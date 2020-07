¿Cuánto cuesta poner un punto de carga para un coche eléctrico con el Plan Moves?

Año 2040. Desde esta fecha, todos los coches que se vendan en España (y en el resto de Europa) serán solo eléctricos. Para entonces… ya no existirá el coche de combustión a la venta.

Esto quiere decir que, sí o sí, vamos a tener que cambiar de vehículo y de fuente de energía de aquí a dos décadas.

Sustituiremos las gasolineras por electrolineras y los que que tengan plaza de garaje podrán cargar su coche mientras está detenido.

Esto significa que... los cerca de 18,2 millones de hogares que existen en España tendrán que instalar en cuestión de 20 años un punto de carga para el coche eléctrico. No hay vuelta atrás.

Por ello, desde EL ESPAÑOL nos hemos preguntado… ¿Cuánto cuesta poner un punto de carga en nuestra casa con las ayudas del Plan Moves? ¿Hay diferencia entre un garaje comunitario y una vivienda unifamiliar? ¿Cuánto cuesta la recarga de un coche eléctrico?

Pues bien, para dar respuesta a estas preguntas hemos recurrido a un instalador oficial e independiente para que nos haga un presupuesto personalizado y nos explique todas nuestras dudas. Y este ha sido el resultado.

Visitamos IonClick

Nuestra cita con el instalador, IonClick, es en la calle Villablanca 85 (Madrid). Allí, en la segunda planta del Vivero de Empresas de Vicálvaro, se encuentra esta empresa de nueva creación.

Nos recibe, Carolina Collado, CEO de IonClick, quien amablemente se pregunta por nuestras necesidades a la hora de instalar un punto de carga.

Es entonces cuando nosotros le decimos que queremos poner un enchufe para un futuro coche eléctrico en una vivienda con un garaje comunitario… A lo que nos responde: "Primero, lo que hay que tener claro es que no estamos hablando de un enchufe", afirma Carolina.

"Tenemos que llamarlo punto de carga. Un enchufe convencional de una vivienda no aguanta la capacidad que necesita un coche eléctrico, no vale cualquier enchufe", señala. "De ahí que lo tengamos que llamar punto de carga", afirma.

Diferentes tipos de carga que podemos instalar en la plaza de garaje. José Luis Cano.

Tipos de punto de carga

Una vez que tenemos claro que no es un enchufe sino un punto de carga, vamos a por la siguiente etapa: elegir el tipo de punto de carga. Esto es algo que vendrá determinado principalmente por la marca y modelo del coche elegido. Es decir según sea un eléctrico o un híbrido enchufable de un fabricante u otro tendremos diferentes opciones en el tipo de carga.

"Principalmente hay dos tipos de punto de carga", señala Carolina. "Hablamos de un Tipo 1 Yazaki y de un Tipo 2 Mennekes", afirma. "Con ambos tipos de conectores cubriríamos prácticamente el 100% del mercado", comenta.

Y para saber qué tipo de carga tiene cada coche, Carolina nos remite a la web de ionclick.es donde podemos ver qué eléctricos están disponibles y qué punto de carga necesita cada uno de ellos.

Algo que hemos resumido en la siguiente tabla y que se puede reducir en que, salvo Mazda, Toyota y Mitsubishi, prácticamente la mayoría de los eléctricos usan una conexión de Tipo 2 Mennekes:

Coche Tipo de conector Audi (Q5, e-Tron, Q7) Tipo 2 Mennekes BMW (i3, Serie 3, Serie 2, X3, X5) Tipo 2 Mennekes Citroën Tipo 1 Yazaki (e-Mehari y C-Zero) y Tipo 2 Mennekes (C5 Aircross PHEV) DS (3 Crossback e-Tense y 7 Crossback) Tipo 2 Mennekes Ford (Kuga PHEV) Tipo 2 Mennekes Hyundai (Kona EV, Ioniq) Tipo 2 Mennekes Honda (Honda e) Tipo 2 Mennekes Kia (e-Soul, e-Niro) Tipo 2 Mennekes Mini (Countryman PHEV) Tipo 2 Mennekes Nissan (Leaf) Tipo 2 Mennekes Opel (Corsa-e, Grandland X) Tipo 2 Mennekes Peugeot (e-208, e-2008, 3008) Tipo 2 Mennekes Mazda (MX-30) Tipo 1 Yazaki Mitsubishi (Outlander PHEV) Tipo 1 Yazaki Renault (Zoe, Twizy y Kangoo) Tipo 2 Mennekes Seat (Mii electric) Tipo 2 Mennekes Skoda (Citigo iV) Tipo 2 Mennekes Smart (Fortwo/ forFour) Tipo 2 Mennekes Tesla (Model 3, Model S, X) Tipo 2 Mennekes Toyota (RAV4 PHEV) Tipo 1 Yazaki Volkswagen (ID.3, e-Golf y e-Up! Tipo 2 Mennekes Volvo (XC60, XC90 y V90) Tipo 2 Mennekes

Instalación monofásica o trifásica

Una vez que conocemos el tipo de punto de carga de nuestro coche eléctrico también nos conviene saber si la instalación de nuestra casa es monofásica o trifásica. Esto es algo que nos dirá el instalador. "Por norma habitual las instalaciones monofásicas son las más utilizadas en las viviendas convencionales", señala Carolina.

"Donde sí se suelen encontrar instalaciones trifásicas es en viviendas unifamiliares". "El hecho de que sea monofásico o trifásico hará que podamos cargar más o menos rápido. Por ejemplo, con un Yazaki en monofásico la carga es de hasta 7,4 kW, mientras que con un Mennekes en trifásico se puede cargar hasta 22 kW", afirma.

Manguera y enchufe del punto de carga.

Capacidad de carga del punto

Llega otro punto a tener en cuenta. Hablamos de la potencia del punto de carga. "Nosotros somos partidarios de instalar siempre un punto de carga de 7,4 kW. Hay que tener en cuenta que la diferencia de precio entre un punto de carga de 3,7 kW y de 7,4 kW en dinero es poco (unos 90 euros). Sin embargo, si haces una instalación a 7,4 kW te valdrá tanto ahora si adquieres un híbrido enchufable como en un futuro si cambias a un coche 100% eléctrico", afirma.

"El hecho de que tengas un cargador de 7,4 kW no quiere decir que tengas que subir la potencia contratada de tu casa", señala Carolina. "Puedes instalar un punto de carga a 7,4 kW y luego tener en casa menos potencia contratada", señala.

Con manguera o sin ella

También es necesario saber si nuestro punto de carga irá con manguera o sin ella. Hablamos de que el punto de carga sea solo el ‘aparato’ colgado de la pared, o bien sea el punto de carga más el cable y cargador que va directamente al coche.

Desde IonClick nos recomiendan comprar un punto de carga con cable incorporado. "Un eléctrico no puede ser un trastorno en el día a día. Cuando llegas a casa estás cansado y si tienes que sacar el enchufe del maletero y no lo encuentras porque no lo guardaste bien o está sucio y ves que te puedes manchar… Por ello nosotros solemos instalar puntos de carga que vengan con manguera, es decir con el cable", afirma esta responsable.

"Así, continúa Carolina, puedes guardar el que te viene con el vehículo como segundo cable o bien para cargar fuera de casa", afirma. "La otra opción sería instalar solo un ‘socket’, es decir un punto de carga sin la manguera", señala.

El técnico visita nuestra plaza de garaje antes de hacer el presupuesto.

Cofre de protección

Otro aspecto muy importante es el del cofre de protección. Y para explicarnos lo que supone el cofre de protección toma la palabra Víctor Yeste, técnico instalador de IonClick.

"Este cofre es obligatorio y se trata de un dispositivo que permite que, cuando pasas la potencia contratada, se pueda rearmar desde la vivienda. Si no tuvieras este dispositivo y se va la luz, tendrías que bajar físicamente al garaje. Además, si se va la luz y no lo rearmas el coche no cargará en toda la noche. Por ello, es obligatorio en un garaje comunitario", afirma.

"Lo que ocurre –afirma Víctor- es que es caro y no todos los instaladores lo están poniendo, pero desde aquí recalcamos que es obligatorio", afirma de forma contundente.

"Además, continúa este técnico, cuando los garajes empiecen a pasar inspecciones periódicas y vean que hay instalaciones sin legalizar… De ahí que sea muy importante que la instalación, bajo la normativa ITC BT 52, la haga un instalador certificado por el Ministerio de Industria. Esto no lo puede hacer cualquiera", señala.

Potencia contratada

Otra cuestión importante a tener en cuenta: la potencia contratada en casa. Hay que tener en cuenta en este sentido que la potencia contratada con nuestra compañía eléctrica será la misma para todo: domicilio y punto de carga del garaje.

Es entonces cuando nosotros le comentamos que en nuestro domicilio tenemos una potencia contratada de 3,3 kW a lo que la responsable de IonClick nos responde: "Para poder cargar un coche eléctrico el mínimo son 3,7 kW", afirma.

"Con esta potencia de la que me hablas, vas muy justo", afirma. "Es cierto que no hay un mínimo o un máximo de potencia para cargar un coche eléctrico. Pero lo que sí hay que buscar es un equilibrio entre la potencia contratada, el tipo de vehículo, la potencia del punto de carga y con todo ello hacer la ecuación perfecta", señala Carolina.

"Nosotros los que solemos recomendar es que se contraten 4,6 kW o incluso 5,75 kW. Cada salto de tramo es una media de entre 16 y 19 euros adicionales, aunque ahora con los contadores inteligentes ya no es necesario pasar de tramo sino que puedes adquirir ‘cantidades’ inferiores. Asimismo, también lo que hacemos es instalar además lo que se conoce como un balanceador de carga", afirma Carolina.

"Tiene un coste de unos 200 euros y se amortiza en menos de años, ya que con el balanceador no tienes que saltar de tramo", señala. "Lo que hace el balanceador es que cuando llegamos al domicilio y encendemos todos los aparatos eléctricos, este aparato prioriza los consumos del domicilio. Y así baja la potencia destinada al coche para que se consuma más potencia dentro de la casa. Y tú no notas nada", afirma.

En relación a la compañía eléctrica, ya sea eléctrica pura o comercializadora, desde IonClick señalan que no es necesario cambiar de empresa. Eso sí, nos recomiendan que nos informemos si hay algún plan para cargar el coche eléctrico.

"El coche eléctrico principalmente se carga por la noche y hay que asegurarse de que se aplique la hora valle donde el coste del kilovatio de media es de 0,09 euros, con impuestos incluidos. Pero también hay que tener cuidado con las horas pico ya que el kilovatio puede subir mucho hasta 0,22 euros o 0,24 euros… y eso es una barbaridad", afirma Carolina. "Y más ahora en tiempos de teletrabajo donde estamos más horas en casa", señala.

El punto de carga se controlará desde el contador de la vivienda.

Instalación

Es el momento de la instalación. Así que pedimos a Víctor y Carolina que nos acompañen al domicilio para comprobar cuántos metros de cable habría desde la plaza de garaje al contador. "No es necesario que nos den ningún permiso", afirma Carolina. "Basta con presentar un documento al administrador para decirle que se va a instalar en mi plaza de garaje un circuito exclusivo que irá desde mi contador a la plaza cuidando los centros estéticos comunes" afirma.

Mientras que Carolina nos explica este proceso, Víctor está midiendo los metros. Lo normal en una vivienda unifamiliar es que sean menos de cinco metros. Y en un garaje comunitario son entre 15 y metros. "Eso sí… tú tienes mucho más", me dice Víctor. "Aproximadamente serán unos 50 metros", afirma, lo que supondrá un incremento de la factura.

Imagen del contador de nuestra vivienda.

Cuánto cuesta la recarga

Llega la pregunta del millón… ¿Cuánto cuesta la recarga de un coche eléctrico? ¿Cuál es el coste cada 100 kilómetros? Pues bien para contestar a esta pregunta la claves es el precio del kWh en España.

Para intentar acercarnos al precio, nosotros hemos analizado nuestros recibos de la luz de los últimos 18 meses y nos ha salido que el consumo medio mensual de nuestra casa es de 250 kWh/mes y el precio del kWh según nuestra comercializadora es de 0,19 euros.

"Es un precio normal", nos dice Carolina. Según esta experta para calcular cuánto cuesta la movilidad eléctrica, habría que hacerlo con un precio de tarifa valle, más cercano a los 0,09 euros el kWh.

"Pero este es un buen ejemplo para saber cuánto sería el máximo del coste del coche eléctrico a día de hoy", afirma. Un gasto que recogemos en la siguiente tabla dependiendo de consumo de cada modelo, del coste del kWh y de los kilómetros recorridos al año:

Consumo real Consumo en 10.000 km Consumo en 15.000 km Coste del kWh Coste cada 100 km Coste cada 10.000 km Coste cada 15.000 km Seat Mii 12 kWh 1.200 kWh 1.800 kWh 0,19 € 2,28 € 228 € 342 € Renault Zoe 15 kWh 1.500 kWh 2.225 kWh 0,19 € 2,85 € 285 € 427 € Peugeot e-208 15 kWh 1.500 kWh 2.225 kWh 0,19 € 2,85 € 285 € 427 € Hyundai Kona 17 kWh 1.700 kWh 2.550 kWh 0,19 € 3,23 € 323 € 484 € Peugeot e-2008 18 kWh 1.800 kWh 2.700 kWh 0,19 € 3,42 € 342 € 513 € Audi e-tron 25 kWh 2.500 kWh 3.750 kWh 0,19 € 4,75 € 475 € 712 € Mercedes EQC 25 kWh 2.500 kWh 3.750 kWh 0,19 € 4,75 € 475 € 712 €

Una vez recibido el presupuesto, firmamos el contrato de instalación.

Cuánto cuesta el punto de carga

Llega el momento de la verdad, ya sabemos que cargar un coche de 50 kW (un Peugeot e-208, un Opel Corsa-e, con una autonomía que ronda los 300 km) puede costar entre 4 euros (si el precio del KWh es de 0,08 céntimos) y 9,5 euros (si el precio del kWh es de 0,19 euros). Sin embargo… ¿Y qué precio tiene la instalación del punto de recarga?

Pues bien desde IonClick nos lo explican con un ejemplo práctico. El coste de un punto de carga para nuestro domicilio sería el siguiente:

Concepto Marca Modelo Tipo Precio Punto de carga Circuitor eNext M-C2 Tipo 2 Mennekes 7,4 kW 695 € Cofre protección y rearme Cofret V8 2P 40 AS DRA 265 € Instalación de 15 a 20 metros 320 € Boletín eléctrico 150 € Total sin IVA 1.430 € IVA 300,30 € Total con IVA 1.730,30 €

Por lo tanto, ya tenemos la respuesta a la pregunta inicial de este reportaje. Un punto de carga, de buena calidad y capacidad, tiene un precio para nuestra casa con impuestos incluidos de 1.730 euros.

Imagen del presupuesto personalizado.

A esta cifra habría que restarle, eso sí, los descuentos del Plan Moves, que están aprobados si bien ahora falta que los ejecuten las comunidades autónomas. Unos descuentos del 30% que podrían aplicarse al punto de carga, cofre e instalación, pero no al boletín.

Por tanto estaríamos hablando, según nos confirman desde IonClick, que, aproximadamente, el precio del punto de carga para nuestro coche eléctrico con las ayudas del Plan Moves incluidas sería de unos 1.300 euros.