Conducimos como vivimos: las razones por las que el director de la DGT cree que aumentan las muertes en carretera

En España hay un 5% más de fallecidos en carretera en lo que llevamos de 2024 respecto a 2023. En Francia el incremento de fallecidos es del 9%; Suecia -que es el gran referente de la seguridad- también ha incrementado el número de fallecidos. Y Dinamarca -que es un gran modelo a seguir- ha subido un 4%.

Estos datos los ha dado a conocer hoy Pere Navarro, director de la DGT, en el V Observatorio de la Movilidad y las Ciudades de EL ESPAÑOL e INVERTIA. Una situación que ha saltado la alarmas a los grandes organismos europeos que se han preguntado… ¿Qué está ocurriendo con los conductores en general en todos los países?

"Los responsables de Tráfico de los diferentes países nos reunimos en Dublín para analizar qué estaba ocurriendo en toda Europa. Y entre todos llegamos a la conclusión de que no había una causa concreta que lo pudiera explicar", ha dicho el director de la DGT.

Pere Navarro, director de la DGT

La tensión del día a día llega al volante

"Nuestra conclusión es que conducimos como vivimos. Entre la guerra de Ucrania, la guerra de Gaza, la inflación, el precio de los alimentos, la subida de las hipotecas… Todo esto está generando una cierta tensión que nos está descentrando y que se está llevando a la carretera, a la conducción", ha dicho.

"Por eso hemos realizado entre todos una llamada de atención para decir que hay que tener cuidado y prudencia. Entre otras cosas porque están subiendo los accidentes y las víctimas en días laborables y en autopistas que antes no ocurría", ha señalado.

"Tras el covid nos hemos instaurado en una época de incertidumbre hacia el futuro y todos pensamos que hay que aprovechar el hoy porque mañana ya veremos", ha continuado. "Y todo esto lo estamos comprobando con datos y estadísticas, ya que las velocidades medias están aumentando, los positivos en alcoholemia también… Por tanto, la conducción es un reflejo de la vida que estamos llevando entre todos", ha comentado.

El presidente y director ejecutivo de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, y Pere Navarro, director de la DGT. Cristina Villarino

El 42% de los accidentes son salidas de vía

En este sentido, el director de la DGT ha querido hacer hincapié en la problemática de las salidas de la vía en los accidentes de tráfico: "el 42% de casi la mitad de los accidentes mortales son salidas de la vía. Son accidentes en los que no hay más coches implicados que el que tiene el accidente. Unas salidas de la vía donde lo que realmente ocurre es una velocidad inadecuada".

"Además, cuando hacemos las autopsias a los fallecidos de estas salidas de vía en la gran mayoría no hay restos de alcohol, drogas o incluso no encontramos un teléfono móvil cerca del conductor", ha señalado.

"Y todo esto nos llevó a hacer un estudio más en profundidad y fue cuando descubrimos que el 8% de los accidentes mortales en carretera es por haberse quedado dormido", ha dicho. "Por ello estamos en un país en el que se vive bien, pero se duerme mal", ha concluido. "Muchos de estos accidentes ocurren después de comer o por la noche", ha señalado.

Un momento de la conversación con Pere Navarro. Cristina Villarino

El móvil como causa de las distracciones

Y una vez más, el día a día de la vida vuelve a trasladarse a las carreteras. Y en este caso es el uso del móvil que también se sigue utilizando dentro del vehículo.

"El 32% de los accidentes provienen por las distracciones. Y aquí el teléfono móvil es una causa de distracción. El teléfono móvil no está empezando a derivar en un problema social en la dependencia. Para hacerse una idea hay países como Polonia donde han llegado a prohibir usar el teléfono móvil mientras se utiliza un paso de peatones", ha señalado.

El director de la DGT, Pere Navarro, en el foro de movilidad de EL ESPAÑOL e INVERTIA. Cristina Villarino

Los 300 motoristas muertos

Junto con el teléfono móvil, otro de los colectivos que también ha querido incidir Pere Navarro en materia de seguridad es el de las motocicletas. "En España hay 5,5 millones de motos. La moto es inherente a nuestro país por nuestro carácter latino y por el clima. En otros países como Suecia o Dinamarca, por ejemplo, que son nuestros referentes en materia de seguridad no tienen motos, así que no podemos estudiar sus ideas", ha comentado.

"Por tanto, España es referente en las motos. Tanto es así que incluso Bruselas nos ha pedido que ayudemos a otros países como Grecia en materia de seguridad de las motos", ha dicho. "Pero aun así tenemos un problema de motos de primera magnitud en motos. Solo el año pasado hubo 300 motociclistas muertos en carretera y esto es un disparate", ha señalado.

"Además, el perfil se repite, una persona de entre 40 y 50 años, que sale en fin de semana y que piensa que a su edad, ya una vez que tiene hijos se merece de alguna manera comprarse una motocicleta de alta cilindrada y sale a la carretera", ha dicho.

"Por ello estamos trabajando con asociaciones de motoristas, hemos instalado señalización específica y para este verano se utilizarán motos camufladas de la Guardia Civil. Con ello buscamos evitar situaciones como la conducción temeraria", ha dicho. "En este sentido, no obstante, espero también que el airbag para motoristas sea uno de los grandes saltos adelante en seguridad", ha reclamado.

Más control por parte de la DGT

Este incremento en el número de muertos ha llevado a la Dirección General de Tráfico a plantearse un mayor control de las normas de Tráfico. " Si sigue esta tendencia de los accidentes y suben los fallecidos desde la DGT tendremos que realizar un esfuerzo para reforzar la vigilancia y el control con la finalidad de que se cumplan las normas de tráfico", ha dicho.

"Y aquí, por ejemplo, incidiremos en la realización de más controles de alcoholemia y más controles de droga. Es cierto que este año vamos a poner también 95 radares más… es lo que toca", ha dicho.

Reducción de límites de alcoholemia

Otra de las medidas que impondrá la DGT y con la que se busca también reducir la siniestralidad es la reducción de los límites de alcoholemia para los conductores noveles y profesionales.

Sin embargo, según Navarro, esto ocurre porque "en España estamos por encima de la media de lo que es normal en Europa y de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, con lo cual era asignatura pendiente que hemos de aprobar.", ha dicho.

"No obstante, es verdad que también hay un cierto debate abierto con el tema del alcohol y la conducción. Hay personas que pueden pensar que con dos cervezas se encuentran bien, o con dos vasos de vino también… Pero desde la DGT queremos recalcar que un No es un No. Es decir, cero gramos de alcohol y punto. No hay más debate. Y esto es algo que se está planteando en Europa y vamos por este camino", ha dicho.