El caos informático provoca retrasos en el aeropuerto de Málaga y afecta a miles de comercios

Este mundo globalizado e hiperconectado, para bien y para mal, depende de la tecnología. Este viernes ha habido un fallo grave en Microsoft que ha afectado a todos los aeropuertos de España y muchos del extranjero, hospitales, bancos, empresas... Un caos en toda regla que en el aeropuerto de Málaga se está notando especialmente ya que hay grandes colas para facturar las maletas y se han retrasado ya varios vuelos.

Se ha caído parte del sistema informático y se está teniendo que hacer la facturación a mano, con todo lo que ello supone un viernes 19 de julio en un aeropuerto internacional como el de Málaga que está a rebosar en pleno verano. Los controladores aéreos han indicado que en Málaga hay bastantes aviones en las plataformas y que "el ritmo de salida del tráfico es inferior al de llegada".

Este viernes hay programados 500 vuelos de entrada y salida en el aeropuerto de Málaga. Eso son unos 100.000 viajeros. Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) asegura a EL ESPAÑOL de Málaga que "todos los vuelos están entrando y saliendo sin problema y, de momento, los retrasos que hay no son significativos", a la vez que afirman que "los sistemas que están dando fallo se están desarrollando de manera manual, lo que está permitiendo mantener la operatividad".

Aena está informando por las redes sociales y unos minutos antes de las 11 de la mañana indicó que "ya se están recuperando algunos de los sistemas". "Todos los aeropuertos están operativos pero en algunos procesos se opera con más lentitud", han añadido.

Todo va en cascada ya que el fallo ha afectado a multitud de aeropuertos y compañías aéreas en Europa. De hecho, en X hay numerosos mensajes de estas infraestructuras y de las líneas aéreas informando sobre los retrasos.

Procesar todas esas facturaciones de equipaje va a llevar tiempo en Málaga y en el resto de aeropuertos europeos, por lo que se espera un día duro para trabajadores y para los viajeros, que tendrán que esperar.

Pero este caos informático no solo está afectando al aeropuerto de Málaga. Si usted ha intentado pagar con tarjeta esta mañana en los bares, comercios o cualquier tienda de Málaga ha podido tener problemas y retrasos. "Lleva toda la mañana fallando la máquina, pero no se preocupe que no es por su tarjeta sino por algo del sistema", afirmaba la dependienta de una panadería malagueña a un cliente a las 9 de la mañana.