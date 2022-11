López Frade (Suzuki): "Los precios de los coches están fuera de mercado; perdemos el contacto con los clientes"

Duro y contundente se ha mostrado Juan López Frade, presidente de Suzuki Motor España, en su tradicional intervención anual ante los medios de comunicación en Madrid. Este directivo ha advertido que el automóvil en España está viviendo una situación muy complicada puesto que podemos enfrentarnos a una "crisis muy seria de movilidad en la que las personas no puedan comprar vehículos".

Según López Frade la llegada de la pandemia ha provocado una falta de semiconductores, que se ha traducido en una "ruptura de la cadena de suministro", una situación que, además, se espera que "no mejore a corto plazo". Esto, por tanto, lo que se traduce en que no se están realizando ofertas en los precios de los coches "y los compradores estén gastando más que nunca a la hora de comprar un vehículo".

"A ello se suman aspectos como la inflación, el precio de la energía, el aumento de los tipos de interés y todo ello está perjudicando a los consumidores. Y a su vez está generando un nivel muy bajo de confianza. Las marcas tienen ahora mismo los precios fuera de mercado", ha dicho López Frade.

Según este directivo, muchos usuarios, se verán obligados a "mantener el coche actual, lo que hará que se pierda el contacto con los clientes", ha señalado.

Una situación que pese a ello contrasta con los datos económicos, ya que al venderse más caros los coches "tanto 2021 como 2022 han sido años razonables de beneficio".

"No obstante, advierte López Frade, todo esto cambiará. Por la incertidumbre y porque estamos a punto de caer en una recesión. Y aunque puede que vuelvan los suministros a niveles más normales es probable que ya no haya clientes que puedan comprar coches", ha dicho. "De esta manera podemos llegar a 2025 y que sí haya coches, pero no haya clientes", ha recalcado. "Estamos ante un momento fastidiado para el automóvil, ya que la demanda de los clientes podría deprimirse exactamente en el mismo punto en el que regresa la oferta", ha concluido.

En 2023 se venderán 860.000 coches

Todo esto hace pensar a este directivo que el presente año 2022 cerrará con un total de 800.000 unidades matriculadas.

el próximo año tendrá unos niveles de ventas muy similares a los actuales. En concreto, según López Frade para 2023 estima que se venderán alrededor de 860.000 coches. De confirmarse esta tendencia, se trataría de una caída de casi el 7% respecto al pasado año. Además, se trataría de una cifra más baja todavía que la registrada en los dos primeros años de la pandemia: 2020 (850.000 coches) y 2021 (860.000 coches).

Para el próximo año, López Frade estima que se matricularán un total de 860.000 coches, lo que supondría una subida aproximada del 7,5%. No obstante, de confirmarse este dato se trataría del cuarto año en cifras muy bajas, similares a los peores años de la crisis.

Suzuki espera subir un 44% las ventas

Como contrapartida, López Frade señaló algo de optimismo al hablar de Suzuki Ibérica, que precisamente cumple 20 años en España en 2023. Unas buenas noticias que vendrían de la mano de incrementar las ventas un 44% respecto a este año, pasando de las 4.500 matriculaciones estimadas en 2022 a unas 6.500 matriculaciones en 2023. Unas cifras bajas las de este año que ahora acaba ya que no tenían asignada más producción, según afirma este directivo.

De esta manera, este directivo indicó que este volumen comercial en España supondrá que la penetración de Suzuki en el mercado será del 0,76%, una cifra mayor que la estimada para este año del 0,56%.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan