¿Podré comprar un coche de gasolina más allá de 2035? ¿Qué ocurrirá con el coche eléctrico?

Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde Europeo, ha anunciado hoy que Alemania ha levantado el veto a la prohibición del fin del motor de combustión en 2035.

Bruselas finalmente ha cedido y ha aceptado la exigencia de Alemania (y de las principales marcas y familias relacionadas con la industria germana del automóvil) para que exista una pequeña excepción y que el motor de combustión tenga vida más allá de 2035.

Para comprender lo que ha pasado, vamos a intentar a responder a todas las preguntas y respuestas a esta decisión:

¿Qué ha ocurrido ahora? ¿Cuál es la novedad?

Europa lleva desde hace muchos años con la idea de formalizar un acuerdo para que solo se vendan coches de cero emisiones y así poder reducir la contaminación, principalmente en las ciudades. Esta situación estaba convirtiéndose en una realidad en los últimos años tras superar diferentes etapas.

Unas primeras etapas fueron con el Parlamento y la Comisión Europea, que ambos organismos dieron el visto bueno a la prohibición. Sin embargo, cuando llegó el turno del Consejo y de que todos los países votaron a favor del fin del motor con emisiones en vehículos nuevos más allá de 2035, hubo una serie de países con Alemania como principal representante que se negó.

Este interés de Alemania viene determinado principalmente por la industria del automóvil de este país que es la más poderosa de Europa. Además, tras esta industria del automóvil también hay muchas familias en el Viejo Continente con gran poder. De ahí que surgieran grupos de presión a los políticos para que rechazaran los acuerdos iniciales para poner fin al motor de combustión más allá de 2035.

Fruto de este desencuentro y del veto de Alemania, ahora Bruselas cede ante la posición del país germano y afirma que puede encontrar un posible encaje para que el motor de combustión no desaparezca. La clave son los combustibles sintéticos (e-fuels). Estos combustibles según señalan sus fabricantes pueden utilizarse por muchos coches modernos y aunque expulsan emisiones, en realidad, son neutrales si se examina todo el proceso de extracción y producción.

Gracias a esta cesión por parte de la Unión Europea, Alemania levantará el veto a la prohibición de vender coches nuevos con motores de combustión en 2035. Por tanto, ahora se aprobará la futura ley, pero con la excepción de los motores con combustibles sintéticos.

¿Y qué pasa entonces con el eléctrico? ¿Habrá finalmente una prohibición de los coches de gasolina y diésel?

La cuestión es que con esta nueva aprobación ahora surge más incertidumbre que nunca. Entre otras razones porque ahora deben de nuevo trabajar en Bruselas para readaptar la normativa y admitir que se mantengan los motores de combustión con estos nuevos estándares de CO2.

Por lo tanto, hay que generar un marco legal para que encajen los combustibles sintéticos. Y una vez que esté desarrollado debe ser desbloqueado y adoptado por los 27.

Todo parece apuntar, por tanto, que la Unión Europea seguirá con la prohibición de vender vehículos nuevos que emitan emisiones por el escape desde 2035. Si bien, si esto finalmente se lleva a cabo, habrá la excepción a que también se puedan comercializar coches con motores alimentados por combustibles sintéticos.

Y esto se traducirá en que la Unión Europea seguirá apostando principalmente por el vehículo eléctrico como principal fuente de energía en los desplazamientos. Si bien el hecho de que existan motores con combustibles sintéticos permitirá que algunos fabricantes sigan manteniendo algún tipo de vehículo con motor de combustión.

¿Cuántos coches con motor de combustión hay en el mundo?

Según el responsable de I+D de Porsche, Michael Steiner, actualmente hay más de 1.300 millones de vehículos con motores de combustión en todo el mundo. Y muchos de ellos seguirán circulando durante décadas. Eso sí, habrá que ver qué porcentaje de estos vehículos puede incluir combustible sintético y cuál no por ser excesivamente antiguo.

Por su parte, según la organización Transport & Environment (T&E) solo el 2% de los coches que circulen por las carreteras en 2035 podrá utilizar carburantes sintéticos, es decir alrededor de cinco millones de un total de 287 millones.

¿Quién está apostado por los combustibles sintéticos?

Hasta hoy, casi la totalidad de las marcas siguen apostando por el vehículo eléctrico. En concreto, ya son cerca de 30 marcas las que han señalado que solo venderán coches de cero emisiones entre 2030 y 2035. Lo que también es cierto es que esta apuesta por las cero emisiones venía determinada principalmente por la electrificación.

Ahora, por tanto, lo que queda esperar es ver qué marcas siguen apostando por la electrificación, pero también dejan una puerta abierta a los combustibles sintéticos. En este sentido, uno de los fabricantes que está apostando por este tipo de motores es el Grupo Volkswagen, con marcas como Porsche y Audi.

¿Habrá coches con combustibles sintéticos?

Para comprender cómo son los combustibles sintéticos, recurrimos a Repsol que es una de las compañías que apuestan fuertemente por esta tecnología. Y aquí ya desde Repsol nos indican que los ‘efuels’ tienen un enfoque muy especial, sobre todo para aquellos vehículos que recorren grandes distancias.

Por lo tanto, esto significa que un coche con un recorrido diario de 50 kilómetros que pueda ser la media en Europa, quizás no sea lo más indicado para este tipo de combustible, sino que realmente estos derivados están más pensados para el transporte pesado, la aviación o incluso el transporte marítimo.

Pero también hay que reconocer que Repsol también señalan que ya está trabajando en combustibles de emisiones cero producidos por agua y CO2 como únicas materias primas y que pueden utilizarse en cualquier vehículo actual, incluidos los coches. Recordamos en este sentido que los combustibles que ya consumimos (ya sea gasolina o diésel) ya cuentan con un porcentaje ligero de sustancias adicionales. Por ejemplo, la gasolina E5 tiene un máximo de etanol del 5% y la gasolina E10 tiene hasta un 10%.

¿Cómo se producen los combustibles sintéticos?

Según Repsol para la elaboración de los ecocombustibles se utiliza electricidad procedente de fuentes renovables que, mediante un proceso de electrólisis, separa las partículas de oxígeno e hidrógeno del agua, dando lugar al llamado hidrógeno renovable. Por otro lado, se captura CO₂ del aire o de una instalación industrial. Finalmente, en una planta destinada a la producción de combustibles sintéticos, se utiliza el hidrógeno renovable y el CO₂ para fabricar carburantes sintéticos cero emisiones netas.

¿Se está produciendo ya combustible sintético?

En este sentido, tal y como hemos señalado hay diversas empresas interesadas en promocionar este tipo de combustibles. Por ejemplo, Porsche ha inaugurado en 2022 en Chile una planta piloto de combustibles sintéticos, donde ya ha comenzado la producción de 'e-fuels' a partir de agua y dióxido de carbono (CO2) con ayuda de energía eólica.

Inicialmente Porsche, utilizará este combustible solo en la competición, si bien no se descarta que en un futuro pueda utilizarse en los vehículos. Por ejemplo, a mediados de la década, esperan que esta planta produzca 55 millones de litros anuales para llegar a los 550 millones de litros al año un poco más tarde.

No obstante, las inversiones que se están realizando en combustibles sintéticos no son tan elevadas. Porsche, por ejemplo, ha invertido alrededor de 100 millones de euros en esta planta, si bien el grupo Volkswagen ha invertido miles de millones en electrificación.

¿Cuánto vale un litro de combustible sintético?

Esta quizás es la clave. Los combustibles sintéticos no son baratos. Hasta ahora desconocemos el precio, porque ningún fabricante de combustibles ha querido señalarlo. Sin embargo, al ser algo que todavía está en período de pruebas y, por lo tanto, no tiene economías de escala, sí podemos anticipar que no será barato.

Según la organización Transport & Environment (T&E) el coste del litro de un combustible sintético será de 2,8 euros. Lo que desconocemos es cuál será el consumo que tendrían estos motores. Pero si hacemos una extrapolación con diferentes tipos de consumo, tendríamos que recorrer 100 kilómetros con 5 litros de consumo costaría 14 euros; con 6 litros de consumo nos iríamos casi a 17 euros y con 7 litros de consumo serían cerca de 20 euros. Unas cifras, no obstante, que cuando hemos preguntado a las diferentes compañías energéticas no terminan de confirmar.

¿Podré comprar un coche nuevo de gasolina más allá de 2035?

Pues aquí la respuesta es una incertidumbre total. Por nuestra experiencia, podemos decir que las principales marcas de automóviles están yendo hacia la electrificación. Prácticamente los nuevos modelos que se presentan son casi todos ya eléctricos y casi ningún fabricante habla de combustibles sintéticos. Pero también puede que empiece a cambiar a partir de ahora.

No obstante, por los precios que se estiman en la creación del combustible y el volumen de vehículos que podrían utilizarse da la sensación de que será más una minoría de coches y de marcas orientadas hacia el mercado premium y coches deportivos que hacia un gran público.

¿Qué marcas han puesto fecha de caducidad al motor de combustión?

Lo cierto es que tal y como hemos dicho antes ya son cerca de 28 marcas las que han puesto fecha de caducidad al motor de combustión. Son las siguientes:

Tesla | Desde 2009 solo vende eléctricos

smart | Desde 2020 solo vende eléctricos

DS Automobiles | Solo lanzará coches eléctricos desde 2024 y solo venderá eléctricos desde 2028

Jaguar | Solo venderá eléctricos desde 2025

Mini | Solo desarrollará eléctricos desde 2025

Audi | Solo lanzará eléctricos desde 2026

Lancia | Solo lanzará eléctricos desde 2026 y solo venderá eléctricos en 2028

Alfa Romeo | Será una marca 100% eléctrica en 2027

Opel | Solo venderá eléctricos desde 2028

Chrysler | Solo eléctricos desde 2028

Mercedes | Solo coches eléctricos a finales de la década

Fiat | Solo venderá coches eléctricos de 2030

Citroën | Solo venderá eléctricos desde 2030

Jeep | Solo venderán coches eléctricos desde 2030

Renault | Solo coches eléctricos desde 2030

Peugeot | Solo lanzará coches eléctricos en 2030 en Europa

Ford | Solo venderá eléctricos desde 2030

Volvo | Solo venderá eléctricos desde 2030

Cupra | Solo eléctricos desde 2030

Maserati | Solo eléctricos desde 2030

Bentley | Solo eléctricos desde 2030

Rolls-Royce | Una marca completamente eléctrica en 2030

Volkswagen | Desde 2033 solo fabricará coches eléctricos en Europa

Hyundai | Solo eléctricos desde 2035

Honda | Abandonará los motores de combustión interna en 2040

Kia | Solo eléctricos en Europa desde 2035, en todo el mundo en 2040

Toyota | Estará lista en 2035 para lanzar modelos de cero emisiones

Lexus | eléctricos de batería representen el 100% de sus ventas globales en 2035.

