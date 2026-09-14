Los hoteleros, en contra de la moratoria turística en Málaga capital: "No va a resolver el problema de la vivienda"

El hotel Palacio de la Tinta en Málaga capital, abierto hace unos meses. EE

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Las claves Generado con IA Los hoteleros de Málaga rechazan la moratoria que prohíbe construir nuevos hoteles y apartamentos turísticos en suelo residencial durante tres años. AEHCOS argumenta que la medida no resolverá el problema de la vivienda y provocará un impacto económico negativo en la ciudad. La patronal hotelera reclama más VPO y vivienda asequible, así como agilidad administrativa para desarrollar proyectos residenciales. Los empresarios piden una distribución equitativa de nuevos proyectos en todos los distritos y alertan de que la moratoria desincentivará inversiones y afectará la competitividad de Málaga.

El Ayuntamiento de Málaga aprobó en julio no permitir que se construyan más hoteles o apartamentos turísticos en suelo residencial en los tres próximos años. Una moratoria en toda regla.

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) ha remitido este lunes un escrito a los medios de comunicación anunciando que ha presentado alegaciones y mostrando su disconformidad con esta medida.

La patronal hotelera asegura que esta medida no va a resolver el problema del acceso a la vivienda y señala que va a suponer un impacto económico negativo.

“Una moratoria no crea vivienda y por eso hemos presentado alegaciones a esta moratoria. Si queremos solucionar el problema residencial de Málaga, necesitamos más VPO, más vivienda asequible y más agilidad administrativa para que los proyectos puedan desarrollarse”, subraya el presidente de AEHCOS, José Luque.

La asociación subraya que el expediente aprobado para la moratoria se centra en las viviendas de uso turístico, pero afecta también a los alojamientos turísticos reglados "pese a que no aporta un diagnóstico equivalente",

En este sentido, la patronal hotelera recuerda que hay 18.235 plazas hoteleras en la capital y 64.760 de viviendas de uso turístico, según los datos del Registro de Turismo de Andalucía en abril de 2026.

"No resulta adecuado aplicar una restricción general al uso de hospedaje sin diferenciar suficientemente entre las distintas modalidades de alojamiento ni entre sus efectos sobre la ciudad", indican.

Menos inversiones

Los hoteleros afirman que una moratoria, lógicamente, va a desincentivar nuevas inversiones en Málaga y "va a afectar a la competitividad del destino y dificultar la estrategia de desestacionalización".

"La capital debe disponer de capacidad suficiente para atender también la demanda de los segmentos de congresos, ferias, grandes eventos y competiciones deportivas, actividades que contribuyen a diversificar la demanda y a generar actividad durante todo el año", añaden.

Vivienda

Los hoteleros tienen claro que hacer menos hoteles no va a llevar aparejado que haya más vivienda para los ciudadanos en Málaga capital.

"El debate debe centrarse en cómo aumentar la oferta de vivienda y no en restringir una actividad económica que genera empleo e inversión", indican.

Desde Aehcos piden a las administraciones que "aceleren la promoción de VPO y vivienda asequible, tanto en alquiler como en venta, y que desbloqueen los proyectos urbanísticos que permitan incrementar el parque residencial".

También piden no apostar solo por el centro, sino hacer más proyectos en el resto de distritos. "Una distribución más equilibrada permitiría reducir la presión sobre las zonas más saturadas y favorecería la generación de actividad económica en otros barrios", apuntan.