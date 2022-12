Málaga queda fuera de la lista de los mejores pueblos para el turismo de la ONU

La Organización Mundial de Turismo, el organismo especializado de Naciones Unidas en materia turística, ha publicado la Best Tourism Villages 2022 -es decir, los mejores destinos rurales del año- y Málaga ha vuelto a quedarse fuera. Esta organización ha seleccionado 32 pueblos de 18 países en función de una serie de criterios y en el caso de España los elegidos han sido Rupit (Barcelona), Alquézar (Huesca) y Guadalupe (Cáceres). En la edición anterior los municipios españoles escogidos fueron Lekunberri (Navarra) y Morella (Castellón), de forma que no aparece en este prestigioso listado ningún destino rural malagueño y ni siquiera andaluz.

Estos 32 municipios seleccionados obtendrán un premio -que será entregado los días 27 y 28 de febrero en Al-Ula (Arabia Saudí)-, y están ubicados en Colombia, Ecuador, Etiopía, Georgia, Israel, Italia, Jordania, México, Marruecos, Perú, Portugal, República de Corea, Rumanía, Arabia Saudí, Eslovenia, España, Suiza, Turquía y Vietnam.

La OMT señala que con estos galardones quiere reconocer a aquellos destinos rurales pequeños que apuestan por el turismo como motor de desarrollo y que gracias a la actividad turística están generando ingresos y empleo defendiendo además la innovación y la sostenibilidad.

Se presentan candidaturas y es un consejo asesor independiente el que selecciona las localidades en base a nueve criterios: recursos culturales y naturales, promoción y conservación de los recursos culturales, sostenibilidad económica, sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, desarrollo turístico e integración de la cadena de valor, gobernanza y priorización del turismo, infraestructuras y conectividad, y salud y seguridad.

Cada país puede presentar un máximo de tres candidaturas y en 2022 han optado a entrar en esta lista 136 pueblos de 57 países. Al final todos, de una forma u otra, acaban formando parte de la red de la OMT ya que hay tres categorías. En primer lugar, están los Best Tourism Villages ya mencionados. En segundo lugar hay un programa de mejora para los pueblos que no han entrado en el listado por alguna razón pero que podrían conseguirlo en el futuro si cumplen con una serie de requisitos. Por último, está la red de Best Tourism Villages, donde están todos para intercambiar experiencias y buenas prácticas.

El objetivo final de este programa de Naciones Unidas de Turismo y Desarrollo Rural es permitir reducir las desigualdades regionales, frenar la despoblación rural o mejorar la conectividad entre otros aspectos. Málaga no tiene ninguna localidad en este listado internacional pero nunca hay que perder la esperanza. En febrero de 2023 se pueden presentar de nuevo las candidaturas, aunque habrá que pelearlo porque España solo puede incluir tres pueblos.

