España cambia las normas: el nuevo Real Decreto 409/2025 fija la jubilación de los perros de asistencia a los 10 años

Hasta hace muy poco, el marco legal que amparaba a los perros de asistencia en España padecía de una profunda fragmentación territorial, ya que las competencias transferidas a las comunidades autónomas generaban diecisiete realidades distintas con asimetrías jurídicas importantes.

La aprobación del nuevo Real Decreto 409/2025 viene a redefinir por completo este escenario al unificar los derechos a nivel estatal, amparar nuevas categorías y priorizar por primera vez el bienestar animal bajo criterios clínicos estrictos.

Un marco estatal común

El cambio medular de la nueva normativa radica en la vertebración de un marco estatal único y homogéneo que unifica los criterios de reconocimiento, acceso y regulación.

Según explica la veterinaria Elisendra Saperas, hasta ahora existían diferencias importantes entre comunidades autónomas que generaban dudas e interpretaciones dispares sobre las acreditaciones al cruzar fronteras regionales.

El nuevo Real Decreto 409/2025 soluciona este vacío estableciendo bases idénticas para todo el territorio nacional, regulando con precisión la formación de los animales, sus sistemas de identificación obligatorios, los parámetros de bienestar y el acceso a los espacios públicos.

La gran novedad es el reconocimiento implícito de la unidad de vinculación, que une de manera indisoluble al usuario y a su perro de asistencia, otorgándole una validez jurídica absoluta en cualquier rincón del país.

Como destaca la propia Elisendra Saperas, "el reconocimiento de la unidad de vinculación entre la persona usuaria y el perro de asistencia tiene validez en todo el territorio nacional. Esto simplifica enormemente la movilidad, evita barreras innecesarias y aporta tranquilidad a las personas usuarias, que pueden desplazarse, viajar, estudiar o trabajar con mayores garantías de que sus derechos serán respetados".

Asimismo, la experta añade que para las entidades especializadas este cambio normativo "supone un marco más claro y uniforme sobre el que desarrollar sus programas".

La frontera del apoyo emocional

Uno de los avances históricos más significativos de esta regulación es que define y reconoce de forma expresa categorías que históricamente han sido menos conocidas.

La normativa saca de la invisibilidad legal a los perros de aviso de alerta médica, especializados en la detección precoz de crisis asociadas a patologías como la epilepsia o la diabetes, y a los perros entrenados para dar apoyo a personas con trastorno del espectro autista.

Además, la legislación zanja un debate recurrente en las consultas clínicas al trazar una línea nítida entre estos animales y los denominados perros de apoyo emocional.

Elisendra Saperas detalla que "la diferencia fundamental es que un perro de asistencia realiza funciones específicas, ayudando al usuario a superar las limitaciones diarias, contribuyendo a que su vida sea lo más cómoda posible".

Para alcanzar este nivel, la veterinaria aclara que estos animales "deben pasar por procesos de selección, formación y acreditación especializados".

Por el contrario, un perro de apoyo emocional puede aportar bienestar psicológico, pero no está necesariamente entrenado para ejecutar tareas concretas ni cuenta con un reconocimiento legal equivalente.

Según la experta, esta diferenciación clara y formal en la ley ayuda a evitar confusiones en el día a día, protege eficazmente a las personas usuarias que realmente dependen de estos perros para su autonomía funcional y refuerza de manera notable el reconocimiento social de la labor que desempeñan.

Exigencias sanitarias

El estatus legal y los derechos de un perro de asistencia son indisociables de un estándar sanitario óptimo y riguroso.

El nuevo Real Decreto estipula que el animal debe cumplir estrictamente con la legislación sanitaria vigente, estar correctamente identificado e inscrito en los registros oficiales correspondientes y mantener unas condiciones adecuadas de salud, higiene y bienestar.

No obstante, dado que las competencias ejecutivas siguen estando descentralizadas, Saperas recuerda que "las comunidades autónomas pueden desarrollar requisitos complementarios dentro de sus competencias".

Desde la perspectiva puramente clínica veterinaria, este imperativo normativo se traduce en un seguimiento médico riguroso del animal en la consulta.

Elisendra Saperas matiza que esto implica realizar "controles sanitarios periódicos, vacunaciones y medidas preventivas al día, seguimiento de enfermedades que puedan afectar a su capacidad de trabajo y una evaluación continua de su bienestar físico y emocional".

Con esta exigencia, la veterinaria recalca que el objetivo de la ley va mucho más allá de la bioseguridad, pues busca asegurar "no únicamente proteger a las personas usuarias, sino también garantizar que el perro desarrolla su labor en las mejores condiciones posibles".

La jubilación obligatoria

Por primera vez, el ordenamiento jurídico español fija la jubilación obligatoria de los perros de asistencia al cumplir los diez años de edad.

Si bien este límite cronológico actúa como una garantía legal de máximos, la práctica clínica veterinaria dictamina que cada animal debe ser evaluado como un caso particular.

Elisendra Saperas sostiene que "la edad cronológica es un criterio importante, pero desde el punto de vista veterinario siempre valoramos al individuo", lo que significa que "hay perros que pueden necesitar retirarse antes de los diez años porque aparecen signos que comprometen su bienestar o su capacidad para desempeñar sus funciones con seguridad".

A la hora de recomendar que un perro deje de trabajar de manera anticipada, la veterinaria especifica que el equipo clínico debe vigilar la aparición de indicadores físicos muy concretos.

Entre estos factores orgánicos, Saperas destaca "la artrosis, la pérdida de movilidad, la disminución de la resistencia al ejercicio, el dolor crónico, los problemas visuales o auditivos y determinadas enfermedades metabólicas o cardíacas".

Paralelamente al plano físico, la experta advierte que es crucial monitorizar el desgaste desde el punto de vista cognitivo y conductual durante las consultas.

Saperas señala que los profesionales prestan una "especial atención a cambios en la capacidad de concentración, dificultades para ejecutar tareas aprendidas, aumento de la fatiga mental, mayor sensibilidad al estrés, alteraciones del sueño o signos compatibles con deterioro cognitivo asociado a la edad".

Como reflexión final, Elisendra Saperas nos invita a cambiar la percepción social sobre el final de la vida laboral de estos animales, afirmando que "lo más importante es entender que la jubilación no debe verse como el final de una función, es más bien una medida de protección y bienestar".

La especialista concluye recordando que estos perros han dedicado años enteros de su vida a cuidar de las personas y, por tanto, "merecen una transición respetuosa hacia una etapa de descanso en la que su calidad de vida siga siendo la prioridad".