala las reseñas tan positivan que acumulan por esta gestión.

¿Merece la pena un punto de carga de coche eléctrico?

Es cierto que algunos pueden pensar que un punto de carga es una inversión cara. Pero según nuestros cálculos bastará solo unos años para amortizarlo, ya que recorrer 100 kilómetros con un eléctrico cargado en casa, cuesta la mitad que un coche de combustión. Y a ello hay que sumarle que no expulsas emisiones a la ciudad.

Sin duda, el punto de recarga es un elemento imprescindible para todos los usuarios de coche eléctrico. Un dispositivo que te genera tranquilidad, que te permite emprender cualquier viaje con seguridad y que, además, el precio por cada 100 kilómetros recorridos es más que interesante.

