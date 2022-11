Yadea: "España tiene potencial para ser uno de los mercados más grandes de Europa en ‘motos’ eléctricas"

Noticias relacionadas El gigante chino Yadea desembarcará en España de la mano de Human Mobility

Esta semana la marca de ciclomotores y scooters eléctricos Yadea ha abierto en Madrid su primera 'flagship' de Europa. Una inauguración que nos ha permitido conocer y charlar en primera persona con su CEO global, Jerry Zhou. Así ha sido la conversación con EL ESPAÑOL…

¿Cuál es el principal objetivo de Yadea?

Lo que buscamos con Yadea es ofrecer a los consumidores globales soluciones al tráfico con vehículos de dos ruedas eléctricos. También en España, donde la cultura de las dos ruedas y la cultura de los vehículos a motor es muy popular. Y con ello no solo buscamos soluciones al medioambiente, sino que también ofrecemos productos para un país que tiene personas pasionales y creativas.

Por ello no solo contamos con vehículos para moverse entre el tráfico, sino que también ofrecemos vehículos que encajan con los estilos de vida de cada persona. Esta es la razón por la que en Europa se puede ver a gente montando en moto, pero también conduciendo bicicletas. Por ello, desde Yadea queremos ofrecer soluciones completas para satisfacer a los requisitos de las personas.

¿Por qué Yadea se introduce ahora en Europa si tiene un enorme mercado en China? ¿Qué necesidad tiene de ampliar fronteras con Europa?

La misión de Yadea, el principal objetivo de la compañía es ofrecer un viaje encantador y una experiencia maravillosa con ciclomotores y scooters eléctricos para clientes globales. Por lo tanto, Yadea no solo quiere ofrecer sus productos en un país o en una región, sino en todo el mercado global.

Jerry Zhou, consejero delegado de Yadea Global, junto a Carlos Wang, director general de Yadea en España.

¿Qué cuota de mercado tiene Yadea en el mundo?

Dentro del mercado global de ciclomotores eléctricos es grande y China tiene un papel protagonista. De todo el mercado, Yadea tiene el 30% de cuota. Por ello podemos decir que Yadea es la marca de vehículos eléctricos de dos ruedas más grandes del mundo.

Es cierto que ahora mismo Europa no es un gran mercado, pero tenemos investigaciones de mercado que Europa seguirá creciendo y que la velocidad de crecimiento será muy elevada.

¿Cuánto estiman que puede ser el crecimiento de Europa?

Creemos que en los próximos cinco años el mercado local puede alcanzar fácilmente el millón de unidades. Y nuestro objetivo es que queremos conseguir la mayor cuota de mercado posible, similar a la que tenemos en China con un porcentaje de entre el 25% y el 30%. Por lo tanto, estimamos que comercializaremos entre 200.000 y 300.000 unidades en los próximos cinco años.

Yadea ya tiene su primera flagship de Europa en Príncipe de Vergara, 37, Madrid.

¿Y en España?

El mercado español de ciclomotores eléctricos y scooters eléctricos, no es tan grande en la actualidad como otros países como Alemania, Francia, Holanda y especialmente para Italia. Pero esto puede deberse a que los gobiernos de estos países pueden tener estrategias diferentes. En este sentido, estamos muy atentos a los gobernantes españoles porque están empezando a impulsar las energías verdes y la vida verde de las ciudades y pueblos.

Por ejemplo, lo vimos cuando lanzamos la marca Yadea el pasado mes de junio. En aquel momento el Gobierno de Madrid nos brindó mucho apoyo. Y esto lo apreciamos mucho. Apreciamos que apuesten por el medioambiente y por la infraestructura de recarga cada vez más. Por lo tanto, lo que buscamos no son solo números sino incrementar la velocidad de implementación del mercado. España, por tanto, tiene potencial para ser uno de los mercados más grandes de Europa. El mercado español será uno de los más importantes mercados para los ciclomotores eléctricos en Europa.

¿Por qué han elegido la compañía Human Mobilites como importador en España?

Porque es un socio con gran experiencia y que puede promocionar bien la marca Yadea. Esta compañía puede colaborar con Yadea para ofrecer un servicio local a los clientes con un gran y cuidado detalle. Con esta asociación, pensamos que Yadea tendrá un gran éxito en España.

Jerry Zhou, consejero delegado de Yadea Global.

¿Yadea es una marca solo de motos para jóvenes, de motos para iniciarse en las dos ruedas?

Tanto en España como en toda Europa y en general en el mercado global hay más probabilidades de que la gente joven quiera moverse solo en vehículos eléctricos. Y esto no solo se debe a que la gente es joven y creativa y quieren probar cosas nuevas. Hay que tener en cuenta que en lo que a moto eléctrica se refiere hay diferentes segmentos como aquellos similares a los 50 centímetros cúbicos, 125 centímetros cúbicos o incluso los de 300 centímetros cúbicos.

Y el hecho de que haya diferentes segmentos significa que hay diferentes necesidades. Por ejemplo, los adolescentes se mueven por distancias más cortas. Y no les importa conducir vehículos con un nivel más bajo de acabados. Por el contrario, las personas que tienen otra situación, prefieren más el uso de motocicletas.

Por ello, Yadea busca ser un proveedor de soluciones de dos ruedas y la marca más importante del mercado. Por ello ofrecemos productos para todas las necesidades. Desde vehículos para adolescentes a otras motos más prestaciones e incluso deportivas.

Gama actual de Yadea.

Pero la oferta de Yadea actual es solo de motos y ciclomotores pequeños… ¿Tendrán oferta para usuarios de motos más grandes?

Todavía estamos en una fase secreta de lanzamientos, pero puedo asegurar que no tendremos problemas en este sentido. Este verano lanzamos los modelos actuales, que tienen un nivel de entrada en el mercado. Dar el salto de 50 centímetros cúbicos a mayor potencia es importante, pero en Yadea tendremos soluciones para los usuarios de motos más grandes. En los próximos años lanzaremos motos de 125 centímetros cúbicos…

Los políticos han prohibido el motor de combustión en 2035 en Europa pero solo para los coches, no para las motos… ¿deberían haberlo prohibido también en las motos?

Nosotros no podemos decir que los políticos solo están impulsando el automóvil eléctrico y no la motocicleta eléctrica. Y explicamos la razón. Por ejemplo, desde este año en ciudades como París, en Francia, las motos de combustión tienen que pagar por aparcar en la calle. Esto es una política del gobierno… y cada vez más, las ciudades tendrán este tipo de requisitos… Y todo ello hará que los consumidores adquieran cada vez más vehículos de dos ruedas eléctricos.

Otro ejemplo es que cada vez más las ciudades están incrementando la infraestructura de recarga. Y esta infraestructura de recarga no solo es para el coche eléctrico, también para la moto. Por ello, creemos que no hay diferenciación entre los diferentes vehículos. Los propósitos de los Gobiernos y los países, al final es impulsar las energías verdes y mejorar la vida de los ciudadanos. Por ello estamos convencidos de que no habrá diferencias entre los coches y las motos eléctricas.

