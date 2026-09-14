Ya ha entrado en vigor: la ley no deja entrar a perros en las farmacias aunque son miembros de la familia

El reciente marco regulatorio sobre protección animal ha sentado un precedente normativo de gran calado al otorgar a los animales de compañía la consideración jurídica de miembros del núcleo familiar.

Sin embargo, el plano teórico de la ley choca a menudo con la dinámica cotidiana, especialmente en el ámbito sanitario y en el sector de la dispensación farmacéutica.

Un especialista del ámbito farmacéutico ha puesto de manifiesto esta descompensación a través de un vídeo difundido en redes, desglosando las incoherencias a las que plantan cara tanto el personal de salud como los cuidadores en su rutina diaria.

Empatía y sentido de la norma

Uno de los principales puntos de fricción abordados por el profesional se centra en la entrada de los animales a las oficinas de farmacia. La conocida Ley 7/2023 reconoce a los perros como integrantes de pleno derecho dentro de la unidad familiar.

Frente a las disposiciones locales o higiénicas que limitan su presencia en recintos públicos, el experto plantea una reflexión tan incisiva como elocuente: "¿Te imaginas dejar a tu abuela en la acera mientras entras a comprar un ibuprofeno?".

Desde la perspectiva de su propio establecimiento, el criterio resulta tajante, anteponiendo la comprensión y el espíritu integrador que busca la legislación: "En nuestra farmacia no vamos a dejar a tu abuela esperando fuera, por descontado".

Tratamientos y desigualdades del sistema

Más allá del acceso a las instalaciones, los contratiempos de mayor envergadura aparecen al momento de adquirir las terapias de uso veterinario. El profesional denuncia que, aun cuando la normativa exige una receta oficial emitida por un veterinario, el canal farmacéutico actual carece de la preparación necesaria para abastecer la demanda real.

La coyuntura del sector, argumenta, es que "en las farmacias sufrimos de forma recurrente desabastecimiento de multitud de fármacos", un déficit de suministro que complica que los titulares cumplan con el mandato legal de velar por el bienestar físico de sus compañeros.

A esta traba logística se añade una evidente contradicción en la parcela económica y tributaria en España. El farmacéutico resalta la paradoja de que la administración otorgue un estatus superior al animal mientras grava su atención sanitaria con una carga fiscal más alta:

"Tu compañero forma parte de la familia, de acuerdo, pero sus tratamientos tributan al IVA general mientras que los tuyos disfrutan del tipo reducido".

El engranaje institucional no ha evolucionado al compás de la norma. Si el marco legislativo ha progresado para catalogar a las mascotas como miembros de nuestros hogares, la infraestructura sanitaria, las redes de distribución de fármacos y la fiscalidad aún precisan un importante proceso de equiparación.

La comunidad debe abordar la salud de los animales con idéntica diligencia, justicia y consideración que la de cualquier otro integrante de la vivienda.