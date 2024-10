Colas kilométricas en el Dia para hacerse con este ambientador tirado de precio: huele a "coche nuevo"

Viajar en coche es una experiencia única, tanto para el conductor como para los pasajeros. Es fundamental sentirse a gusto y cómodo, y parte de ello tiene mucho que ver con el aroma que se desprenda en el interior.

Por esta razón, los ambientadores para coches se han vuelto imprescindibles para muchos. Y Dia, una de las cadenas de supermercados que siempre está a la vanguardia del mercado, ofrece una excelente opción para mantener un buen olor en el interior de nuestro vehículo.

Se trata del ambientador 'Coche y Hogar' de su marca Imaqe, que tiene un diseño práctico para colocarlo en el espejo retrovisor de la parte delantera. No solo perfuma con un fresco aroma a limpio, sino que también ayuda a eliminar cualquier mal olor que pueda surgir, ya sea por el uso del aire acondicionado o por los olores propios.

Ambientador para coche. Dia.

El ambientador viene en un práctico formato para colocar sin riesgo a que se derrame. Podrá utilizarse durante varias semanas, renovando el aroma de tu coche y llenándolo de frescura para un ambiente agradable en todos tus trayectos.

La verdad es que es una solución realmente práctica que te permitirá eliminar los aromas persistentes sin enmascararlos. No obstante, esta duración puede variar dependiendo de la temperatura exterior.

Además, como viene siendo habitual, uno de los atractivos de esta cadena es el coste que tiene. Dia vende este ambientador por solo 1,85 euros; un precio realmente económico teniendo en cuenta la increíble calidad que suelen tener los productos de esta superficie.

No obstante, si esta fragancia no te convence, en dicho supermercado se puede encontrar de todo tipo de aromas, desde frutos del bosque, menta, brisa marina e incluso a colonia de bebé. Asimismo, la superficie también dispone de otros formatos como por ejemplo, para armarios y cajones, en formato spray, de pared y difusor, como en varitas de distintos olores, de enchufe y a pilas.

Qué tener en cuenta

Tal y como conocemos la mayoría, llevar un ambientador en el espejo retrovisor del coche sí está permitido; como también lo está colgar del retrovisor una cinta, un crucifijo, etc.

Sin embargo, hay ocasiones en las que si lo colocamos mal y este nos impide una correcta visibilidad de la vía, los agentes de Tráfico nos pueden sancionar en base a lo que dice el artículo 19 del Reglamento General de Circulación.

En este sentido, la Dirección General de Tráfico es muy clara al respecto y prohíbe circular con un coche cuya superficie acristalada no permita al conductor la visibilidad total de la vía. Y es que en ocasiones estos objetos son tan voluminosos que ponen en peligro la visibilidad.

Por lo tanto, queda en cierta manera a la interpretación de los agentes. En caso de que consideran que la superficie acristalada del coche no está lo suficientemente despejada o que el ambientador ocupa gran parte de la visión a través de la luna o del propio retrovisor, tráfico podría interponer una multa de hasta 200 euros.

Remedios caseros

No obstante, colocar ambientador no es la única solución ante este problema tan común en el coche. Como no podía ser de otra manera, existen cientos de remedios caseros para que el interior del vehículo huela siempre bien y sin gastarse dinero.

Uno de estos métodos infalibles se ha viralizado en los últimos tiempos en redes sociales. Se trata del 'truco de la pinza de madera'. Una técnica muy poco conocida que permite mantener un buen aroma en el interior del coche sin necesidad de comprar ambientadores u otros productos que dejen buen olor.

La técnica de la pinza de madera es muy sencilla. Consiste, como su propio nombre indica, en coger una pinza de madera, de las que todo el mundo tiene en casa, y rociarla con el aroma que nosotros queramos. Lo ideal es utilizar aceites naturales.

La madera cogerá bien el olor y hará que este se extienda por todo el vehículo, eliminando los malos olores y consiguiendo un resultado excepcional.