Este SUV eléctrico quiere ser un rival de Audi, Mercedes y BMW... ¿Lo conseguirá? Lo analizamos

Polestar es una marca de nueva creación. Nació como una división deportiva de Volvo y poco después se escindió como marca independiente. De ello hace sólo unos pocos años, ya que su primer modelo fue en 2019 el Polestar 2.

Desde entonces, Polestar, de la que el 18% es de Volvo, ha vivido momentos difíciles. Por ejemplo, en 2022, solo tres años después de su primer lanzamiento, las pérdidas de la empresa eran de 1.204 millones de euros. Y el año pasado, esas pérdidas aumentaron hasta los 1.363 millones. Por tanto, podemos señalar que es una marca que todavía no ha dado beneficios, si bien en 2024 las pérdidas se han reducido ligeramente un 6,3% hasta los 420 millones euros en el primer semestre.

Unas pérdidas que provienen principalmente porque las ventas de los coches eléctricos van más lentas de lo esperado. Además, también tiene que ver el hecho de que Polestar solo cuente con el Polestar 2 hasta la fecha. Todo esto ha generado la salida de su actual presidente Hakan Samuelsson, que será sustituido por Winfried Vahland, que tiene como principal objetivo llevar a la compañía a números negros.

El Polestar 4 es un rival de modelos como el Audi Q6 e-tron o el BMW iX3.

Ahora, sin embargo, la gama de Polestar se amplía y lo hace con dos nuevos modelos, el Polestar 3 y el Polestar 4. Este último es el que hemos tenido oportunidad de probar en EL ESPAÑOL.

El Polestar 4 es un SUV grande de diseño deportivo o coupé y sistema de propulsión 100% eléctrico. Tiene una longitud de 4,84 metros, 2,00 metros de ancho y 1,53 metros de alto. La batalla es de 2,99 metros. Con estas dimensiones el Polestar 4 compite en una categoría en la que hay diversos SUV grandes premium, como por ejemplo:

El Polestar 4 destaca por no tener visibilidad en la parte trasera ya que no tiene luneta.

A continuación, en la siguiente tabla repasamos las medidas de todos los SUV eléctricos situados entre los 4,5 metros y los 5,05 metros.

Modelo Largo Ancho Alto Batalla Maletero BMW iX1 4,50 1,84 1,61 2.69 490 Audi Q4 e-e-Tron 4,58 1,86 1,63 2,76 520 Audi Q4 e-tron Sportback 4,58 1,86 1,61 2,76 535 Mercedes EQB 4,68 1,83 1,66 2,82 495 BMW iX3 4,73 1,89 1,66 2,86 510 Tesla Model Y 4,75 1,92 1,62 2,89 854 Mercedes EQC 4,76 1,88 1,62 2,87 500 Audi Q6 e-tron 4,77 1,93 1,65 2,89 526 Lexus RZ 4,80 1,89 1,63 2,85 522 Polestar 4 4,84 2,00 1,53 2,99 526 Mercedes EQE SUV 4,86 1,94 1,68 3,03 520 Voyah Free 4,90 1,95 1,64 2,96 632 Polestar 3 4,90 1.96 1.61 2.98 484 Audi Q8 4,91 1,93 1,63 2,92 569 BMW iX 4,95 1,96 1,70 3.00 500 Volvo EX90 5,03 1,96 1,74 2,98 692 Tesla Model X 5,05 1,99 1,68 2,96 1.273

Y en esta otra tabla sumamos también los SUV de entre 4,5 y 5,01 metros de marcas generalistas:

Modelo Largo Ancho Alto Batalla Maletero Volkswagen ID.4 4,58 1,85 1,61 2,76 543 Volkswagen ID.5 4.58 1,85 1.62 2,76 550 Nissan Ariya 4,59 1,85 1,66 2,77 468 Hyundai Ioniq 5 4,63 1,90 1,60 3,00 531 Skoda Enyaq iV 4,65 1,88 1,61 2,76 585 Skoda Enyaq Coupé 4,65 1,88 1,60 2,76 570 MG Marvel R 4,67 1,92 1,62 2,80 357 Kia EV6 4,68 1,88 1,55 2,90 490 Subaru Solterra 4,69 1,86 1,65 2,85 452 Toyota BZ4x 4,69 1,86 1,60 2,85 452 Ford Mustang Match-e 4,71 1,88 1,59 2,98 402 Kia EV9 5,01 1,98 1,75 3,10 828

Interior del Polestar 4.

De dónde viene el Polestar 4

El Polestar 4 es un coche que se fabrica en China y en Corea del Sur y que proviene de una plataforma que utiliza también el Grupo Geely en otras firmas como Volvo y Zeekr. En concreto, la plataforma del Polestar 4 también la llevan el Volvo EM90 y el Zeekr 001.

Otro aspecto interesante y quizás lo más llamativo del coche es que la zaga del vehículo no cuenta con luneta y por tanto no se puede ver a través de un cristal como en la mayoría de los coches lo que ocurre detrás de nosotros. Para solucionar esta característica que proviene del diseño, Polestar ha introducido una cámara en la aleta de tiburón del techo. Y esto hará que el retrovisor interior sea digital, algo a lo que nosotros no hemos conseguido acostumbrarnos en una corta toma de contacto.

En cuanto a la gama de motores, están disponibles los siguientes niveles de potencia:

Modelo Motores CV Tracción Polestar 4 1 272 CV 4x2 Polestar 4 2 544 CV 4x4

Cuadro de instrumentos del Polestar 4.

Analizando el resto de características técnicas de las versiones, vemos que comparten la misma capacidad de batería y las principales diferencias están en el hecho de que la versión más potente cuenta con dos motores, una autonomía similar que ronda los 600 kilómetros y unas prestaciones sobresalientes en la versión más potente:

Polestar 4 Polestar 4 Potencia 272 CV 544 CV Capacidad batería 94 kWh 94 kWh Peso 2.230 kg 2.355 kg Arquitectura 400v 400v Autonomía WLTP 620 km 590 km Velocidad 200 km/h 200 km/h Aceleración 7,1 segundos 3,8 segundos Consumo WLTP 17,8 kWh 18,7 kWh Carga en AC 22 kW 22 kW Carga max en DC 200 kW 200 kW

Analizando la versión menos potente con el resto de competidores vemos que el Polestar 4 está en una posición intermedia:

Modelo Motores CV Tracción Mercedes EQE 300 SUV 1 245 CV 4x2 Audi Q6 e-tron 1 251 CV 4x2 Polestar 4 1 272 CV 4x2 Volvo EX90 1 280 CV 4x2 Mercedes EQE 350 SUV 1 292 CV 4x2 Polestar 3 1 300 CV 4x2 Audi Q6 e-tron 1 300 CV 4x2

Y aquí vemos la versión más potente cómo queda entre el resto de competidores, siendo de las más potentes:

BMW iX 2 326 CV 4x4 Audi Q8 e-tron 2 340 CV 4x4 Kia EV9 2 385 CV 4x4 Audi Q6 e-tron 2 387 CV 4x4 Audi Q8 e-tron 2 408 CV 4x4 Mercedes EQE SUV 2 408 CV 4x4 Volvo EX90 2 408 CV 4x4 Polestar 3 1 489 CV 4x4 Voyah Free 2 490 CV 4x4 Audi Q8 e-tron 2 503 CV 4x4 Audi Q6 e-tron 2 517 CV 4x4 Volvo EX90 2 517 CV 4x4 BMW iX 2 523 CV 4x4 Polestar 4 2 544 CV 4x4 BMW iX 2 620 CV 4x4 Tesla Model X 2 670 CV 4x4 Tesla Model X 3 1.020 CV 4x4

En la siguiente tabla se puede ver cómo queda el Polestar 4 como uno de los más rápidos en la versión más potente...

Modelo CV 0-100 km/h km/h Tesla Model X 1.020 CV 2,6 segundos 262 km/h Polestar 4 544 CV 3,8 segundos 200 km/h BMW iX 620 CV 3,8 segundos 250 km/h Tesla Model X 670 CV 3,9 segundos 250 km/h Audi Q6 e-tron 517 CV 4,4 segundos 230 km/h Voyah Free 490 CV 4,4 segundos 200 km/h Audi Q8 e-tron 503 CV 4,5 segundos 210 km/h BMW iX 523 CV 4,6 segundos 200 km/h Volvo EX90 517 CV 4,9 segundos 180 km/h Mercedes EQE SUV 408 CV 4,9 segundos 210 km/h Polestar 3 489 CV 5 segundos 210 km/h Kia EV9 385 CV 5,3 segundos 200 km/h Audi Q8 e-tron 408 CV 5,6 segundos 200 km/h Volvo EX90 408 CV 5,9 segundos 180 km/h Audi Q6 e-tron 443 CV 5,9 segundos 210 km/h Audi Q8 e-tron 340 CV 6 segundos 200 km/h BMW iX 326 CV 6,1 segundos 200 km/h Audi Q6 e-tron 326 CV 6,6 segundos 210 km/h Mercedes EQE 350 SUV 292 CV 6,7 segundos 210 km/h Audi Q6 e-tron 251 CV 7 segundos 210 km/h Polestar 4 272 CV 7,1 segundos 200 km/h Mercedes EQE 300 SUV 245 CV 7,6 segundos 210 km/h Polestar 3 300 CV 7,8 segundos 180 km/h Volvo EX90 280 CV 8,4 segundos 180 km/h

Batería del Polestar 4

Siguiendo con la batería, tal y como hemos señalado el Audi Polestar 4 cuenta con una batería de 100 kWh brutos (94 kWh netos).

Llega el momento de hablar de la capacidad de carga y de la autonomía. Se trata de dos aspectos clave, en los que el Polestar 4 tiene una potencia máxima de carga de 200 kW. Por tanto, esto significa que con una parada de 30 minutos en un punto de recarga ultrarrápido se puede recargar del 10% al 80%.

En la siguiente tabla se puede ver como el Audi Q6 e-tron cuenta con una de las baterías más capaces del mercado y que, además, se caracteriza por ser más ligero que otros posibles rivales:

Modelo Batería Peso BMW iX 76 kWh 2.440 kg Audi Q6 e-tron 77 kWh 2.125 kg Mercedes EQE 300 SUV 91 kWh 2.440 kg Audi Q8 e-tron 95 kWh 2.585 kg Mercedes EQE SUV 96 kWh 2.560 kg Mercedes EQE 350 SUV 96 kWh 2.430 kg Kia EV9 99,8 kWh 2.664 kg Polestar 4 100 kWh 2.230 kg Audi Q6 e-tron 100 kWh 2.200 kg Tesla Model X 100 kWh 2.415 kg Volvo EX90 104 kWh 2.590 kg Voyah Free 106 kWh 2.340 kg Polestar 3 111 kWh 2.584 kg BMW iX 111 kWh 2.580 kg BMW iX 111 kWh 2.659 kg Volvo EX90 111 kWh 2.811 kg Audi Q8 e-tron 114 kWh 2.585 kg

Y por último en esta tabla se pueden ver los consumos, donde el Audi Q6 e-tron está por encima de todos los competidores:

Modelo CV Batería Autonomía Consumo Peso Audi Q6 e-tron 251 CV 77 kWh 533 km 16 kWh 2.125 kg Audi Q6 e-tron 326 CV 94,9 kWh 634 km 16,8 kWh 2.275 kg Audi Q6 e-tron 443 CV 94,9 kWh 618 km 17,2 kWh 2.400 kg Audi Q6 e-tron 517 CV 94,9 kWh 590 km 17,7 kWh 2.425 kg Polestar 4 272 CV 94 kWh 620 km 17,8 kWh 2.230 kg Mercedes EQE 300 SUV 245 CV 91 kWh 576 km 18,1 kWh 2.440 kg Mercedes EQE 350 SUV 292 CV 96 kWh 617 km 18,1 kWh 2.430 kg Polestar 4 544 CV 94 kWh 590 km 18,7 kWh 2.355 kg Mercedes EQE SUV 408 CV 96 kWh 593 km 18,8 kWh 2.560 kg Polestar 3 300 CV 111 kWh 650 km 18,9 kWh 2.584 kg Tesla Model X 670 CV 100 kWh 576 km 19,1 kWh 2.415 kg BMW iX 326 CV 76 kWh 435 km 19,4 kWh 2.440 kg BMW iX 523 CV 111 kWh 628 km 19,7 kWh 2.580 kg Polestar 3 489 CV 111 kWh 631 km 19,7 kWh 2.584 kg Volvo EX90 280 CV 104 kWh 580 km 19,9 kWh 2.590 kg Voyah Free 490 CV 106 kWh 500 km 20,2 kWh 2.340 kg Audi Q8 e-tron 340 CV 95 kWh 487 km 20,3 kWh 2.585 kg Tesla Model X 1.020 CV 100 kWh 543 km 20,8 kWh 2.539 kg Audi Q8 e-tron 408 CV 114 kWh 576 km 20,8 kWh 2.585 kg Volvo EX90 408 CV 111 kWh 585 km 20,9 kWh 2.811 kg Volvo EX90 517 CV 111 kWh 580 km 21,1 kWh 2.811 kg BMW iX 620 CV 111 kWh 566 km 21,8 kWh 2.659 kg Kia EV9 385 CV 99,8 kWh 505 km 22,8 kWh 2.664 kg Audi Q8 e-tron 503 CV 114 kWh 438 km 27,5 kWh 2.725 kg

Precios del Polestar 4

Y por último, los precios. El Polestar 4 empieza en los 65.900 euros de la versión menos potente. La versión tope de gama tiene un precio de 72.900 euros. Con estos precios el Polestar queda como uno de los SUV de la categoría con un precio más competitivo: