Cataluña recibe el doble de ayudas al coche eléctrico que Madrid pese a vender una tercera parte

Todo aquel que compra un coche eléctrico o bien instala un punto de recarga puede solicitar unas ayudas económicas para que esta apuesta por la movilidad sostenible suponga una menor inversión. En concreto, para los particulares son ayudas de 4.500 euros para la compra de un coche eléctrico, 2.500 euros para la compra de un coche híbrido enchufable y alrededor de 1.000 euros (esta cifra varía dependiendo de cada instalación) para la instalación de puntos de recarga.

Estas ayudas son fondos que provienen de la Unión Europea y más en concreto del plan de recuperación ‘NextGenerationEU’, que según Bruselas suponen una cantidad de dinero de 806.900 millones de euros reservada a "salir reforzados de la pandemia y transformar la economía".

Unas subvenciones a la compra de un coche eléctrico o a la instalación de un punto de recarga que se enmarcan dentro de lo que se conoce como Plan Moves 3, aprobado en 2021 en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Estos fondos tenían como presupuesto inicial 400 millones (si bien como luego veremos se han ido ampliando) que se repartieron según el número de habitantes de cada comunidad autónoma tal y como recoge el BOE y reproducimos a continuación:

Nº CCAA Ayuda Inicial (euros) 1 Andalucía 71.353.165 2 Cataluña 65.587.765 3 Madrid 57.152.998 4 Comunidad Valenciana 42.632.398 5 Galicia 22.775.753 6 Castilla y León 20.188.644 7 País Vasco 18.718.371 8 Canarias 18.342.808 9 Castilla-La Mancha 17.240.773 10 Murcia 12.739.521 11 Aragón 11.206.480 12 Baleares 9.875.856 13 Extremadura 8.969.182 14 Asturias 8.588.130 15 Navarra 5.573.749 16 Cantabria 4.913.764 17 La Rioja 2.696.806 18 Melilla 734.032 19 Ceuta 709.805 Total 400.000.000

Andalucía, Cataluña y Madrid

Unas ayudas que son más cuantiosas en Andalucía y Cataluña frente a Madrid porque se han seguido criterios de reparto territorial, tomando como referencia el padrón municipal del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Analizando las ayudas iniciales concedidas y los porcentajes de población se puede comprobar que las ayudas iniciales son exactamente las mismas que la proporción de población en España según el INE:

Nº CCAA Ayuda Inicial Porcentaje ayudas Población % Población 1 Andalucía 71.353.165 17,8% 8.472.407 17,8% 2 Cataluña 65.587.765 16,4% 7.763.362 16,4% 3 Madrid 57.152.998 14,2% 6.751.251 14,2% 4 Comunidad Valenciana 42.632.398 10,6% 5.058.138 10,6% 5 Galicia 22.775.753 5,7% 2.695.645 5,7% 6 Castilla y León 20.188.644 5% 2.383.139 5% 7 País Vasco 18.718.371 4,7% 2.213.993 4,7% 8 Canarias 18.342.808 4,6% 2.172.944 4,6% 9 Castilla-La Mancha 17.240.773 4,3% 2.049.562 4,3% 10 Aragón 11.206.480 2,8% 1.326.261 2,8%

Plan Moves

Una vez consumido el presupuesto inicial de 400 millones según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, todas las comunidades autónomas ya han pedido una primera ampliación de fondos, que en total suma 332,78 millones. Estos son adicionales, por tanto, a los 400 millones iniciales sumando así 732,78 millones de euros.

Una ampliación de fondos cuyo criterio de asignación ha sido el volumen de la demanda, de tal manera que aquellas comunidades que agotaban sus fondos antes y tenían más demanda, podían solicitar las ayudas.

De esta manera, aquí se puede ver cómo Navarra, Cataluña o la Comunidad Valenciana han solicitado una mayor proporción de las ayudas que las iniciales conseguidas por población. Por el contrario, Murcia, Madrid y Andalucía son las comunidades que más han visto disminuida la proporción en esta primera ampliación.

Nº CCAA Ampliación 1 Porcentaje de la ampliación Porcentaje inicial Diferencia 1 Navarra 17.840.000 euros 5,4% 1,39% +4% 2 Cataluña 65.587.765 euros 19,7% 16,4% +3,3% 3 Comunidad Valenciana 42.632.398 euros 12,8% 10,6% +2,2% 4 Galicia 22.775.753 euros 6,84% 5,7% +1,1% 5 Castilla y León 20.188.644 euros 6% 5% +1% 6 País Vasco 18.923.084 euros 5,7% 4,7% +1% 7 Castilla-La Mancha 17.240.773 euros 5,2% 4,3% +0,9% 8 Asturias 10.000.000 euros 3% 2,1% +0,9% 9 Extremadura 8.969.182 euros 2,7% 2,2% +0,5% 10 Canarias 13.870.184 euros 4,2% 4,6% +0,4% 11 Cantabria 5.350.000 euros 1,6% 1,2% +0,4% 12 Baleares 8.400.000 euros 2,5% 2,5% +0% 13 La Rioja 2.196.806 euros 0,66% 0,67% -0,01% 14 Aragón 8.205.000 euros 2,5% 2,8% -0,3% 15 Murcia 6.068.000 euros 1,8% 3,2% -1,4% 16 Madrid 30.750.000 euros 9,24% 14,2% -4,96% 17 Andalucía 33.784.668 euros 10,1% 17,8% -7,7% Total 332.782.258 euros

Si lo que hacemos es analizar cómo ha variado el porcentaje inicial de las primeras ayudas y cuál ha sido el porcentaje de la primera ampliación tenemos las diferencias de hasta un 4% para Navarra, un 3,3% para Cataluña y un 2,2% para la Comunidad Valenciana; frente a Madrid, que ha visto como la diferencia es negativa, del 4,96%, o Andalucía, donde baja al 7,7%.

Y si lo que hacemos es estudiar cómo han aumentado en lo que a porcentaje se refiere de unas primeras ayudas proporcionales por censo a una primera ampliación según la demanda vemos que las diferencias quedan de la siguiente manera:

Nº CCAA Ayuda Inicial Ampliación 1 Aumento de la ampliación 1 Navarra 5.573.749 17.840.000 320% 2 Asturias 8.588.130 10.000.000 116% 3 Cantabria 4.913.764 5.350.000 109% 4 País Vasco 18.718.371 18.923.085 101% 5 Cataluña 65.587.765 65.587.765 100% 6 Comunidad Valenciana 42.632.398 42.632.398 100% 7 Galicia 22.775.753 22.775.753 100% 8 Castilla y León 20.188.644 20.188.644 100% 9 Extremadura 8.969.182 8.969.182 100% 10 Castilla-La Mancha 17.240.773 17.240.773 100% 11 Baleares 9.875.856 8.400.000 85% 12 La Rioja 2.696.806 2.196.806 81% 13 Canarias 18.342.808 13.870.184 75% 14 Aragón 11.206.480 8.205.000 73% 15 Madrid 57.152.998 30.750.000 53% 16 Murcia 12.739.521 6.068.000 48% 17 Andalucía 71.353.165 33.784.668 47%

Segunda ampliación

Una vez que todas las comunidades han pedido ya una primera ampliación, hay que sumar ahora que algunas comunidades ya han pedido una segunda ampliación. En este sentido, Cataluña, Aragón y Baleares llevan ya dos ampliaciones, frente al resto de comunidades que solo han recibido una ampliación.

En concreto, las ayudas conseguidas en esta segunda ampliación han sido de 88,6 millones de euros, que se reparten de la siguiente manera, según el IDAE:

Nº CCAA Ampliación 2 1 Cataluña 65.587.765 2 Aragón 14.720.000 3 Baleares 8.300.000 Total 88.607.765

Por tanto, si lo que hacemos es sumar también la segunda ampliación y observar el porcentaje de ampliación, respecto a la cantidad inicial, a continuación podemos ver las comunidades que han recibido más ayudas y las que menos:

Nº CCAA Ayuda Inicial Ampliación total Porcentaje de ampliación 1 Navarra 5.573.749 17.840.000 320% 2 Aragón 11.206.480 34.131.480 204% 3 Cataluña 65.587.765 131.175.530 200% 4 Baleares 9.875.856 16.700.000 169% 5 Asturias 8.588.130 10.000.000 116% 6 Cantabria 4.913.764 5.350.000 109% 7 País Vasco 18.718.371 18.923.085 101% 8 Comunidad Valenciana 42.632.398 42.632.398 100% 9 Galicia 22.775.753 22.775.753 100% 10 Castilla y León 20.188.644 20.188.644 100% 11 Extremadura 8.969.182 8.969.182 100% 12 Castilla-La Mancha 17.240.773 17.240.773 100% 13 La Rioja 2.696.806 2.196.806 81% 14 Canarias 18.342.808 13.870.184 75% 15 Madrid 57.152.998 30.750.000 53% 16 Murcia 12.739.521 6.068.000 48% 17 Andalucía 71.353.165 33.784.668 47%

Cataluña lidera las ayudas

Lo cierto es que sumando todas las ayudas -las primeras concedidas, la primera ampliación de todas ellas y la segunda ampliación de solo unas pocas- Cataluña es la comunidad que lidera las subvenciones con casi un 24% del total de los fondos repartidos; seguida de Andalucía, con algo menos del 13%, y de Madrid. con cerca del 10,7%.

Nº CCAA Ayuda Inicial Ampliación 1 Ampliación 2 Total % Total 1 Cataluña 65.587.765 65.587.765 65.587.765 196.763.295 23,9% 2 Andalucía 71.353.165 33.784.668 0 105.137.833 12,8% 3 Madrid 57.152.998 30.750.000 0 87.902.998 10,7% 4 Comunidad Valenciana 42.632.398 42.632.398 0 85.264.796 10,3% 5 Galicia 22.775.753 22.775.753 0 45.551.506 5,5% 6 Castilla y León 20.188.644 20.188.644 0 40.377.288 4,9% 7 País Vasco 18.718.371 18.923.085 0 37.641.456 4,6% 8 Castilla-La Mancha 17.240.773 17.240.773 0 34.481.546 4,2% 9 Aragón 11.206.480 8.205.000 14.720.000 34.131.480 4,15% 10 Canarias 18.342.808 13.870.184 0 32.212.992 3,9% 11 Baleares 9.875.856 8.400.000 8.300.000 26.575.856 3,2% 12 Navarra 5.573.749 17.840.000 0 23.413.749 2,8% 13 Murcia 12.739.521 6.068.000 0 18.807.521 2,9% 14 Asturias 8.588.130 10.000.000 0 18.588.130 2,3% 15 Extremadura 8.969.182 8.969.182 0 17.938.364 2,2% 16 Cantabria 4.913.764 5.350.000 0 10.263.764 1,2% 17 La Rioja 2.696.806 2.196.806 0 4.893.612 0,6% 18 Melilla 734.032 0,00 0 734.032 0,09% 19 Ceuta 709.805 0,00 0 709.805 0,08% Total 400.000.000 332.782.258,21 88.607.765 821.390.023

Una vez que conocemos las ayudas que han recibido cada una de las comunidades, es el momento de analizar cuántos coches electrificados -es decir híbridos enchufables y eléctricos- se han matriculado en cada una de las comunidades.

Y para conocerlo tomaremos las últimas estadísticas de Anfac correspondientes al período que lleva el Plan Moves 3 y que se corresponde desde el año 2021 y hasta la actualidad, el mes de marzo de 2023. Son las siguientes:

Nº CCAA Ventas 2021 Ventas 2022 Ventas 2023 Ventas total Cuota 1 Madrid 34.164 38.240 13.196 85.600 46% 2 Cataluña 10.293 13.053 4.248 27.594 15% 3 Comunidad Valenciana 5.261 6.567 2.353 14.181 7,7% 4 Andalucía 4.865 5.783 1.988 12.636 6,8% 5 Canarias 3.030 4.337 1.364 8.731 4,7% 6 Castilla La Mancha 2.057 2.455 974 5.486 3% 7 País Vasco 2.086 2.459 835 5.380 2,9% 8 Galicia 1.819 2.090 656 4.565 2,5% 9 Baleares 1.508 1.916 633 4.057 2,2% 10 Castilla León 1.556 1.911 631 4.098 2,2% 11 Aragón 1.014 1.558 496 3.068 1,6% 12 Murcia 950 1.176 431 2.557 1,4% 13 Asturias 797 978 252 2.027 1,1% 14 Navara 620 761 298 1.679 0,9% 15 Extremadura 348 508 181 1.037 0,6% 16 Cantabria 464 501 156 1.121 0,6% 17 La Rioja 197 278 119 594 0,3% 18 Ceuta y Melilla Total 71.079 84.645 28.811 184.411

Por tanto, esta clasificación nos dice que Madrid tiene el mayor porcentaje de cuota de eléctricos (un 46%), seguido de Cataluña (15%) y Comunidad Valenciana (7,7%). Una mayor cuota que hay que señalar que no solo viene de venta de particulares, sino también de matriculación de empresas y coches compartidos.

Sin embargo, y pese a que tiene la mayor cuota en eléctricos, Madrid no recibe el mayor número de ayudas (en este sentido cabe señalar que no hemos podido contabilizar las ayudas a los puntos de recarga porque no hay un registro público de los puntos de carga que tiene cada comunidad).

Cataluña vs Madrid

Puestos en contacto con el IDAE para preguntar por qué Cataluña recibe más ayudas que Madrid, señalan que este organismo "coordina el programa, si bien son las comunidades autónomas las que gestionan directamente y lanzan sus propias convocatorias de ayudas, reciben las solicitudes, las tramitan y las conceden o deniegan".

"A partir de la asignación inicial -continúa el IDAE- luego cada comunidad autónoma puede solicitar ampliaciones de fondos en función del número de peticiones de ayudas que haya recibido en su territorio y del ritmo que lleve en su tramitación. No todas van al mismo ritmo ni están gestionando con la misma agilidad por razones que el IDAE no va a entrar a valorar", han señalado.

Imagen de un coche eléctrico cargando.

"Las ampliaciones de presupuesto siempre son a petición de las comunidades y se aprueban siempre que haya demanda y presupuesto disponible. Hasta la fecha todas las comunidades (salvo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) han solicitado al menos una primera ampliación de presupuesto", continúan.

Por lo tanto, y aquí está la clave, desde el IDAE dejan caer que no todas las comunidades están llevando el mismo ritmo a la hora de pedir las ayudas. Este argumento que proviene del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico también tiene muchos puntos en común con la visión del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En este sentido, el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Francisco Blanco, señaló hace unos días que el principal retraso en el despliegue de las ayudas englobadas en el Plan Moves III deriva de los "atascos enormes" originados en las comunidades autónomas, con mención especial a la Comunidad de Madrid.

Y en esta línea se ha pronunciado en otras ocasiones la que fue ministra de Industria, Reyes Maroto, ahora candidata a la alcaldía de Madrid.

De hecho, Maroto llegó a pedir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que agilice las entregas de las ayudas del Plan Moves III, destinadas a incentivar la compra de vehículos eléctricos y que, a su juicio, tienen "muchos retrasos" en su concesión.

Madrid pide otra ampliación

Puestos en contacto con la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y ante la pregunta de si Madrid ha pedido más ayudas, desde este organismo señalan que actualmente "se está tramitando una nueva ampliación de 23 millones de euros". Una ayuda, por tanto, que una vez conseguida seguiría siendo muy inferior a los 65 millones ya conseguidos por Cataluña.

Y ante la pregunta de cuándo espera Madrid recibir estos fondos desde la consejería señalan que "una vez solicitada la ampliación depende de la agilidad de IDAE en tramitar la ampliación, ya que tiene que reunir a su consejo de administración para aprobar la solicitud".

Punto de recarga público de coche eléctrico.

En este sentido, también afirman desde la Comunidad de Madrid que "actualmente se han concedido ayudas por el 100% de los fondos disponibles y se han pagado ya 13,1 millones de euros a los madrileños. A día de hoy hay 7.900 solicitudes en lista de espera del programa Moves 3 que podrán ser atendidas cuando se apruebe la nueva ampliación", han dicho.

Por último, y ante la pregunta de por qué la concesión de fondos a Madrid va con retraso, cuando es líder en el coche eléctrico, desde la consejería afirman que la región "fue de las primeras en solicitar la ampliación del programa Moves. Nuestra Comunidad es una de las más diligentes en la gestión de las ayudas de Moves y a principio de año estaba el 100% de las ayudas concedidas".

"Para solicitar ampliación estuvimos esperando a que se solucionara nuestra reclamación de recibir fondos adicionales para la tramitación de las ayudas. Finalmente se aprobó la reclamación de la Comunidad de Madrid de más fondos destinados a la gestión de estas ayudas para todas las comunidades en marzo, por lo que se desbloqueó la solicitud de más fondos", señalan.

"Desde el Ministerio no se facilita información del grado de desempeño de las distintas Comunidades, si bien las ultimas publicadas Madrid estaba a la cabeza", concluyen.

Qué dicen los fabricantes

Fuentes de Anfac, la asociación que agrupa a la gran mayoría de marcas de vehículos, señalan que "en la reunión con el presidente del Gobierno se le expresó nuestra gratitud por haber dotado con 1.200 millones de ayudas al plan Moves".

Sin embargo, apuntan que "se le hizo saber -porque no lo sabía- que los usuarios tardan dos años en recibir las ayudas y se le trasladó que no era un problema de presupuesto, si no de eficacia de los planes, ya que el dinero se pierde entre la burocracia del Estado y las comunidades autónomas".

Duración de las ayudas

Lo cierto es que cuando un usuario de Madrid solicita las ayudas del Plan Moves el mensaje que recibe es el siguiente: "Al no existir actualmente fondos disponibles, su expediente queda registrado en lista de espera que se gestionará por orden cronológico, a la espera de la disponibilidad de fondos".

Un mensaje, por tanto, que puede generar confusión ante las argumentaciones del IDAE. Desde el organismo señalan que "todavía hay cerca de 500 millones disponibles hasta el 31 de diciembre de 2023".

De ahí que desde el IDAE se "anime a las administraciones autonómicas a tramitar y resolver las solicitudes de ayudas del Plan Moves III con la mayor celeridad posible en beneficio de sus ciudadanos", recalcan.

Aunque todavía no se ha hecho efectiva la segunda ampliación de Madrid, si sumáramos los 23 millones que dice la Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso que va a solicitar, tendríamos que esta comunidad habrá recibido cerca de 110 millones de euros.

Se trata de una cifra que es casi la mitad que las que ya ha conseguido Cataluña, que va por cerca de 200 millones de euros. Unas diferencias, por tanto, que siguen sorprendiendo ya que casi el 50% de los coches con enchufe de España se matricula en Madrid, frente al 15% de Cataluña.

