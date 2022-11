Citroën C4 X: un ‘madrileño por el mundo’ que viene para luchar con el Renault Arkana

A la hora de hablar de coches fabricados en España, el Grupo Stellantis es el líder rotundo. Este grupo automovilístico con 14 marcas (Citroën, Peugeot, Opel, DS, Jeep, Fiat y Alfa Romeo, entre otras) es el mayor fabricante de coches en España.

Solo en 2021, por ejemplo, Stellantis produjo en España un total de 963.000 coches. Esto significa, por tanto, que este constructor fabricó el 45% de todos los coches producidos en nuestro país.

En este sentido, Vigo es la planta que más modelos produce, entre otros, como el Peugeot 2008 y los comerciales Citroën Berlingo, Peugeot Rifter, Opel Combo, Fiat Dobló y Toyota Proace.

Le sigue Figueruelas, en Zaragoza, con el Opel Corsa, Citroën C3 Aircross y Opel Crossland. Ambas fábricas (Vigo y Figueruelas) son una guinda en el pastel de las fábricas de Stellantis. De hecho, Vigo es la que más coches produce y Figueruelas es la tercera planta con mayor volumen del grupo de las más de 40 plantas que tiene Stellantis en 30 países.

Por lo tanto, podemos decir que tanto Vigo como Figueruelas están muy bien posicionadas para las intenciones de Stellantis de traer las nuevas plataformas STLA a las plantas de España, tal y como reconoció Carlos Tavares en un encuentro con los medios en el Salón de París. La llegada de estas plataformas a España supondría asegurar la presencia de Stellantis en España hasta al menos 2035.

El Citroën C4 X es una nueva carrocería que llega a la gama del C4.

La transformación de Madrid

No obstante, si bien es cierto que Vigo y Zaragoza son todo un éxito; Madrid está realizando una gran transformación en los últimos años. Conviene recordar que esta planta, que tiene más de 70 años de historia, tuvo que tomar decisiones difíciles en 2017 para garantizar su supervivencia.

Eran años en los que la fábrica ocupaba mucho más espacio y se fabricaban muy pocos coches: por ejemplo, en 2019 cuando todavía no existía pandemia y la producción estaba a buen nivel en España; Villaverde fabricó 53.000 coches en un año.

El Citroën C4 X tiene una línea coupé que le hace más atractivo.

Hoy, en cambio, con datos de 2021 y en plena crisis de los chips (que condiciona la producción) Citroën ha fabricado en Madrid un total de 76.000 coches, un 43% más. Y para este año 2022, las previsiones son de alrededor de 82.000 coches, casi un 8% más.

Un éxito, que se debe principalmente a la llegada del Citroën C4, que está teniendo un gran tirón de ventas, con cerca de 200.000 unidades producidas y unas 30.000 ventas en España, lo que ha permitido liderar el segmento de los compactos, según señala Nuno Marques, director general de Citroën en España y Portugal.

No obstante, como la planta todavía tiene más capacidad (podría producir a pleno rendimiento hasta 150.00 coches), el Grupo Stellantis ha decidido darle un segundo modelo a Madrid. Y aquí es donde entra en acción nuestro modelo de hoy, el nuevo Citroën C4 X que ya se está produciendo en Villaverde desde hace algunas semanas.

El Citroën C4 X a a igualdad de equipamiento es unos 1.000 euros más caro.

Con la llegada del Citroën C4 X Madrid podría llegar a una producción de entre 100.000 y 120.000 unidades en 2023, según ha señalado Susana Remacha, la directora de la planta en un encuentro con la prensa.

Además, junto a este segundo modelo, Villaverde ha desarrollado otras acciones como la ‘compactación de la planta’ y la introducción de fotovoltaica (tienen ya una planta de fotovoltaica y esperan instalar otra en 2023) con la intención de estar cada vez más cerca del autoconsumo… Todo ello, por tanto, para mejorar y asegurar los ‘buenos números’ de Stellantis en Madrid.

Interior del Citroën C4 X.

Llega el Citroën C4 X

El Citroën C4 X es la segunda carrocería derivada del Citroën C4. Este nuevo modelo que llega como novedad, ya que hasta ahora Citroën no tenía una carrocería similar.

Asimismo, viene para complementar al C4; para que la marca gane en presencia y cuota de mercado; para competir entre otros con el Renault Arkana y, por supuesto, para aprovechar la planta de Villaverde y producir más coches tal y como hemos señalado.

Según Susana Remacha, directora de la planta, en 2023 se podría estar fabricando alrededor del 30% de C4 X del total de la producción de Stellantis. Por tanto, si nos vamos a una producción estimada de 120.000 coches entre ambos modelos, estaríamos hablando de unas 84.000 unidades de producción para el C4 (las mismas que en 2022) y de unas 36.000 unidades para el C4 X.

Plazas traseras del Citroën C4 X.

No obstante, estos porcentajes, según Remacha pueden variar ya que en la fábrica tienen capacidad “para producir las unidades del C4 X que sean necesarias por la demanda, pudiendo incluso llegar a porcentajes del 50% o 60%” si se diera el caso, afirma esta directiva.

Para conseguir estas cifras, actualmente la planta pasó de dos turnos en febrero a casi tres turnos tras el verano (el de la noche no es completo) y lo hacen de domingo a viernes. Esto significa, por tanto, que tienen margen para crecer en el caso de que haya más demanda, aumentando el medio turno que queda por la noche de mantenimiento o incluso los fines de semana.

Asientos delanteros del Citroën C4 X.

Otro aspecto llamativo del Citroën C4 X es que se puede fabricar en un gran porcentaje en eléctrico. En concreto, estaríamos hablando de alrededor del 30%, una cifra que podría ser mayor (del 40% y hasta del 100%) en el caso de que la demanda creciera. Para conseguir estas cifras actualmente se están produciendo 222 coches en cada turno de mañana y de tarde y un total de 142 coches en el medio turno de noche. En total son 586 coches al día.

Aproximadamente, cada coche se construye en 22 horas, de las cuales se distribuyen en unas cinco horas para la carrocería, 7,5 horas para pintura, unas ocho horas para montaje y aproximadamente una hora u hora y media para acabado. Recordamos en este sentido que Villaverde no cuenta con taller de estampación, así que muchas piezas vienen ya montadas de fábricas como Zaragoza o de proveedores como Gestamp.

Comparte plataforma con el Citroën C4

El hecho de que los Citroën C4 X y ë-C4 X se fabriquen en Madrid tiene su sentido. Entre otras razones porque estos nuevos modelos comparten una serie de elementos con el Citroën C4, que comenzó a fabricarse en esta planta en 2020.

Uno de los elementos clave que comparten ambos coches es la plataforma, denominada de forma interna como CMP. Se trata de una estructura enfocada para los coches pequeños y compactos que incorporan el C4 y el C4 X. De esta manera, ambos modelos se pueden fabricar en la misma línea de producción, tanto en versiones de combustión como en la variante 100% eléctrica.

Un coche entre el C4 y el C5 X

Desde Citroën señalan que este C4 X llega para no canibalizar al C4 convencional. Y por ello piensan que puede tener recorrido dentro del taxi y las VTC. Además, como este tipo de vehículo solo puede ser ecológico, implicaría una mayor demanda de versiones eléctricas. De esta manera, si con el C4 X consiguen derivar producción hacia los vehículos de flotas, no afectaría a un mercado más particular que sería el del C4.

Continuando con las dimensiones, el nuevo Citroën C4 X destaca por su elevada longitud. En concreto, estamos hablando de 4,60 metros de largo. Son 14 centímetros más que el C4 y 20 centímetros menos que el C5 X. Respecto al resto de cotas comprobamos que la anchura es de 1,80 metros y la altura es de 1,52 metros.

De todas estas cifras, la más llamativa es la longitud. Sobre todo, porque Citroën ha conseguido 14 centímetros más que el C4 manteniendo la distancia entre ejes en 2,67 metros. Es decir, ambos modelos C4 y C4 X tienen la misma batalla, si bien el segundo es mucho más largo. Esto se ha conseguido también por medio de un incremento de los voladizos, para permitir así un buen espacio del habitáculo.

También en este sentido, Citroën asegura que cuenta con un gran espacio longitudinal (19,8 centímetros para las piernas), aunque su distancia al suelo no es muy elevada: 15,6 centímetros. Asimismo sus líneas más deportivas también permiten obtener un coeficiente aerodinámico CX de 0,29. Asimismo, donde también sobresale este coche es en el apartado de maletero, ya que cuenta con una elevada capacidad: 510 litros.

A continuación se pueden ver las diferencias de tamaño entre el Citroën C4 y Citroën C4 X.

Modelo Largo (m.) Ancho (m.) Alto (m.) Batalla (m.) Citroën C4 X 4,60 1,80 1,52 2,67 Citroën C4 4.36 1.80 1.52 2.67

Es cuando intentamos buscarle rivales cuando apenas encontramos modelos entre los generalistas, solo es con los premium cuando hay modelos similares:

Modelo Largo (m.) Ancho (m.) Alto (m.) Batalla (m.) Renault Arkana 4.56 1.82 1.57 2.72 Audi Q3 Sportback 4.50 1.84 1.56 2.68 Lexus UX 4.48 1.84 1.54 2.64 Cupra Formentor 4.45 1.83 1.51 2.68 Kia XCeed 4.39 1.82 1.48 2.65 Range Rover Evoque 4.37 1.90 1.64 2.68 Toyota CHR 4.36 1.79 1.55 2.64

Continuando con el espacio para las plazas traseras, que es el que cambia, tenemos que señalar que es bastante razonable. Cuentan con una anchura de 135 centímetros y una altura de 90 centímetros. Además, el espacio para las piernas es bueno y nos sobran unos 10 centímetros paras las rodillas. En este sentido, podemos decir que el Arkana es ligeramente más capaz que el C4 X.

3008 Tucson Ateca Kuga Qashqai Arkana C4 X Anchura libre trasera 141 139 138 137 137 137 135 Altura libre trasera 99 97 97 95 94 93 90

Autonomía del Citroën C4 X eléctrico

El C4 X, además, se caracteriza porque se producirá con versiones de combustión (gasolina y diésel) pero también con una variante 100% eléctrica, el Citroën ë-C4 X.

Esta última versión eléctrica será la que se comercialice de forma única en algunos mercados. De esta manera, Citroën ha decidido que algunos países que tienen una mayor madurez en cuota de mercado de coche eléctrico no reciban la versión de combustión. Y esto puede considerarse como un aviso ‘a navegantes’ puesto que podría convertirse en tendencia en los próximos años.

En relación con los países que ya no se comercializará con motores de gasolina y diésel se trata de mercados como Austria, Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Por el contrario, en otros mercados como el español, francés o italiano se mantendrán las versiones de gasolina y diésel, además de la variante eléctrica. De esta manera, en España llegará con las versiones de combustión del C4 X (gasolina de 100 y 130 CV y diésel de 130 CV) y el eléctrico.

Continuando con el motor de la versión eléctrica y su autonomía, aquí no hay sorpresa alguna. Estamos hablando del mismo sistema de propulsión que el resto de eléctricos del grupo. Hablamos de un motor eléctrico de 100 kW (136 CV) que obtiene un par de 260 Nm de par y acelera de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos. Asimismo, su velocidad máxima es de 150 km/h.

Este motor se alimenta de una batería de 50 kWh de iones de litio que cuenta con un voltaje de 400 voltios. Esta batería ofrece una autonomía de 360 kilómetros de autonomía y Citroën garantiza un total de 8 años o 160.000 kilómetros al 70% de capacidad.

La batería permite cargar en carga rápida a 100 kW y pasa del 10% al 80% en 30 minutos. Además, en corriente trifásica y con el cargador opcional puede cargar a 11 kW, lo que permitiría una carga completa en 5 horas. Asimismo, también admite cargas en un enchufe convencional si bien de forma ocasional se puede cargar en un enchufe convencional.

Precios del Citroën C4 X

Siguiendo con los precios, de las principales versiones del nuevo Citroën C4 X tenemos que:

Versiones disponibles del Citroën C4 X PVP sin descuentos C4 X Feel PureTech 100 22.785 € C4 X Feel Pack PureTech 130 EAT8 26.545 € C4 X Feel Pack BlueHDi 130 EAT8 28.035 € C4 X Shine PureTech 130 EAT8 28.535 € C4 X Shine BlueHDi 130 EAT8 30.075 €

Y lo primero que tenemos que hacer es una comparativa rápida con el Renault Arkana, en lo que a precios se refiere. Y en este sentido comprobamos que el Renault Arkana parte de unos precios superiores, en concreto, desde los 28.889 euros, si bien el Arkana solo está a la venta con versiones híbridas (ligeras e híbridas completas). Por el contrario, el Citroën C4 X está a la venta con gasolina y diésel sin electrificar o bien con una variante 100% eléctrica.

Equipamiento

Por último, este Citroën C4 X puede contar también con el nuevo sistema de información y entretenimiento MyCitroën Plus estrenado en el C5 X. Dispone de una pantalla de 10 pulgadas personalizable mediante widgets. Asimismo, puede incorporar el asistente Hola Citroën y disponer de hasta ocho perfiles con la conexión de dos teléfonos.

Los puertos de carga USB son de tipo A y C y los asientos son los Advanced Comfort de Citroën, que se caracterizan por tener una espuma especial de 15 mm. más de grosor. Por último, entre los servicios disponibles cuenta con MyCitroën Assist (llamada de emergencia sin suscripción y gestión del vehículo); MyCitroën Drive (tráfico en tiempo real con TomTom) y MyCitroën Play (aplicaciones gestionadas con Google y Apple).

Cierra la lista de equipamiento las ayudas a la conducción o ADAS con la frenada automática al detectar un obstáculo, control de crucero adaptativo, vigilancia del ángulo muerto, head up display, cámara de visión trasera y visión de 360 grados, entre otros elementos.

