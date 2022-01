Nuria Rodríguez: "2022 es el año de la recuperación del turismo en Málaga"

Nuria Rodríguez cumplirá el próximo 12 de febrero tres años al frente de la delegación de Turismo de la Junta de Andalucía en Málaga. La mijeña es parte del equipo de trabajo de Juan Marín y en este tiempo ha recorrido 102 de los 103 municipios de la provincia de Málaga: "Sólo me queda Pujerra por un problema de agenda", resalta.

Es uno de los miembros más activos del Gobierno andaluz en la provincia durante el año, pero estas fechas son para acompañar al turismo de Málaga en Fitur en Madrid porque, según confirma a EL ESPAÑOL de Málaga "se hace mucho negocio". De hecho, Rodríguez muestra con orgullo el trabajo de su área: "No sólo cedemos espacio a las empresas, como siempre, sino que tratamos de propiciar encuentros que sean provechosos".

Rodríguez tiene muy claro que este es el año de la recuperación definitiva del turismo en Málaga y la Costa del Sol.

La recuperación turística definitiva aún está por venir, ¿considera que el año de esa recuperación será 2022 o habrá que esperar a 2023?

Mi opinión es que será en 2022. Si hablásemos del resto de España sería distinto, pero una comunidad como Andalucía, que ha sido de las más visitadas y deseadas, y una provincia como Málaga cuentan con un gran potencial. Sin duda ese despegue va a llegar en este año.

¿Por qué lo cree?

Porque hay mucho potencial, como he dicho, pero es que tenemos algo más: tenemos el mejor patrimonio cultural, natural, histórico, gastronómico… y lo más importante de todo, el carácter de los malagueños y el microclima que tenemos que hace que en cualquier momento del año se nos pueda visitar es único. A todo esto hay que sumar que contamos con un tejido empresarial en el ámbito turístico inmejorable y que da un servicio de calidad para los visitantes.

En definitiva, estoy convencida de que si ya hemos sido la provincia más visitada -hemos recibido más de cinco millones de turistas- y con mayor número de pernoctaciones de toda España, ¿quién va a tener dudas de que este año es el de la recuperación?

En el marco de Fitur se están presentando muchas iniciativas relacionadas con el turismo de interior, un segmento que en la provincia cada vez tiene más fuerza, ¿está la Junta de Andalucía en promover este segmento?

Sin duda. Nosotros llevamos tres años trabajando en el Gobierno andaluz y desde el primer día lo hemos hecho. Yo me propuse diferentes objetivos que he ido cumpliendo y uno de ellos era conocer los recursos de toda Málaga y, especialmente, con el interior de la provincia.

La marca Costa del Sol está más que consolidada y nuestro clima y nuestro litoral son reconocidos mundialmente. Por eso ahora tocaba mostrar al mundo que aquí no tocamos techo, que tenemos mucho por mostrar. Así, nos hemos volcado en el interior, y las subvenciones de la Junta de Andalucía en el ámbito turístico están dirigidas a la digitalización pensando en los municipios pequeños que en un solo clic pueden mostrarse al mundo. La Administración andaluza ha apostado por el turismo de interior ha sido la Junta de Andalucía.

¿Están las administraciones, sobre todo la autonómica y la provincial, en sintonía? ¿Qué imagen percibe en sus conversaciones con alcaldes o concejales?

Hay un cambio brutal. Cuando nosotros nos hicimos cargo de la Consejería de Turismo, con Juan Marín al frente, teníamos claro que íbamos a hacer una política diferente: esto es duro pero placentero, y estamos cambiando una dinámica previa. Antes se hablaba del interior de Andalucía y Málaga no sonaba, los pueblos sin costa apenas tenían relevancia, y nosotros hemos transitado ese camino.

Ha sido un proceso largo, sobre todo cuando visitaba a alcaldes de unas siglas diferentes a las mías, porque no estaban acostumbrados a nuestra forma de trabajar sin mirar el color político. A día de hoy, como delegada de Turismo, he de decir que me siento muy bien acogida por todos los alcaldes de la provincia y trabajamos juntos, porque si no, no hubiéramos cosechado unos datos tan buenos en lo peor de la pandemia.

Durante la pandemia hemos visto como muchas casas en el ámbito rural se han reconvertido en alojamientos turísticos, las pernoctaciones en este tipo de servicios han crecido, ¿es este modelo sostenible? ¿es provechoso para el mundo rural?

Siempre hay que mirar la parte positiva, claro. No en todos los rincones de la provincia se pueden levantar grandes infraestructuras hoteleras, es obvio. Este tipo de alojamientos lo que hace es ayudar a dar visibilidad a los municipios que menos posibilidades tienen en este sentido.

Por ejemplo, este miércoles presentamos en Fitur un proyecto muy interesante para Montejaque, un municipio liderado por un alcalde independiente que nunca había tenido el apoyo de las grandes administraciones. Se trata de la Cueva del Hundidero y el embalse de Montejaque.

Nosotros, desde el Gobierno andaluz, le hemos apoyado porque realmente tiene un patrimonio paisajístico único. Hemos recuperado una infraestructura de más de 100 años que estaba obsoleta y que hemos puesto en marcha. Todo ha sido gracias a nuestra línea de subvenciones que ha recibido la Fundación Sierra de Líbar.

En Mijas, su ciudad, sí hay espacio para grandes infraestructuras, de hecho, se recupera un símbolo, el antiguo hotel Byblos, un referente…

Hablar del Byblos era hablar de turismo de gran calidad, porque representaba la excelencia en el servicio y Mijas merece que ese hotel vuelva a ser una referencia, porque tiene todos los atractivos para atraer al turismo de calidad. Tiene sol, playa, golf, tradiciones, gastronomía, recursos y patrimonio cultural… y por eso necesitamos estos servicios de calidad. Esta apertura es un plus de calidad para Mijas.

Sigue los temas que te interesan