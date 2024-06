El Gobierno prorroga las ayudas a los coches eléctricos: 200 millones de euros más hasta final de año

El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros una ampliación del Plan Moves 3 con 200 millones de euros adicionales, cifra con la que estima que mantendrá las ayudas hasta finales del año 2024.

Estas medidas de ayudas a la compra del coche eléctrico e híbrido enchufable inicialmente tenían como fecha de caducidad el 31 de julio de 2024. Sin embargo, con esta nueva prórroga que se ha aprobado hoy se ampliará el plazo de las ayudas unos cinco meses más hasta el 31 de diciembre de 2024.

Esta fecha coincide, por tanto, con la finalización también de las medidas fiscales en el IRPF ante la adquisición de un vehículo eléctrico que también finalizan el 31 de diciembre de 2024.

Este 'gesto' del Gobierno se produce apenas dos semanas después de la dimisión de Wayne Griffiths como presidente de Anfac (la asociación de fabricantes de automóviles) ante la "inacción" del Gobierno de Pedro Sánchez. De esta manera, el Gobierno sumará estos 200 millones de euros adicionales a los 1.200 millones que había destinado hasta ahora y que procedían de los fondos europeos. Lo que se desconoce por el momento es la procedencia de este dinero adicional.

Además, junto a los 200 millones de euros para los coches, el Gobierno también destinará otros 50 millones para el Plan MITMA Moves, el programa de transformación de flotas de vehículos pesados de transporte por carretera. Recordamos en este sentido que el MITMA Moves había caducado hace ya algunas semanas, sin posibilidad que los profesionales del transporte por carretera pudieran acogerse a alguna ayuda.

A la espera de medidas fiscales

Si bien esta prórroga o ampliación del Plan Moves 3 mantiene las ayudas a los coches eléctricos, en realidad desde el sector del automóvil continúan señalando que para que el vehículo de cero emisiones crezca con fuerza en España hay que tomar medidas de mayor calado.

En este sentido, el automóvil espera que el Gobierno apruebe más adelante ayudas directas a la compra del vehículo eléctrico, ya que el Plan Moves 3, al igual que los anteriores, se ha caracterizado por su funcionamiento irregular: las ayudas no son directas, se tardan mucho tiempo en cobrar (hasta dos años) y además hay que incluirlas en la declaración de la renta. Estas ayudas del Plan Moves 3 y que hasta ahora han sido de 1.200 millones (con estos 200 millones adicionales serían 1.400 millones) proceden de los fondos europeos de recuperación.

Sin embargo, el dilema surge porque estas nuevas ayudas del automóvil, que ya no llegarán hasta 2025, no podrían estar basadas en estos fondos de reestructuración. Al tener el techo de gasto congelado por no contar con nuevos presupuestos del Estado, no habría destinada una nueva partida de fondos.

De ahí que lo que se pidan desde el automóvil sean medidas fiscales. Es decir, mejorar las medidas actuales del 15% del IRPF en la compra de un coche y que supone una subvención de hasta 3.000 euros para que estos incentivos realmente se ofrezcan cuando un usuario compra el coche y no meses después.

En este sentido, al terminar el Plan Moves 3 en diciembre y también finalizar el 15% del IRPF también en diciembre, se espera desde el sector que las nuevas ayudas puedan llegar en 2025.

Primeras reacciones

En este sentido, la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores (Ganvam) ha reconocido al Gobierno la continuidad de las ayudas del Moves hasta diciembre de 2024, pero trasladan que si el Gobierno "quiere realmente convertir el eléctrico en una opción asequible para la mayoría de los ciudadanos, es necesario ampliar las ayudas hasta los modelos de, como mínimo, 36 meses, ha dicho su presidente Raúl Palacios.

Para Ganvam, al incluirlos en los planes, se garantizaría una movilidad eléctrica más accesible y una transición ecológica justa. Asimismo, la patronal sectorial apunta a la necesidad de que ningún ciudadano quede fuera de las estrategias de descarbonización y la movilidad conectada por motivos económicos.

"Para afrontar la transformación actual hay que tener visión conjunta, ya no solo para que el modelo al que vamos tenga más valor que el que dejamos atrás, sino también para evitar grietas por las que se puedan colar actores externos que, sin aportar valor en nuestro mercado, se queden con los beneficios de este nuevo modelo", ha concluido Palacios.

Cómo son las ayudas a los coches eléctricos

El Moves 3 es un plan de acción estatal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el que el Gobierno quiere dar un impulso al vehículo electrificado, principalmente vehículo eléctrico pero también al híbrido enchufable, con ayudas a la compra.

El dinero a recibir depende del vehículo adquirido y de si se envía al desguace o no se envía un vehículo viejo. En el caso de que se opte por un híbrido enchufable la ayuda del Plan Moves 3 es de 2.500 euros si no se achatarra un coche y de 5.000 euros con achatarramiento.

En el caso de que se opte por un coche eléctrico son 4.500 euros en ayudas sin achatarramiento y 7.000 euros con achatarramiento.

En la siguiente tabla se explica todas las ayudas y las condiciones: