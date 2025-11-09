Rocío Galán: "Hemos tenido 4.000 solicitudes para 170 empleos en el hotel ME Málaga que abriremos para Navidad"

Iba para notaria (al menos ese era el deseo de su padre), pero acabó estudiando Turismo y no le ha ido nada mal. De hecho, es una de las grandes directivas de la multinacional hotelera española Meliá.

Rocío Galán empezó en esta cadena hace 20 años como comercial en un hotel de lujo en Canarias y acabó siendo directora del mítico hotel Don Pepe en Marbella, el Gran Meliá Colón en Sevilla o el Gran Meliá Rome Villa Agrippina en Roma.

Es de esas personas que se arremangan a la hora de trabajar y, pese a haber estudiado en la facultad, ha hecho de todo. Desde camarera de pisos hasta telefonista, pasando por todos los departamentos de un hotel, incluso por el de planchado.

Eso le da una visión global y un buen grado de empatía con la plantilla, independientemente de su posición.

En 2022 fue nombrada directora de Operaciones de Meliá en Málaga y este año ha sido ascendida al mismo puesto en Andalucía oriental, donde cuenta con 24 hoteles a su cargo (de los 28 que hay en toda la comunidad autónoma) con más de 2.500 trabajadores, de los cuales unos 1.800 están en la provincia de Málaga.

Hemos entrevistado a Rocío Galán en la sección Málaga se mueve que grabamos en el plató de la empresa Opplus en el parque tecnológico. Pueden ver la entrevista completa en el vídeo.

¿Por qué decidió estudiar turismo y dedicarse a este sector?

Nunca pensé que iba a ser directora de hotel ni que iba a estar trabajando en el mundo de la hotelería. Mi foco siempre fue ser notaria, porque mi padre y mis hermanos trabajaron siempre en notaría. Me encantaba la vida de los notarios y pensé que podía ser una buena salida, pero el último año de instituto tuve una asignatura que era derecho, me parecía superaburrida y como una semana antes de echar los papeles para la selectividad, dije, esto no es lo mío.

Le di un disgusto a mi padre, porque se suponía que iba a estudiar derecho, ser abogada y opositar para notaría y acabé diciéndole que iba a estudiar turismo, que en ese momento el pobre no sabía ni lo que era porque era la tercera promoción en la Universidad de Málaga. Era un orgullo para él pensar que su hija podía ser notaria, pero no.

Ahora estará contento viendo su trayectoria profesional.

Sí. He estado muchos años fuera de casa y lo ha sufrido pero siempre con mucho cariño. Esta vida sin el apoyo de una familia es imposible, tener una base fuerte es esencial para desarrollarte profesionalmente.

¿Por qué le atraía el turismo entre tantas opciones?

Porque me encantaba viajar, me gustaban los idiomas y pensaba que la carrera de turismo podía tener salidas, también que podías trabajar en bancos, y pensé: alguna salida tendrá…

Las prácticas que hice no fueron del todo como pensaba. Hice prácticas en la recepción de un hotel. Me gustó, pero tampoco me apasionó, así que me fui a Inglaterra a trabajar como camarera de pisos. Estuve de limpiadora, vi otro aspecto del hotel que nunca habría visto de otro modo y aprendí a valorar ese trabajo, lo que me ha sido muy útil para las conversaciones que he tenido estos años, tanto en hoteles como con proveedores, sindicatos y en el día a día.

¿Qué hizo después?

Volví a Málaga, estuve en el hotel Torrequebrada haciendo las funciones más básicas. Era telefonista y durante varios meses cogía el teléfono todos los días. Pero siempre mis inquietudes hacían que, aunque cogiera el teléfono, aprendiera también de recepción, de conserjería… Después de unos meses me hicieron recepcionista.

Siempre tenía esa inquietud de seguir aprendiendo, ayudando, me encantaba estar de cara al público, atender al cliente, orientar sobre qué hacer en Málaga.

¿Cuándo la llamaron de Meliá?

En Torrequebrada, después de dos años, me pasaron a relaciones públicas, y el director de Bahía del Duque, el mejor hotel de la compañía en Tenerife, se alojó y me propuso ir a su departamento comercial.

Le dije que sí sin saber realmente lo que había que hacer. Pensé que Meliá tenía buena pinta y me fui a Tenerife. Trabajé más de un año como comercial en ese hotel, que tenía todos los premios europeos de turismo, un cinco estrellas gran lujo, con un volumen de negocio muy grande y fue un aprendizaje brutal.

Pero quería volver a Málaga porque tenía aquí mi pareja, y volví al departamento comercial de Meliá en Málaga, para vender los 350 hoteles de Meliá en el mundo.

Ha sido directora de hoteles emblemáticos en Sevilla o Roma. ¿Cómo fue ese proceso?

Para ser directora en Meliá había que hacer un curso bastante intenso. Me seleccionaron, pasé las pruebas y finalmente conseguí ser subdirectora. Pero tuve que estar año y medio trabajando en todos los departamentos: lencería, cocina, actividades, servicio técnico… Planchando, limpiando filtros del aire acondicionado, lo que sea, para entender lo que es un hotel; fue una experiencia muy 360 grados.

Después, cuando me tocó elegir hotel, pedí uno de lujo y si podía evitar islas, mejor. Pues me mandaron a uno de tres estrellas en Mallorca, para ver si tenía resistencia creo, y estuve allí tres años. Luego fui subdirectora en el Colón de Sevilla y después directora. Cuando pedí volver a Málaga, me mandaron a Roma, sin hablar italiano.

La ponen a prueba todo el día.

Totalmente (se ríe). Ya no digo nada. Si me preguntan qué me gustaría hacer les respondo lo que quieran.

Controlar todos los departamentos e involucrarse es importante.

Sí, hay distintos tipos de liderazgo a nivel de gestión hotelera. A mí me gusta saber lo que está pasando, estar en el terreno, conocer al personal de todos los niveles. Desde tu oficina no se ve nada. Solo te hacen ver lo que la gente quiere.

¿Cómo gestiona el volumen de trabajo de 24 hoteles en Andalucía y más de 2.000 empleados?

Mi móvil echa humo. Hay días que he recibido hasta 190 llamadas en tres horas, como cuando tuvimos el desalojo por un fuego cerca del hotel de Zahara. Hay tanto volumen de peticiones, sugerencias, asuntos importantes, que a veces hay que poner el móvil en modo avión una hora para poder concentrarte y avanzar.

Es mucho trabajo desbloquear cosas, avanzar, pero necesitas tiempo de concentración porque tienes que tomar decisiones. Es un estilo de vida.

¿Cuáles son los nuevos proyectos de Meliá en Andalucía?

Málaga es muy estratégica para nosotros. Casi todo está pasando en Málaga. Ahora vamos a abrir el hotel ME Málaga en la Plaza de la Merced, un cinco estrellas que me hace mucha ilusión como malagueña porque llevaba años queriendo tener ese tipo de hotel en mi ciudad.

Venimos con una apuesta muy grande de restauración. Ojalá hubiera muchos más ME Málaga en el mundo. Hemos tenido 4.000 solicitudes para trabajar en este hotel y 170 empleos. Con la escasez de mano de obra cualificada que hay es muy importante para nosotros tener ese atractivo.

La selección está siendo difícil porque es un volumen muy grande, pero entendemos que va a haber lo mejor.

No todo el mundo puede elegir plantilla así.

No, tenemos solicitudes para abrir cinco hoteles ME Málaga. Abriremos en escasas semanas. Para Navidad.

Por otra parte, volviendo a los proyectos, hemos cerrado el hotel Don Pepe de Marbella, que es uno de los iconos de hotelería de Meliá, para hacer una reforma de más de 40 millones de euros durante un año. Hemos cogido el antiguo Kempinski en Estepona y el hotel de Messi en Sotogrande. Mucha obra y mucha reforma, lo que es interesante porque significa que hay inversión y futuro para la provincia de Málaga.

Es llamativo porque muchas veces se habla de la Costa del Sol como destino maduro pero las empresas siguen invirtiendo muchos millones de euros.

Totalmente. Las cifras del aeropuerto de Málaga están ahí, mejoran año tras año y eso significa que seguimos siendo un destino atractivo para el cliente. Lo que tenemos que dar es servicio y mejorar las infraestructuras, las comunicaciones que empiezan a ser pesadas. Siempre que se invierta en hoteles, restaurantes o playas Málaga es muy atractiva siempre.

En Málaga capital hemos pasado de tener poca oferta hotelera a contar con muchos hoteles y varios de lujo. ¿Hay suficiente mercado para todos?

Hay más demanda que oferta en Málaga. De hecho necesitaríamos más hoteles para poder acoger grandes congresos que no pueden quedarse en la capital porque los hoteles no tienen suficiente capacidad. Málaga necesitaría hoteles más grandes para acoger estos congresos.

Meliá no contempla ninguno así entiendo.

Es complicado porque la ciudad es lo que es a nivel de espacio. Hay proyectos muy bonitos como la Torre del Puerto o el antiguo edificio de Correos. Necesitamos más habitaciones para congresos internacionales porque los organizadores no quieren venir y estar repartidos entre varios hoteles.

¿Qué opina de la turismofobia y los problemas de vivienda?

Siempre apostamos más por la calidad que por la cantidad de turistas. El centro de Málaga es pequeño y no buscamos saturarlo, apostamos por un turismo de mayor nivel.

Soy malagueña y he vivido en pleno centro. Recuerdo que iba con mi madre y a las ocho de la tarde nos teníamos que ir porque estaba todo cerrado, estaba oscuro, gris, sucio. Tampoco había mucha gente viviendo porque había muchos edificios abandonados.

Ahora es otra Málaga. Es verdad que hay que apostar más por la calidad que por la cantidad. ¿Para qué queremos muchos turistas si luego las calles están llenas de despedidas de soltero? No va con la ciudad cultural que queremos

Rocío Galán posa antes de la entrevista para Málaga se mueve. Angel Recio

¿Cómo se hace eso?

Pues, por ejemplo, abriendo hoteles de calidad. El hotel de Plaza de la Merced iba a ser de cuatro estrellas, pero el alcalde Francisco de la Torre convenció a nuestro presidente de que Málaga necesitaba un turismo más elevado y de convertirlo en cinco estrellas. Nos supuso perder habitaciones, pero entendimos que era lógico: mejor menos, pero mejor turismo.

Los precios de las habitaciones de los hoteles han subido mucho. Un 11% este verano en Málaga. A la clase media le cuesta cada vez más ir a los hoteles.

Totalmente. Es indudable que los precios han subido, no solo en Málaga sino en toda España e internacionalmente. La clase media ha tenido que acortar sus vacaciones, si antes te ibas 10 días ahora te vas 7 y si te ibas 7 ahora te vas 4, pero intentamos seguir disfrutando.

También es verdad que los precios no reflejaban la calidad que ofrecíamos comparados con otros países. La planta hotelera que hay en España con la planta hotelera que hay en Italia, Inglaterra o Francia no tiene nada que ver, pero un español en esos países sí estaba dispuesto a pagarlo y aquí no. Un hotel de cuatro estrellas en España es un cinco superior en Italia.

¿Seguirán entonces subiendo los precios?

Ahora los incrementos serán más sostenidos. Los incrementos que hemos tenido en estos cuatro años tras la pandemia es complicado que se sigan alcanzando.

¿Hay tendencia a ofrecer mejores opciones para familias en los hoteles?

Intentamos buscar flexibilidad para familias, ofreciendo habitaciones polivalentes como junior suites con sofá cama o habitaciones comunicadas. Se piensa en un diseño que sea bonito y útil. Todo eso ya se tiene en cuenta y que no se te obligue a coger dos habitaciones si sois cuatro.

¿Cree que Málaga está perdiendo identidad por el turismo y el cierre de comercios tradicionales?

Me dolió el cierre del Café Central porque era una referencia en Málaga, pero también es verdad que hay todavía muchos artesanos y tiendas locales que lo están haciendo muy bien. Hay tiendas nuevas pequeñitas que están abriendo para ofrecer a los clientes cosas distintas.

Cuando te pones a investigar hay mucho, pero hay que darles visibilidad. Siempre que leo algo interesante en los periódicos, lo apunto para recomendarlo a mis clientes, especialmente a los extranjeros que buscan experiencias locales y auténticas, porque para lo que pueden encontrar en su propia ciudad, no vendrían a Málaga.

¿De qué se siente más orgullosa en tu carrera profesional?

Me siento muy orgullosa de haber estudiado en la universidad pública y de haber llegado donde estoy. Y ver que Meliá tenga tanto foco en esta parte de España y que quiera invertir es una cosa súper interesante.